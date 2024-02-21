https://ria.ru/20240221/sapsan-1928624083.html
РЖД планируют добавить в "Сапсанах" купе с лежачими местами
РЖД планируют добавить в "Сапсанах" купе с лежачими местами - РИА Новости, 21.02.2024
РЖД планируют добавить в "Сапсанах" купе с лежачими местами
РЖД планируют добавить купе с лежачими местами в поездах "Сапсан", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:19
2024-02-21T04:19
2024-02-21T09:00
россия
москва
санкт-петербург
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802175196_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_b86be0bf0c09917730f0fe1fe20f60a5.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД планируют добавить купе с лежачими местами в поездах "Сапсан", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров. Он напомнил, что в настоящее время два места купе есть в четырех поездах "Сапсан". Петров отметил, что это была полностью идея РЖД, а производитель поездов немецкий Siemens ее реализовал. "Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда", - сказал Петров. Он уточнил, что планируется делать в каждом поезде по два лежачих места. "Для нас это (первые "Сапсаны" с купе - ред.) был первый опыт, и мы пытались понять, насколько купе будет востребовано на рынке. Сегодня мы понимаем, что в состоянии реализовывать подобные интерьерные изменения", - пояснил глава дирекции. Полки для купе будет поставлять российский производитель. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240221/sapsan-1928622454.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802175196_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_3ab1e45ea893711627ba79dc76803786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, ржд, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Общество
РЖД планируют добавить в "Сапсанах" купе с лежачими местами
РЖД планируют добавить в "Сапсанах" купе с лежачими местами
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД планируют добавить купе с лежачими местами в поездах "Сапсан", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров.
Он напомнил, что в настоящее время два места купе есть в четырех поездах "Сапсан". Петров отметил, что это была полностью идея РЖД, а производитель поездов немецкий Siemens
ее реализовал.
"Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда", - сказал Петров.
Он уточнил, что планируется делать в каждом поезде по два лежачих места. "Для нас это (первые "Сапсаны" с купе - ред.) был первый опыт, и мы пытались понять, насколько купе будет востребовано на рынке. Сегодня мы понимаем, что в состоянии реализовывать подобные интерьерные изменения", - пояснил глава дирекции. Полки для купе будет поставлять российский производитель.
"Сапсаны" запущены в России
в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой
и Санкт-Петербургом
.
РЖД обновят интерьер "Сапсанов"