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РЖД планируют добавить в "Сапсанах" купе с лежачими местами - РИА Новости, 21.02.2024
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04:19 21.02.2024 (обновлено: 09:00 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/sapsan-1928624083.html
РЖД планируют добавить в "Сапсанах" купе с лежачими местами
РЖД планируют добавить в "Сапсанах" купе с лежачими местами - РИА Новости, 21.02.2024
РЖД планируют добавить в "Сапсанах" купе с лежачими местами
РЖД планируют добавить купе с лежачими местами в поездах "Сапсан", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:19
2024-02-21T09:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД планируют добавить купе с лежачими местами в поездах "Сапсан", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров. Он напомнил, что в настоящее время два места купе есть в четырех поездах "Сапсан". Петров отметил, что это была полностью идея РЖД, а производитель поездов немецкий Siemens ее реализовал. "Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда", - сказал Петров. Он уточнил, что планируется делать в каждом поезде по два лежачих места. "Для нас это (первые "Сапсаны" с купе - ред.) был первый опыт, и мы пытались понять, насколько купе будет востребовано на рынке. Сегодня мы понимаем, что в состоянии реализовывать подобные интерьерные изменения", - пояснил глава дирекции. Полки для купе будет поставлять российский производитель. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, москва, санкт-петербург, ржд, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Общество
РЖД планируют добавить в "Сапсанах" купе с лежачими местами

РЖД планируют добавить в "Сапсанах" купе с лежачими местами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроводница в вагоне с новым интерьером в высокоскоростном поезде "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы
Проводница в вагоне с новым интерьером в высокоскоростном поезде Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проводница в вагоне с новым интерьером в высокоскоростном поезде "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД планируют добавить купе с лежачими местами в поездах "Сапсан", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров.
Он напомнил, что в настоящее время два места купе есть в четырех поездах "Сапсан". Петров отметил, что это была полностью идея РЖД, а производитель поездов немецкий Siemens ее реализовал.
"Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда", - сказал Петров.
Он уточнил, что планируется делать в каждом поезде по два лежачих места. "Для нас это (первые "Сапсаны" с купе - ред.) был первый опыт, и мы пытались понять, насколько купе будет востребовано на рынке. Сегодня мы понимаем, что в состоянии реализовывать подобные интерьерные изменения", - пояснил глава дирекции. Полки для купе будет поставлять российский производитель.
"Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
Читайте полный текст интервью >>>
В вагоне поезда Сапсан - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
РЖД обновят интерьер "Сапсанов"
03:57
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургРЖДОбщество
 
 
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