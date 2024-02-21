https://ria.ru/20240221/sapsan-1928621909.html

В РЖД рассказали "секрет" выгодной покупки билета на "Сапсан"

В РЖД рассказали "секрет" выгодной покупки билета на "Сапсан" - РИА Новости, 21.02.2024

В РЖД рассказали "секрет" выгодной покупки билета на "Сапсан"

Выгодно купить билет на поезд "Сапсан" можно заранее или в невостребованные дни, например, вечер субботы или утро воскресенья, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:39

2024-02-21T03:39

2024-02-21T09:01

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Выгодно купить билет на поезд "Сапсан" можно заранее или в невостребованные дни, например, вечер субботы или утро воскресенья, рассказал в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. "Самый выгодный билет — купленный заранее. За 90 суток — цена стартует от 2400 рублей. На невостребованные дни, например, вечер субботы или утро воскресенья, даже за 10 суток можно взять билет по приемлемой цене", — рассказал Петров. Он добавил, что в течение года РЖД проводят различные тарифные акции, приуроченные к особым датам. Например, на Новый год, 8 марта, День защитника Отечества и другие. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240221/sapsan-1928619772.html

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