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В РЖД рассказали "секрет" выгодной покупки билета на "Сапсан" - РИА Новости, 21.02.2024
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03:39 21.02.2024 (обновлено: 09:01 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/sapsan-1928621909.html
В РЖД рассказали "секрет" выгодной покупки билета на "Сапсан"
В РЖД рассказали "секрет" выгодной покупки билета на "Сапсан" - РИА Новости, 21.02.2024
В РЖД рассказали "секрет" выгодной покупки билета на "Сапсан"
Выгодно купить билет на поезд "Сапсан" можно заранее или в невостребованные дни, например, вечер субботы или утро воскресенья, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T03:39
2024-02-21T09:01
общество
россия
москва
санкт-петербург
ржд
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Выгодно купить билет на поезд "Сапсан" можно заранее или в невостребованные дни, например, вечер субботы или утро воскресенья, рассказал в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. "Самый выгодный билет — купленный заранее. За 90 суток — цена стартует от 2400 рублей. На невостребованные дни, например, вечер субботы или утро воскресенья, даже за 10 суток можно взять билет по приемлемой цене", — рассказал Петров. Он добавил, что в течение года РЖД проводят различные тарифные акции, приуроченные к особым датам. Например, на Новый год, 8 марта, День защитника Отечества и другие. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240221/sapsan-1928619772.html
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общество, россия, москва, санкт-петербург, ржд
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, РЖД
В РЖД рассказали "секрет" выгодной покупки билета на "Сапсан"

РЖД: выгодно купить билет на "Сапсан" можно заранее или в невостребованные дни

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Выгодно купить билет на поезд "Сапсан" можно заранее или в невостребованные дни, например, вечер субботы или утро воскресенья, рассказал в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
"Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
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"Самый выгодный билет — купленный заранее. За 90 суток — цена стартует от 2400 рублей. На невостребованные дни, например, вечер субботы или утро воскресенья, даже за 10 суток можно взять билет по приемлемой цене", — рассказал Петров.
Он добавил, что в течение года РЖД проводят различные тарифные акции, приуроченные к особым датам. Например, на Новый год, 8 марта, День защитника Отечества и другие.
Читайте полный текст интервью >>>
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