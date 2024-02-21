https://ria.ru/20240221/sapsan-1928621176.html

В РЖД рассказали о максимальной заполняемости "Сапсанов" летом

В РЖД рассказали о максимальной заполняемости "Сапсанов" летом - РИА Новости, 21.02.2024

В РЖД рассказали о максимальной заполняемости "Сапсанов" летом

РЖД в летнее время фиксируют заполняемость поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом выше 100% с учетом выхода и посадки пассажиров на промежуточных... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:25

2024-02-21T03:25

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД в летнее время фиксируют заполняемость поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом выше 100% с учетом выхода и посадки пассажиров на промежуточных остановках, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. "Процент населенности "Сапсанов" по итогам 2023 года - 97% по всему маршруту с учетом промежуточных остановок. В летние месяцы этот показатель превышает 100%", - рассказал Петров. При этом он отметил, что в межсезонье, например, в последние дни февраля, если компания видит спад спроса у пассажиров, то снижает тариф. "Мы стараемся гибко реагировать на изменения спроса. И это касается не только стоимости, но и количества поездов. Ежедневно между Москвой и Санкт-Петербургом ходит 13 пар "Сапсанов", а в праздничные и выходные дни назначаем дополнительные или запускаем сдвоенные", - пояснил глава дирекции. Читайте полный текст интервью >>>

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