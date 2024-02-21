https://ria.ru/20240221/sapsan-1928621176.html
В РЖД рассказали о максимальной заполняемости "Сапсанов" летом
В РЖД рассказали о максимальной заполняемости "Сапсанов" летом - РИА Новости, 21.02.2024
В РЖД рассказали о максимальной заполняемости "Сапсанов" летом
РЖД в летнее время фиксируют заполняемость поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом выше 100% с учетом выхода и посадки пассажиров на промежуточных... РИА Новости, 21.02.2024
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2024-02-21T03:25
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД в летнее время фиксируют заполняемость поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом выше 100% с учетом выхода и посадки пассажиров на промежуточных остановках, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. "Процент населенности "Сапсанов" по итогам 2023 года - 97% по всему маршруту с учетом промежуточных остановок. В летние месяцы этот показатель превышает 100%", - рассказал Петров. При этом он отметил, что в межсезонье, например, в последние дни февраля, если компания видит спад спроса у пассажиров, то снижает тариф. "Мы стараемся гибко реагировать на изменения спроса. И это касается не только стоимости, но и количества поездов. Ежедневно между Москвой и Санкт-Петербургом ходит 13 пар "Сапсанов", а в праздничные и выходные дни назначаем дополнительные или запускаем сдвоенные", - пояснил глава дирекции. Читайте полный текст интервью >>>
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москва, санкт-петербург, россия, ржд
Москва, Санкт-Петербург, Россия, РЖД
В РЖД рассказали о максимальной заполняемости "Сапсанов" летом
РЖД летом фиксируют заполняемость "Сапсанов" выше 100 процентов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД в летнее время фиксируют заполняемость поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом выше 100% с учетом выхода и посадки пассажиров на промежуточных остановках, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
"Сапсаны" запущены в России
в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
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"Процент населенности "Сапсанов" по итогам 2023 года - 97% по всему маршруту с учетом промежуточных остановок. В летние месяцы этот показатель превышает 100%", - рассказал Петров.
При этом он отметил, что в межсезонье, например, в последние дни февраля, если компания видит спад спроса у пассажиров, то снижает тариф.
"Мы стараемся гибко реагировать на изменения спроса. И это касается не только стоимости, но и количества поездов. Ежедневно между Москвой и Санкт-Петербургом ходит 13 пар "Сапсанов", а в праздничные и выходные дни назначаем дополнительные или запускаем сдвоенные", - пояснил глава дирекции.
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