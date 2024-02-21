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В РЖД заявили об отсутствии проблем с обслуживанием "Сапсана" - РИА Новости, 21.02.2024
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03:02 21.02.2024 (обновлено: 09:01 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/sapsan-1928619772.html
В РЖД заявили об отсутствии проблем с обслуживанием "Сапсана"
В РЖД заявили об отсутствии проблем с обслуживанием "Сапсана" - РИА Новости, 21.02.2024
В РЖД заявили об отсутствии проблем с обслуживанием "Сапсана"
РЖД вместе с российскими компаниями работают над выпуском новых компонентов для ремонта электропоездов "Сапсан", проблем с обслуживанием нет, сообщил в интервью РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T03:02
2024-02-21T09:01
экономика
россия
москва
санкт-петербург
дмитрий пегов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД вместе с российскими компаниями работают над выпуском новых компонентов для ремонта электропоездов "Сапсан", проблем с обслуживанием нет, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года заявил о решении свернуть промышленную деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры с РЖД на техобслуживание поездов. Зарубежный концерн поставлял "Сапсаны". РЖД тогда же сообщили, что под своим руководством и контролем продолжат техобслуживание этих поездов после расторжения договора с Siemens. "Российская компания, занимающаяся обслуживанием высокоскоростных поездов, "ВСМ-Сервис" - совместно с причастными подразделениями ОАО "РЖД" и инжиниринговым партнером АО "ИЦ ЖТ" - работают над подбором и выпуском новых компонентов, используемых при ремонте электропоездов. Они с этой задачей успешно справляются, потому что проблем с обслуживанием поездов нет", - отметил Петров. РЖД после ухода Siemens справляются с техобслуживанием "Сапсанов", никаких проблем нет, сообщал летом 2023 года в интервью РИА Новости занимавший тогда пост замгендиректора компании, курирующего пассажирский комплекс, Дмитрий Пегов. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240221/rzhd-1928615307.html
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, дмитрий пегов, ржд
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дмитрий Пегов, РЖД
В РЖД заявили об отсутствии проблем с обслуживанием "Сапсана"

РЖД работают над компонентами для "Сапсана", проблем с обслуживанием нет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" в моторвагонном депо "Санкт-Петербург–Московское" Октябрьской железной дороги
Высокоскоростной поезд Сапсан в моторвагонном депо Санкт-Петербург–Московское Октябрьской железной дороги - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Высокоскоростной поезд "Сапсан" в моторвагонном депо "Санкт-Петербург–Московское" Октябрьской железной дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД вместе с российскими компаниями работают над выпуском новых компонентов для ремонта электропоездов "Сапсан", проблем с обслуживанием нет, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года заявил о решении свернуть промышленную деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры с РЖД на техобслуживание поездов. Зарубежный концерн поставлял "Сапсаны". РЖД тогда же сообщили, что под своим руководством и контролем продолжат техобслуживание этих поездов после расторжения договора с Siemens.
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
РЖД хотят сделать быстрый интернет на всей линии Москва-Петербург
01:38
"Российская компания, занимающаяся обслуживанием высокоскоростных поездов, "ВСМ-Сервис" - совместно с причастными подразделениями ОАО "РЖД" и инжиниринговым партнером АО "ИЦ ЖТ" - работают над подбором и выпуском новых компонентов, используемых при ремонте электропоездов. Они с этой задачей успешно справляются, потому что проблем с обслуживанием поездов нет", - отметил Петров.
РЖД после ухода Siemens справляются с техобслуживанием "Сапсанов", никаких проблем нет, сообщал летом 2023 года в интервью РИА Новости занимавший тогда пост замгендиректора компании, курирующего пассажирский комплекс, Дмитрий Пегов.
"Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
Читайте полный текст интервью >>>
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Апелляционный суд обязал Siemens поставить РЖД "Сапсаны"
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