https://ria.ru/20240221/sapsan-1928619772.html

В РЖД заявили об отсутствии проблем с обслуживанием "Сапсана"

В РЖД заявили об отсутствии проблем с обслуживанием "Сапсана" - РИА Новости, 21.02.2024

В РЖД заявили об отсутствии проблем с обслуживанием "Сапсана"

РЖД вместе с российскими компаниями работают над выпуском новых компонентов для ремонта электропоездов "Сапсан", проблем с обслуживанием нет, сообщил в интервью РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:02

2024-02-21T03:02

2024-02-21T09:01

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД вместе с российскими компаниями работают над выпуском новых компонентов для ремонта электропоездов "Сапсан", проблем с обслуживанием нет, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года заявил о решении свернуть промышленную деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры с РЖД на техобслуживание поездов. Зарубежный концерн поставлял "Сапсаны". РЖД тогда же сообщили, что под своим руководством и контролем продолжат техобслуживание этих поездов после расторжения договора с Siemens. "Российская компания, занимающаяся обслуживанием высокоскоростных поездов, "ВСМ-Сервис" - совместно с причастными подразделениями ОАО "РЖД" и инжиниринговым партнером АО "ИЦ ЖТ" - работают над подбором и выпуском новых компонентов, используемых при ремонте электропоездов. Они с этой задачей успешно справляются, потому что проблем с обслуживанием поездов нет", - отметил Петров. РЖД после ухода Siemens справляются с техобслуживанием "Сапсанов", никаких проблем нет, сообщал летом 2023 года в интервью РИА Новости занимавший тогда пост замгендиректора компании, курирующего пассажирский комплекс, Дмитрий Пегов. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240221/rzhd-1928615307.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, дмитрий пегов, ржд