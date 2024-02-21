В РЖД заявили об отсутствии проблем с обслуживанием "Сапсана"
РЖД работают над компонентами для "Сапсана", проблем с обслуживанием нет
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" в моторвагонном депо "Санкт-Петербург–Московское" Октябрьской железной дороги
Высокоскоростной поезд "Сапсан" в моторвагонном депо "Санкт-Петербург–Московское" Октябрьской железной дороги. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД вместе с российскими компаниями работают над выпуском новых компонентов для ремонта электропоездов "Сапсан", проблем с обслуживанием нет, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года заявил о решении свернуть промышленную деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры с РЖД на техобслуживание поездов. Зарубежный концерн поставлял "Сапсаны". РЖД тогда же сообщили, что под своим руководством и контролем продолжат техобслуживание этих поездов после расторжения договора с Siemens.
"Российская компания, занимающаяся обслуживанием высокоскоростных поездов, "ВСМ-Сервис" - совместно с причастными подразделениями ОАО "РЖД" и инжиниринговым партнером АО "ИЦ ЖТ" - работают над подбором и выпуском новых компонентов, используемых при ремонте электропоездов. Они с этой задачей успешно справляются, потому что проблем с обслуживанием поездов нет", - отметил Петров.
РЖД после ухода Siemens справляются с техобслуживанием "Сапсанов", никаких проблем нет, сообщал летом 2023 года в интервью РИА Новости занимавший тогда пост замгендиректора компании, курирующего пассажирский комплекс, Дмитрий Пегов.
"Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.