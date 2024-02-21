https://ria.ru/20240221/rzhd-1928614152.html

В РЖД рассказали о тестировании посадки в поезд по QR-коду

В РЖД рассказали о тестировании посадки в поезд по QR-коду - РИА Новости, 21.02.2024

В РЖД рассказали о тестировании посадки в поезд по QR-коду

Посадку пассажиров в поезд по QR-коду планируется протестировать в 2024 году сначала на "Ласточках", а потом уже на "Сапсанах", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T01:19

2024-02-21T01:19

2024-02-21T09:02

технологии

евгений чаркин

олег белозеров

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россия

общество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Посадку пассажиров в поезд по QR-коду планируется протестировать в 2024 году сначала на "Ласточках", а потом уже на "Сапсанах", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "В этом году должно начаться тестирование, но на поездах "Ласточка", на одном из маршрутов. "Сапсан" будет вторым этапом. Это проект Минцифры и "Российских железных дорог". Мы рассчитываем, что станем полигоном для отработки этой технологии. С технической точки зрения, а именно обеспечения проверки QR-кодов мобильными устройствами проводника, мы готовы. Теперь ждем решений на уровне министерства и компании на начало этого теста", — сказал Петров.Он рассказал, как будет происходить этот эксперимент. В мобильном устройстве проводника автоматически будут подкачиваться данные пассажира, которые он указал при покупке билета. "Проводнику достаточно будет с помощью мобильного устройства считать QR-код с экрана мобильного телефона пассажира из приложения "Госуслуги", чтобы получить подтверждение о легитимности", — пояснил Петров. Сейчас для посадки в поезд пассажир может показать бумажный паспорт уже даже без предъявления билета. В 2024 году РЖД планируют протестировать посадку в поезд по биометрии. Замгендиректора компании Евгений Чаркин летом 2023 года рассказывал РИА Новости, что это предполагается опробовать в первом квартале 2024 года для пассажиров "Сапсана" (курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом). Гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что в компании разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд. Он отмечал, что РЖД к этому проекту подходят очень внимательно, потому что есть определенные риски при использовании биометрии. Холдинг работает над тем, чтобы сделать это безопасно. РЖД сообщали РИА Новости, что совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR -кода) в мобильном приложении "Госуслуги". Там отмечали, что такая возможность для пассажира будет сугубо добровольна, ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240207/vsm-1925927989.html

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технологии, евгений чаркин, олег белозеров, ржд, россия, общество