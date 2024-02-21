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В РЖД рассказали о тестировании посадки в поезд по QR-коду - РИА Новости, 21.02.2024
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01:19 21.02.2024 (обновлено: 09:02 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/rzhd-1928614152.html
В РЖД рассказали о тестировании посадки в поезд по QR-коду
В РЖД рассказали о тестировании посадки в поезд по QR-коду - РИА Новости, 21.02.2024
В РЖД рассказали о тестировании посадки в поезд по QR-коду
Посадку пассажиров в поезд по QR-коду планируется протестировать в 2024 году сначала на "Ласточках", а потом уже на "Сапсанах", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:19
2024-02-21T09:02
технологии
евгений чаркин
олег белозеров
ржд
россия
общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Посадку пассажиров в поезд по QR-коду планируется протестировать в 2024 году сначала на "Ласточках", а потом уже на "Сапсанах", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. &quot;В этом году должно начаться тестирование, но на поездах &quot;Ласточка&quot;, на одном из маршрутов. &quot;Сапсан&quot; будет вторым этапом. Это проект Минцифры и &quot;Российских железных дорог&quot;. Мы рассчитываем, что станем полигоном для отработки этой технологии. С технической точки зрения, а именно обеспечения проверки QR-кодов мобильными устройствами проводника, мы готовы. Теперь ждем решений на уровне министерства и компании на начало этого теста&quot;, — сказал Петров.Он рассказал, как будет происходить этот эксперимент. В мобильном устройстве проводника автоматически будут подкачиваться данные пассажира, которые он указал при покупке билета. "Проводнику достаточно будет с помощью мобильного устройства считать QR-код с экрана мобильного телефона пассажира из приложения "Госуслуги", чтобы получить подтверждение о легитимности", — пояснил Петров. Сейчас для посадки в поезд пассажир может показать бумажный паспорт уже даже без предъявления билета. В 2024 году РЖД планируют протестировать посадку в поезд по биометрии. Замгендиректора компании Евгений Чаркин летом 2023 года рассказывал РИА Новости, что это предполагается опробовать в первом квартале 2024 года для пассажиров "Сапсана" (курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом). Гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что в компании разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд. Он отмечал, что РЖД к этому проекту подходят очень внимательно, потому что есть определенные риски при использовании биометрии. Холдинг работает над тем, чтобы сделать это безопасно. РЖД сообщали РИА Новости, что совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR -кода) в мобильном приложении "Госуслуги". Там отмечали, что такая возможность для пассажира будет сугубо добровольна, ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240207/vsm-1925927989.html
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технологии, евгений чаркин, олег белозеров, ржд, россия, общество
Технологии, Евгений Чаркин, Олег Белозеров, РЖД, Россия, Общество
В РЖД рассказали о тестировании посадки в поезд по QR-коду

РЖД: посадку в поезд по QR-коду планируют вскоре протестировать на "Ласточках"

© РИА Новости / Антон БуценкоПервый поезд "Финист", полностью импортозамещенный аналог "Ласточки", отправляется от платформы вокзала Екатеринбурга в Каменск-Уральский
Первый поезд Финист, полностью импортозамещенный аналог Ласточки, отправляется от платформы вокзала Екатеринбурга в Каменск-Уральский - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Антон Буценко
Первый поезд "Финист", полностью импортозамещенный аналог "Ласточки", отправляется от платформы вокзала Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Посадку пассажиров в поезд по QR-коду планируется протестировать в 2024 году сначала на "Ласточках", а потом уже на "Сапсанах", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
«

"В этом году должно начаться тестирование, но на поездах "Ласточка", на одном из маршрутов. "Сапсан" будет вторым этапом. Это проект Минцифры и "Российских железных дорог". Мы рассчитываем, что станем полигоном для отработки этой технологии. С технической точки зрения, а именно обеспечения проверки QR-кодов мобильными устройствами проводника, мы готовы. Теперь ждем решений на уровне министерства и компании на начало этого теста", — сказал Петров.

Он рассказал, как будет происходить этот эксперимент. В мобильном устройстве проводника автоматически будут подкачиваться данные пассажира, которые он указал при покупке билета.
"Проводнику достаточно будет с помощью мобильного устройства считать QR-код с экрана мобильного телефона пассажира из приложения "Госуслуги", чтобы получить подтверждение о легитимности", — пояснил Петров.
Сейчас для посадки в поезд пассажир может показать бумажный паспорт уже даже без предъявления билета. В 2024 году РЖД планируют протестировать посадку в поезд по биометрии. Замгендиректора компании Евгений Чаркин летом 2023 года рассказывал РИА Новости, что это предполагается опробовать в первом квартале 2024 года для пассажиров "Сапсана" (курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом).
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Гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что в компании разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд. Он отмечал, что РЖД к этому проекту подходят очень внимательно, потому что есть определенные риски при использовании биометрии. Холдинг работает над тем, чтобы сделать это безопасно.
РЖД сообщали РИА Новости, что совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR -кода) в мобильном приложении "Госуслуги". Там отмечали, что такая возможность для пассажира будет сугубо добровольна, ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет.
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ТехнологииЕвгений ЧаркинОлег БелозеровРЖДРоссияОбщество
 
 
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