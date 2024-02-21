https://ria.ru/20240221/igry_buduschego-1928436261.html

Соревнования "Игры будущего"

Соревнования "Игры будущего" - РИА Новости, 21.02.2024

Соревнования "Игры будущего"

19 декабря 2022 года президент России подписал указ "О проведении Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в г. Казани",... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:07

2024-02-21T03:07

2024-02-21T03:07

справки

россия

игры будущего

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19 декабря 2022 года президент России подписал указ "О проведении Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в г. Казани", направленного на поддержку движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность, и их интеграции с традиционными видами спорта. "Игры будущего" пройдут в Казани (Татарстан) с 21 февраля по 3 марта 2024 года.Это первые в истории инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, они пройдут в концепции "фиджитал", объединяющей классический спорт и киберспорт. Термин phygital (от англ. physical – физический + digital – цифровой) был введен австралийским рекламным агентством Momentum в 2013 году. Он часто используется в розничной торговле, когда речь идет о магазинах, применяющих цифровые технологии (сенсорные киоски и экраны, дополненная реальность и пр.). Кроме того, phygital обозначает целую экосистему связанных физических мест и цифровых пространств в разных областях: от образования, банковского дела и авиакомпаний до здравоохранения, гостиничного бизнеса и развлечений. Фиджитал-спорт (англ. phygital sport, функционально-цифровой спорт) – это вид спортивных и развлекательных мероприятий, в которых сочетаются элементы физической активности и взаимодействие пользователей с виртуальной средой. Спортсмены-участники подвергают себя различным нагрузкам и упражняются в реальном мире, будучи подключенными к цифровой среде. Такое сочетание достигается с помощью носимых устройств, датчиков, технологий отслеживания движения (трекеров) и гарнитур виртуальной реальности (VR). Они обеспечивают обратную связь в режиме реального времени, фиксируют данные каждого участника и улучшают общий спортивный опыт за счет внедрения цифровых элементов в обозреваемое физическое пространство.В основу фиджитал-спорта легли технологии дополненной реальности (AR) и VR. При взаимодействии с VR создается имитируемая, сгенерированная компьютером среда, полностью отделенная от реального мира. AR отличается тем, что специальное программное обеспечение накладывает виртуальные элементы на реальный мир, смешивая цифровой контент с физическим окружением пользователя. Эти технологические достижения открыли новые возможности для интеграции цифровых элементов в традиционные виды спорта и расширили круг впечатлений, получаемых от состязаний. Изначально возникли игровые консоли с захватом движения игроков. Позже устройства эволюционировали, постепенно стала формироваться концепция слияния физического и цифрового миров.Затем появился фиджитал-спорт, ставший ярким проявлением нового феномена.Данный вид спорта зародился непосредственно в России после победы российской команды TeamSpirit на крупнейшем мировом турнире по Dota 2 – TheInternational в 2021 году в Бухаресте (Румыния). За победу участники команды получили более 18 миллионов долларов, что стало рекордом в единоразовых призах в игровых дисциплинах. 31 января 2023 года приказом Минспорта России фиджитал-спорт признан и включен в первый раздел реестра видов спорта, не являющихся национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.22 февраля 2023 года была создана первая в мире Всероссийская федерация фиджитал-спорта (ВФФС). 28 декабря 2023 года приказом Минспорта России были утверждены "Правила вида спорта" фиджитал-спорт (функционально-цифровой спорт)", согласно которым, фиджитал-спорт (функционально-цифровой спорт) – комплексный вид спорта, представляющий непрерывное состязание спортсменов или групп спортсменов, состоящее из функционального и цифрового сегментов, реализуемых либо поэтапно (двоеборье), либо единовременно (ритм-симулятор) в ходе соревновательного процесса в рамках одного соревновательного действия (матча или гейма). В процессе фиджитал-игр пользователи сначала играют в цифровой вселенной на компьютере или приставке, а потом сражаются друг с другом в реальном мире. Команда-победитель определяется по сумме очков в двух этапах.В числе такого вида игр – фиджитал-баскетбол (виртуальная часть: NBA 2K22; реальная часть: стритбол), фиджитал-гонки (виртуальная часть: Assetto Corsa; реальная часть: картинг), фиджитал-футбол (виртуальная часть: FIFA 23; реальная часть: футбол на поле), фиджитал-хоккей (виртуальная часть: NHL 2K; реальная часть: хоккей на льду) и многие другие. В фиджитал-спорте задействуют различные платформы, что необходимо для создания единого интерфейса и связи между пользователями. Это Games Management System (GMS), OVR&TS (система хронометража). Обеспечивать проведение "Игр Будущего" будет новая универсальная российская платформа Rus Timing, которая подходит не только для фиджитал- и кибертурниров, но и для классического спорта."Играм будущего-2024" предшествовала серия соревнований по фиджитал-дисциплинам "Фиджитал Игры" в Казани.Первая серия прошла 21-23 сентября 2022 года и включала четыре дисциплины — фиджитал-футбол (Футбольный симулятор + футзал), фиджитал-баскетбол (NBA + стритбол), Beat Saber и гонки дронов.В ноябре-декабре 2022 года прошли вторые Фиджитал Игры по гонкам (Assetto Corsa + картинг), единоборствам (Mortal Kombat 11 + MMA) и хоккею (NHL 22 + хоккей 3*3).В феврале 2023 года состоялись третьи Игры по киберспортивным дисциплинам Speedrun, Dota 2, MLBB, CS:GO и Warface в сочетании с лазертагом.В марте 2023 года четвертая серия Игр была посвящена дисциплине фиджитал-гонки. В цифровой части участники соревновались в управлении виртуальным автомобилем Lada Kalina NFR R1 в симуляторе Assetto Corsa, на физическом этапе был предусмотрен зимний картинг на трассе с ледовым покрытием. 16-19 мая 2023 года прошли пятые Фиджитал Игры. Лучшую команду определил турнир по фиджитал-футболу (футбольный симулятор + футбол 5*5).С 27 мая по 7 июня 2023 года состоялись шестые Игры, на них были организованы турниры по трем дисциплинам фиджитал-тактического боя: Standoff 2 + лазертаг, Warface + лазертаг, CS:GO + лазертаг. С 6 по 12 июня 2023 года прошли седьмые Фиджитал Игры. Соревнования включали турниры по трем дисциплинам: фиджитал-хоккей (хоккейный симулятор + хоккей 3х3), фиджитал-единоборства (Mortal Kombat 11 + MMA).14-15 июля 2023 года прошли восьмые Фиджитал Игры. Турнир по фиджитал-скейтбордингу собрал лучших скейтеров в экстрим-парке УРАМ.20-27 июля 2023 года на девятых Играх состоялись турниры по MOBA играм. Лучшие игроки Mobile Legends: Bang Bang и Dota 2 встретились на боевой арене.5-22 октября 2023 года прошло финальное тестовое мероприятие Фиджитал Игры 10. Они объединили турниры по таким дисциплинам как фиджитал-баскетбол: баскетбольный симулятор + баскетбол 2х2, фиджитал-хоккей: хоккейный симулятор + хоккей 3х3, фиджитал-футбол: футбольный симулятор + футбол 5х5, фиджитал тактический бой: компьютерная игра Warface + лазертаг, фиджитал-тактический бой: компьютерная игра CS:GO + лазертаг и боевая арена: мобильная игра MLBB. Формат "Игр будущего" – это новая философия жизненного роста, развития, в ее основе лежат понятные всему миру ценности: справедливость, мастерство, знания, стремление к усовершенствованию. В "Играх будущего" примут участие более двух тысяч атлетов, состязаться будут свыше 250 команд из порядка 100 стран в 21 инновационной дисциплине (16 – в основной программе, пять – в расширенной).Соревнования будут поделены на пять "вызовов".Вызов "Спорт" сочетает классические виды спорта с их цифровыми аналогами: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, фиджитал-гонки и фиджитал-скейтбординг.Вызов "Тактика" сочетает компьютерные шутеры и соревнования на арене лазертаг.Вызов "Стратегия" включает популярные боевые арены и специально разработанную арену с испытаниями на выносливость и смекалку.Вызов "Скорость" потребует от участников максимально быстро проходить ретроигры, а затем соревноваться в аналогичных "Стратегии" физических испытаниях.Вызов "Технологии" представляет собой соревнования дронов и роботов, которыми будут управлять участники.Талисманом первых "Игр будущего" выбрана жар-птица МИRА. На мероприятии будут задействованы более двух тысяч волонтеров из 30 стран. Федеральное финансирование Игр разбито на два этапа. В 2023 году его объем составил почти 1,8 миллиарда рублей, в 2024 году – около 3,5 миллиарда рублей. Для участников и гостей события учреждения культуры Татарстана подготовили обширную культурную программу. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, игры будущего