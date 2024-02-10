https://ria.ru/20240210/gotovnost-1926580427.html

Чернышенко: готовность к "Играм будущего" в Казани на высоком уровне

Чернышенко: готовность к "Играм будущего" в Казани на высоком уровне - РИА Новости, 10.02.2024

Чернышенко: готовность к "Играм будущего" в Казани на высоком уровне

Готовность инфраструктуры к проведению первых "Игр будущего" в Казани высокая и соответствует планам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:40

2024-02-10T14:40

2024-02-10T14:40

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казань

дмитрий чернышенко

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КАЗАНЬ, 10 фев - РИА Новости. Готовность инфраструктуры к проведению первых "Игр будущего" в Казани высокая и соответствует планам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Сделали объезд, проверку операционной готовности всех объектов. Подтверждаю, что готовность на высоком уровне, в соответствии с планами", - сказал Чернышенко журналистам после осмотра площадок, где пройдут соревнования, и рабочего совещания. По словам вице-премьера РФ, вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым он принял участие в учениях по отработке возможных инцидентов, в репетиции церемонии открытия игр, а также прошел личную аккредитацию в аккредитационном центре: все прошло быстро, без задержек. Кроме того, по его информации, состоялась встреча с командой волонтеров - на играх будет задействовано более 2 тысяч волонтеров из 30 стран. Чернышенко напомнил, что уже более 100 стран подтвердили участие своих команд в "Играх будущего" в Казани. Самая многочисленная команда ожидается из Китая. "Мы видим, что с 15 февраля уже начинаются заезды, размещение. В общем, всё готово к тому, чтобы 21 февраля здесь церемония открытия начала новую эпоху фиджитал спорта, которую по поручению нашего президента мы здесь готовили почти 450 дней - и сейчас вышли на финишную прямую", - отметил он. Минниханов подчеркнул, что у Татарстана большой опыт проведения международных и российских мероприятий, достаточно серьезная инфраструктура для их проведения. По его словам, проведения этих соревнований - большая ответственность для республики, но нет никаких сомнений что Татарстан достойно проведет первые в истории "Игры будущего". "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из разных стран.

https://ria.ru/20240122/tatarstan-1922679973.html

https://ria.ru/20231214/tatarstan-1915801551.html

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казань, дмитрий чернышенко, рустам минниханов, россия, китай