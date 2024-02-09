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Участников "Игр будущего" в Казани ждет обширная культурная программа - РИА Новости, 09.02.2024
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Республика Татарстан
 
17:04 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/kazan-1926466496.html
Участников "Игр будущего" в Казани ждет обширная культурная программа
Участников "Игр будущего" в Казани ждет обширная культурная программа - РИА Новости, 09.02.2024
Участников "Игр будущего" в Казани ждет обширная культурная программа
Обширная культурная программа ждет участников и гостей международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани, сообщает министерство культуры... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:04
2024-02-09T17:04
республика татарстан
казань
республика татарстан (татарстан)
муса джалиль (муса джалилов)
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КАЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости. Обширная культурная программа ждет участников и гостей международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани, сообщает министерство культуры Татарстана. "Для участников и гостей события учреждения культуры Республики Татарстан подготовили обширную культурную программу. Афиша культурно-развлекательных мероприятий в Казани в период проведения "Игр будущего" разнообразна", - говорится в сообщении. В частности Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в рамках проходящего XLII Международного оперного фестиваля имени Ф.И.Шаляпина приглашает гостей на оперы "Евгений Онегин", "Тоска", "Севильский цирюльник" и гала-концерт. В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева пройдут концерты "Барокко при свечах. Венецианский карнавал" и "Музыкальные краски мира. Я встретил вас..". Татарский государственный академический театр имени Г.Камала представит спектакли "Ат карагы" ("Конокрад"), "Җәйнең бер көнендә" ("Однажды летним днем"), "Бичара кыз..." ("Несчастная девушка"), "Зәңгәр шәл" ("Голубая шаль"), "Бию пәрие" ("Очарованный танцем" (25 февраля), "Җанкисәккәем" ("Свет моих очей"), "Моңлы тарих" ("Мелодия души") и другие. В Татарском государственном театре драмы и комедии имени К.Тинчурина состоятся спектакли "Флешка, рэп һәм мәхәббәт" ("Флешка, рэп и любовь"), "Яратам! Бетте-китте!" ("Люблю и точка!"), "Беренче мәхәббәт" ("Первая любовь") и другие. Казанский театр юного зрителя приглашает на спектакли "Людмила и Руслан", "Чучело.Квартирник", "Омут", "Свадьба с генералом", "Недоросль", "Капитанская дочка". Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И.Качалова покажет спектакли "Ревизор", "Секрет ее молодости", "Незабываемое. Женские голоса войны", "Семейный портрет с посторонним", "Роковые яйца", "Приключение Тома Сойера и Гекельберри Финна", "Брак по-итальянски", "Скрипач на крыше" и другие. Гости Казани смогут посетить выставки "Подарок – символ дружбы культур" в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, "Искусство Марки" в выставочном зале "Манеж", выставку наградного и подарочного оружия выдающихся российских и советских военных деятелей в Музее Пушечного двора, а также экспозиции в Национальном музее Республики Татарстан и Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан. Экскурсионные программы подготовили музеи-заповедники "Казанский Кремль", "Остров-град Свияжск" и Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из разных стран.
https://ria.ru/20231110/additivnye_tekhnologii-1908759567.html
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казань, республика татарстан (татарстан), муса джалиль (муса джалилов)
Республика Татарстан, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Муса Джалиль (Муса Джалилов)

Участников "Игр будущего" в Казани ждет обширная культурная программа

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы и улицы зимней Казани
Вид на церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы и улицы зимней Казани - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы и улицы зимней Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости. Обширная культурная программа ждет участников и гостей международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани, сообщает министерство культуры Татарстана.
"Для участников и гостей события учреждения культуры Республики Татарстан подготовили обширную культурную программу. Афиша культурно-развлекательных мероприятий в Казани в период проведения "Игр будущего" разнообразна", - говорится в сообщении.
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В частности Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в рамках проходящего XLII Международного оперного фестиваля имени Ф.И.Шаляпина приглашает гостей на оперы "Евгений Онегин", "Тоска", "Севильский цирюльник" и гала-концерт. В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева пройдут концерты "Барокко при свечах. Венецианский карнавал" и "Музыкальные краски мира. Я встретил вас..".
Татарский государственный академический театр имени Г.Камала представит спектакли "Ат карагы" ("Конокрад"), "Җәйнең бер көнендә" ("Однажды летним днем"), "Бичара кыз..." ("Несчастная девушка"), "Зәңгәр шәл" ("Голубая шаль"), "Бию пәрие" ("Очарованный танцем" (25 февраля), "Җанкисәккәем" ("Свет моих очей"), "Моңлы тарих" ("Мелодия души") и другие.
В Татарском государственном театре драмы и комедии имени К.Тинчурина состоятся спектакли "Флешка, рэп һәм мәхәббәт" ("Флешка, рэп и любовь"), "Яратам! Бетте-китте!" ("Люблю и точка!"), "Беренче мәхәббәт" ("Первая любовь") и другие. Казанский театр юного зрителя приглашает на спектакли "Людмила и Руслан", "Чучело.Квартирник", "Омут", "Свадьба с генералом", "Недоросль", "Капитанская дочка".
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Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И.Качалова покажет спектакли "Ревизор", "Секрет ее молодости", "Незабываемое. Женские голоса войны", "Семейный портрет с посторонним", "Роковые яйца", "Приключение Тома Сойера и Гекельберри Финна", "Брак по-итальянски", "Скрипач на крыше" и другие.
Гости Казани смогут посетить выставки "Подарок – символ дружбы культур" в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, "Искусство Марки" в выставочном зале "Манеж", выставку наградного и подарочного оружия выдающихся российских и советских военных деятелей в Музее Пушечного двора, а также экспозиции в Национальном музее Республики Татарстан и Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан. Экскурсионные программы подготовили музеи-заповедники "Казанский Кремль", "Остров-град Свияжск" и Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из разных стран.
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