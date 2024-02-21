https://ria.ru/20240221/drozdenko-1928859568.html
Губернатор Ленинградской области встретился с семьями погибших в зоне СВО
Губернатор Ленинградской области встретился с семьями погибших в зоне СВО - РИА Новости, 21.02.2024
Губернатор Ленинградской области встретился с семьями погибших в зоне СВО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с семьями погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T23:10
2024-02-21T23:10
2024-02-21T23:12
ленинградская область
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александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с семьями погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба правительства региона. "Перед Днем защитника Отечества не мог не провести еще одну непростую и важную встречу. За круглым столом – близкие погибших защитников Отечества. Герои останутся в сердцах. Как губернатор сделаю все, чтобы сохранять эту память так, чтобы гордились их подвигом не только семьи, но и земляки от мала до велика", - сказал на встрече Александр Дрозденко. На сегодняшний день в Ленинградской области для участников специальной военной операции и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 - прямые выплаты, 46 - для членов семьи. Это различные виды льгот и компенсаций, а также широкая линейка отраслевых услуг. "Проверяю и работу системы поддержки семей военнослужащих в Ленобласти. Всегда вернее – не из докладов, а от людей", - заметил Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что региональном уровне в случае гибели участника СВО осуществляется всесторонняя помощь членам семей, в том числе включающая установление мер социальной поддержки.
https://ria.ru/20240206/udostoverenie-1925783965.html
https://ria.ru/20231213/mariupol-1915478280.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с семьями погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба правительства региона.
"Перед Днем защитника Отечества не мог не провести еще одну непростую и важную встречу. За круглым столом – близкие погибших защитников Отечества. Герои останутся в сердцах. Как губернатор сделаю все, чтобы сохранять эту память так, чтобы гордились их подвигом не только семьи, но и земляки от мала до велика", - сказал на встрече Александр Дрозденко.
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На сегодняшний день в Ленинградской области для участников специальной военной операции и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 - прямые выплаты, 46 - для членов семьи. Это различные виды льгот и компенсаций, а также широкая линейка отраслевых услуг.
«
"Проверяю и работу системы поддержки семей военнослужащих в Ленобласти. Всегда вернее – не из докладов, а от людей", - заметил Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что региональном уровне в случае гибели участника СВО осуществляется всесторонняя помощь членам семей, в том числе включающая установление мер социальной поддержки.
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