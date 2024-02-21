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В Совфеде поддержали идею денонсировать договор 1990 года с Германией - РИА Новости, 21.02.2024
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10:18 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/denonsatsiya-1928656151.html
В Совфеде поддержали идею денонсировать договор 1990 года с Германией
В Совфеде поддержали идею денонсировать договор 1990 года с Германией - РИА Новости, 21.02.2024
В Совфеде поддержали идею денонсировать договор 1990 года с Германией
Германия игнорирует положения договора от 1990 года, нужно денонсировать документ, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:18
2024-02-21T10:18
германия
юрий гемпель
республика крым
сергей цеков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Германия игнорирует положения договора от 1990 года, нужно денонсировать документ, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году. Документ также известен как договор "Два плюс четыре". Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года. Вступил в силу в марте 1991 года. "(Германия) однозначно игнорирует (положения договора)", - сказал Цеков. Сенатор подчеркнул, что поддерживает позицию Гемпеля. "Его мнение попало в "десятку", - сказал парламентарий. Гемпель полагает, что договор 1990 года "фактически не реализуется и подлежит денонсации. По его словам, данную позицию поддерживает вся немецкая община полуострова. Немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Германии в отношении России, добавил он. Гемпель напомнил, что договор определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия.
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германия
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германия, юрий гемпель, республика крым, сергей цеков
Германия, Юрий Гемпель, Республика Крым, Сергей Цеков
В Совфеде поддержали идею денонсировать договор 1990 года с Германией

В СФ поддержали денонсацию договора с Германией "Два плюс четыре" от 1990 года

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Германия игнорирует положения договора от 1990 года, нужно денонсировать документ, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году. Документ также известен как договор "Два плюс четыре". Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года. Вступил в силу в марте 1991 года.
"(Германия) однозначно игнорирует (положения договора)", - сказал Цеков. Сенатор подчеркнул, что поддерживает позицию Гемпеля. "Его мнение попало в "десятку", - сказал парламентарий.
Гемпель полагает, что договор 1990 года "фактически не реализуется и подлежит денонсации. По его словам, данную позицию поддерживает вся немецкая община полуострова.
Немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Германии в отношении России, добавил он. Гемпель напомнил, что договор определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия.
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ГерманияЮрий ГемпельРеспублика КрымСергей Цеков
 
 
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