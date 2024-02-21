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В Совфеде поддержали идею денонсировать договор 1990 года с Германией

В Совфеде поддержали идею денонсировать договор 1990 года с Германией - РИА Новости, 21.02.2024

В Совфеде поддержали идею денонсировать договор 1990 года с Германией

Германия игнорирует положения договора от 1990 года, нужно денонсировать документ, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:18

2024-02-21T10:18

2024-02-21T10:18

германия

юрий гемпель

республика крым

сергей цеков

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Германия игнорирует положения договора от 1990 года, нужно денонсировать документ, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году. Документ также известен как договор "Два плюс четыре". Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года. Вступил в силу в марте 1991 года. "(Германия) однозначно игнорирует (положения договора)", - сказал Цеков. Сенатор подчеркнул, что поддерживает позицию Гемпеля. "Его мнение попало в "десятку", - сказал парламентарий. Гемпель полагает, что договор 1990 года "фактически не реализуется и подлежит денонсации. По его словам, данную позицию поддерживает вся немецкая община полуострова. Немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Германии в отношении России, добавил он. Гемпель напомнил, что договор определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия.

https://ria.ru/20240126/germaniya-1923574921.html

германия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

германия, юрий гемпель, республика крым, сергей цеков