В Ленинградской области арестовали регионального депутата
Суд: депутата Ленинградской области арестовали по делу о незаконной вырубке леса
© Фото : Законодательное собрание Ленинградской областиДепутат Законодательного собрания Ленинградской области Дамир Шадаев
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дамир Шадаев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Депутат Ленобласти Дамир Шадаев заключен под стражу по делу об организации незаконной вырубке леса, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграм-канале.
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"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дамира Шадаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 - ч.3 ст.260 (Незаконная рубка лесных насаждений) УК РФ. Суд избрал стражу", - говорится в сообщении пресс-службы.
Следствие полагает, что Шадаев совершил организацию незаконной рубки леса. А точнее, не позднее 8 апреля 2020 года Шадаеву было известно, что ООО "Луга-лес" (где Шадаев является единственным участником), по договору аренды представлена часть лесного участка в Выборгском районе Ленобласти. "Также Шадаев знал, что на части участков запрещена рубка, поскольку категория лесов относится к ценным. Обладая всей вышеуказанной информацией, Шадаев и иные лица осуществили рубку ценных лесов для собственных нужд, а именно для организации стрельбища и установки оборудования для стендовой стрельбы", - заявляет пресс-служба судов.
Отмечается, что с 8 по 11 апреля 2020 года на участках лесного фонда была проведена сплошная рубка леса вне зависимости от характеристик с дальнейшей перевозкой на производственную площадку в поселок Черкасово. Ущерб оценен в более чем 6 миллионов рублей.
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"Вину Шадаев не признает. У суда просил домашний арест или запрет определенных действий", - добавили в пресс-службе судов.
Уточняется, что срок заключения под стражу Шадаеву избран по 19 апреля. Он является депутатом Законодательного собрания Ленобласти 7 созыва.