https://ria.ru/20240221/arest-1928830887.html

В Ленинградской области арестовали регионального депутата

В Ленинградской области арестовали регионального депутата - РИА Новости, 21.02.2024

В Ленинградской области арестовали регионального депутата

Депутат Ленобласти Дамир Шадаев заключен под стражу по делу об организации незаконной вырубке леса, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов Петербурга... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:19

2024-02-21T19:19

2024-02-21T19:58

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928836963_0:0:3935:2213_1920x0_80_0_0_a7de92107f7e86f19e9808d09722f662.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Депутат Ленобласти Дамир Шадаев заключен под стражу по делу об организации незаконной вырубке леса, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграм-канале."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дамира Шадаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 - ч.3 ст.260 (Незаконная рубка лесных насаждений) УК РФ. Суд избрал стражу", - говорится в сообщении пресс-службы.Следствие полагает, что Шадаев совершил организацию незаконной рубки леса. А точнее, не позднее 8 апреля 2020 года Шадаеву было известно, что ООО "Луга-лес" (где Шадаев является единственным участником), по договору аренды представлена часть лесного участка в Выборгском районе Ленобласти. "Также Шадаев знал, что на части участков запрещена рубка, поскольку категория лесов относится к ценным. Обладая всей вышеуказанной информацией, Шадаев и иные лица осуществили рубку ценных лесов для собственных нужд, а именно для организации стрельбища и установки оборудования для стендовой стрельбы", - заявляет пресс-служба судов.Отмечается, что с 8 по 11 апреля 2020 года на участках лесного фонда была проведена сплошная рубка леса вне зависимости от характеристик с дальнейшей перевозкой на производственную площадку в поселок Черкасово. Ущерб оценен в более чем 6 миллионов рублей."Вину Шадаев не признает. У суда просил домашний арест или запрет определенных действий", - добавили в пресс-службе судов.Уточняется, что срок заключения под стражу Шадаеву избран по 19 апреля. Он является депутатом Законодательного собрания Ленобласти 7 созыва.

https://ria.ru/20240208/sud-1926164953.html

https://ria.ru/20240131/deputat-1924486957.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, санкт-петербург