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В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине - РИА Новости, 21.02.2024
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08:59 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/alkogol-1928640466.html
В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине
В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине - РИА Новости, 21.02.2024
В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине
Цены на алкоголь в поездах, в частности в "Сапсанах", выше магазинных для сдерживания пассажиров в количестве употребляемого спиртного, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:59
2024-02-21T08:59
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общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Цены на алкоголь в поездах, в частности в "Сапсанах", выше магазинных для сдерживания пассажиров в количестве употребляемого спиртного, подтвердил РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "Это правда", - ответил он на вопрос, действительно ли цены на спиртные напитки в поездах выше магазинных для того, чтобы у пассажиров был такой денежный "тормоз" не выпить лишнего. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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ржд, россия, общество
РЖД, Россия, Общество
В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине

Высокая цена алкоголя в поездах должна сдержать от его чрезмерного употребления

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПроводница возле поезда дальнего следования
Проводница возле поезда дальнего следования - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Проводница возле поезда дальнего следования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Цены на алкоголь в поездах, в частности в "Сапсанах", выше магазинных для сдерживания пассажиров в количестве употребляемого спиртного, подтвердил РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
"Это правда", - ответил он на вопрос, действительно ли цены на спиртные напитки в поездах выше магазинных для того, чтобы у пассажиров был такой денежный "тормоз" не выпить лишнего.
"Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
Читайте полный текст интервью >>>
Пассажир у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
РЖД не рассматривают запуск "Сапсанов" на новых маршрутах
07:48
 
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