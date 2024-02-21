https://ria.ru/20240221/alkogol-1928640466.html
В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине
В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине - РИА Новости, 21.02.2024
В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине
Цены на алкоголь в поездах, в частности в "Сапсанах", выше магазинных для сдерживания пассажиров в количестве употребляемого спиртного, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:59
2024-02-21T08:59
2024-02-21T08:59
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Цены на алкоголь в поездах, в частности в "Сапсанах", выше магазинных для сдерживания пассажиров в количестве употребляемого спиртного, подтвердил РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "Это правда", - ответил он на вопрос, действительно ли цены на спиртные напитки в поездах выше магазинных для того, чтобы у пассажиров был такой денежный "тормоз" не выпить лишнего. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240221/sapsan-1928633176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, россия, общество
В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине
Высокая цена алкоголя в поездах должна сдержать от его чрезмерного употребления
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Цены на алкоголь в поездах, в частности в "Сапсанах", выше магазинных для сдерживания пассажиров в количестве употребляемого спиртного, подтвердил РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
"Это правда", - ответил он на вопрос, действительно ли цены на спиртные напитки в поездах выше магазинных для того, чтобы у пассажиров был такой денежный "тормоз" не выпить лишнего.
"Сапсаны" запущены в России
в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они курсируют между Москвой
и Санкт-Петербургом
.
РЖД не рассматривают запуск "Сапсанов" на новых маршрутах