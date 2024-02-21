https://ria.ru/20240221/alkogol-1928640466.html

В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине

В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине - РИА Новости, 21.02.2024

В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах дороже, чем в магазине

Цены на алкоголь в поездах, в частности в "Сапсанах", выше магазинных для сдерживания пассажиров в количестве употребляемого спиртного, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:59

2024-02-21T08:59

2024-02-21T08:59

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россия

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Цены на алкоголь в поездах, в частности в "Сапсанах", выше магазинных для сдерживания пассажиров в количестве употребляемого спиртного, подтвердил РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. "Это правда", - ответил он на вопрос, действительно ли цены на спиртные напитки в поездах выше магазинных для того, чтобы у пассажиров был такой денежный "тормоз" не выпить лишнего. "Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года и в настоящее время являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240221/sapsan-1928633176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ржд, россия, общество