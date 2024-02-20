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В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости, 20.02.2024
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10:27 20.02.2024 (обновлено: 10:35 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/zemletryasenie-1928392360.html
В Дагестане произошло землетрясение
В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости, 20.02.2024
В Дагестане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, толчки ощущались в двух районах республики, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:27
2024-02-20T10:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, толчки ощущались в двух районах республики, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону."От Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация о том, что в 08.47 (мск) в Агульском районе, в 14 километрах от населенного пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов", – говорится в сообщении.Уточняется, что информация о разрушениях в ведомство не поступала.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, толчки ощущались в двух районах республики, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
"От Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация о том, что в 08.47 (мск) в Агульском районе, в 14 километрах от населенного пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о разрушениях в ведомство не поступала.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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