https://ria.ru/20240220/zemletryasenie-1928392360.html
В Дагестане произошло землетрясение
В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости, 20.02.2024
В Дагестане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, толчки ощущались в двух районах республики, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:27
2024-02-20T10:27
2024-02-20T10:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, толчки ощущались в двух районах республики, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону."От Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация о том, что в 08.47 (мск) в Агульском районе, в 14 километрах от населенного пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов", – говорится в сообщении.Уточняется, что информация о разрушениях в ведомство не поступала.
https://ria.ru/20240217/zemletryasenie-1927929832.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане произошло землетрясение
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6