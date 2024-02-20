https://ria.ru/20240220/zemletryasenie-1928392360.html

В Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости, 20.02.2024

В Дагестане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, толчки ощущались в двух районах республики, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:27

2024-02-20T10:27

2024-02-20T10:35

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, толчки ощущались в двух районах республики, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону."От Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация о том, что в 08.47 (мск) в Агульском районе, в 14 километрах от населенного пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов", – говорится в сообщении.Уточняется, что информация о разрушениях в ведомство не поступала.

https://ria.ru/20240217/zemletryasenie-1927929832.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан