Юрист пояснил, почему замок Галкина* и Пугачевой нельзя конфисковать
Юрист заявил, что пока нет законных оснований для изъятия замка Пугачевой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Юрист Дмитрий Краснов в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, почему у Максима Галкина* и Аллы Пугачевой не конфискуют их знаменитый замок в деревне Грязь после выхода нового закона о лишении имущества и почетных званий за фейки об армии.
Правозащитник пояснил, что к "указанным видам ответственности" могут привлечь только тех граждан, которых признали виновными в распространении ложной информации об армии России, а также публичных призывах к действиям, направленных против госбезопасности.
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"Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры", — сказал Дмитрий Краснов.
Юрист добавил, что говорить о том, что звездная пара подпадает под данную статью, — "неправомерно". Он также напомнил, что у певицы даже нет иноагентсткого статуса.
Ранее Галкина* и Пугачеву не раз просили проверить на предмет дискредитации российской армии, особенно юмориста, который неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес соотечественников и властей.
Однако судебных дел ока не возбуждали.
Тем не менее, в конце декабря прошлого года стало известно, что материалы проверки супругов по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию.
В 2022-м году Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как шоумен публично осудил спецоперацию (тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. — Прим. ред.).
И хотя артистка публично не озвучила свою позицию, а лишь последовала за супругом-иноагентом, соотечественники стали критиковать ее за эмиграцию из России.
На прошлой неделе, 14 февраля, президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии.
Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.
Ранее Галкина* и Пугачеву не раз просили проверить на предмет дискредитации российской армии, особенно юмориста, который неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес соотечественников и властей.
Однако судебных дел ока не возбуждали.
Тем не менее, в конце декабря прошлого года стало известно, что материалы проверки супругов по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию.
В 2022-м году Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как шоумен публично осудил спецоперацию (тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. — Прим. ред.).
И хотя артистка публично не озвучила свою позицию, а лишь последовала за супругом-иноагентом, соотечественники стали критиковать ее за эмиграцию из России.
На прошлой неделе, 14 февраля, президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии.
Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.
Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента