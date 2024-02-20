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Юрист пояснил, почему замок Галкина* и Пугачевой нельзя конфисковать - РИА Новости, 20.02.2024
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Шоубиз
 
18:21 20.02.2024 (обновлено: 18:38 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/zamok-1928540553.html
Юрист пояснил, почему замок Галкина* и Пугачевой нельзя конфисковать
Юрист пояснил, почему замок Галкина* и Пугачевой нельзя конфисковать - РИА Новости, 20.02.2024
Юрист пояснил, почему замок Галкина* и Пугачевой нельзя конфисковать
Юрист Дмитрий Краснов в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, почему у Максима Галкина* и Аллы Пугачевой не конфискуют их знаменитый замок в деревне Грязь после РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:21
2024-02-20T18:38
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новости шоу-бизнеса
знаменитости
алла пугачева
максим галкин*
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Юрист Дмитрий Краснов в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, почему у Максима Галкина* и Аллы Пугачевой не конфискуют их знаменитый замок в деревне Грязь после выхода нового закона о лишении имущества и почетных званий за фейки об армии. Правозащитник пояснил, что к "указанным видам ответственности" могут привлечь только тех граждан, которых признали виновными в распространении ложной информации об армии России, а также публичных призывах к действиям, направленных против госбезопасности. &quot;Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры&quot;, — сказал Дмитрий Краснов.Юрист добавил, что говорить о том, что звездная пара подпадает под данную статью, — "неправомерно". Он также напомнил, что у певицы даже нет иноагентсткого статуса. Ранее Галкина* и Пугачеву не раз просили проверить на предмет дискредитации российской армии, особенно юмориста, который неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес соотечественников и властей. Однако судебных дел ока не возбуждали. Тем не менее, в конце декабря прошлого года стало известно, что материалы проверки супругов по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию.В 2022-м году Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как шоумен публично осудил спецоперацию (тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. — Прим. ред.).И хотя артистка публично не озвучила свою позицию, а лишь последовала за супругом-иноагентом, соотечественники стали критиковать ее за эмиграцию из России.На прошлой неделе, 14 февраля, президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии. Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, алла пугачева, максим галкин*, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Алла Пугачева, Максим Галкин*, Россия
Юрист пояснил, почему замок Галкина* и Пугачевой нельзя конфисковать

Юрист заявил, что пока нет законных оснований для изъятия замка Пугачевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Юрист Дмитрий Краснов в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, почему у Максима Галкина* и Аллы Пугачевой не конфискуют их знаменитый замок в деревне Грязь после выхода нового закона о лишении имущества и почетных званий за фейки об армии.
Правозащитник пояснил, что к "указанным видам ответственности" могут привлечь только тех граждан, которых признали виновными в распространении ложной информации об армии России, а также публичных призывах к действиям, направленных против госбезопасности.
«

"Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры", — сказал Дмитрий Краснов.

Юрист добавил, что говорить о том, что звездная пара подпадает под данную статью, — "неправомерно". Он также напомнил, что у певицы даже нет иноагентсткого статуса.

Ранее Галкина* и Пугачеву не раз просили проверить на предмет дискредитации российской армии, особенно юмориста, который неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес соотечественников и властей.

Однако судебных дел ока не возбуждали.

Тем не менее, в конце декабря прошлого года стало известно, что материалы проверки супругов по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию.

В 2022-м году Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как шоумен публично осудил спецоперацию (тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. — Прим. ред.).

И хотя артистка публично не озвучила свою позицию, а лишь последовала за супругом-иноагентом, соотечественники стали критиковать ее за эмиграцию из России.

На прошлой неделе, 14 февраля, президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии.

Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.
Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиАлла ПугачеваМаксим Галкин*Россия
 
 
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