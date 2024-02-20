https://ria.ru/20240220/zamok-1928540553.html

Юрист пояснил, почему замок Галкина* и Пугачевой нельзя конфисковать

Юрист пояснил, почему замок Галкина* и Пугачевой нельзя конфисковать - РИА Новости, 20.02.2024

Юрист пояснил, почему замок Галкина* и Пугачевой нельзя конфисковать

Юрист Дмитрий Краснов в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, почему у Максима Галкина* и Аллы Пугачевой не конфискуют их знаменитый замок в деревне Грязь после РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:21

2024-02-20T18:21

2024-02-20T18:38

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Юрист Дмитрий Краснов в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, почему у Максима Галкина* и Аллы Пугачевой не конфискуют их знаменитый замок в деревне Грязь после выхода нового закона о лишении имущества и почетных званий за фейки об армии. Правозащитник пояснил, что к "указанным видам ответственности" могут привлечь только тех граждан, которых признали виновными в распространении ложной информации об армии России, а также публичных призывах к действиям, направленных против госбезопасности. "Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры", — сказал Дмитрий Краснов.Юрист добавил, что говорить о том, что звездная пара подпадает под данную статью, — "неправомерно". Он также напомнил, что у певицы даже нет иноагентсткого статуса. Ранее Галкина* и Пугачеву не раз просили проверить на предмет дискредитации российской армии, особенно юмориста, который неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес соотечественников и властей. Однако судебных дел ока не возбуждали. Тем не менее, в конце декабря прошлого года стало известно, что материалы проверки супругов по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию.В 2022-м году Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как шоумен публично осудил спецоперацию (тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. — Прим. ред.).И хотя артистка публично не озвучила свою позицию, а лишь последовала за супругом-иноагентом, соотечественники стали критиковать ее за эмиграцию из России.На прошлой неделе, 14 февраля, президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии. Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, алла пугачева, максим галкин*, россия