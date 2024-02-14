https://ria.ru/20240214/zakon-1927240674.html

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России - РИА Новости, 14.02.2024

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии, соответствующий документ разместили на сайте официального... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:41

2024-02-14T09:41

2024-02-14T14:01

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Как отмечал на прошлой неделе первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев, действующая система не меняется, институт конфискации, как и прежде, остается не наказанием, а иной мерой уголовно-правового воздействия. Он уточнил, что она призвана "предотвратить дальнейшее совершение преступления" или "оказать профилактическое воздействие".По словам сенатора, возможность конфискации уже существует, закон лишь расширяет перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских нарушений, к ним будут относиться и преступления против безопасности России.Госдума приняла законопроект 31 января, а Совет Федерации одобрил его 7 февраля. Как подчеркивалось, речь идет о конфискации именно того имущества или денег, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.Кроме того, конфискации подлежат орудия совершения преступления.

https://ria.ru/20240131/zakon-1924597879.html

https://ria.ru/20240124/konfiskatsiya-1923178811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир полетаев, владимир путин, совет федерации рф, общество