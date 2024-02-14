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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России - РИА Новости, 14.02.2024
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии, соответствующий документ разместили на сайте официального... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:41
2024-02-14T09:41
2024-02-14T14:01
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Как отмечал на прошлой неделе первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев, действующая система не меняется, институт конфискации, как и прежде, остается не наказанием, а иной мерой уголовно-правового воздействия. Он уточнил, что она призвана "предотвратить дальнейшее совершение преступления" или "оказать профилактическое воздействие".По словам сенатора, возможность конфискации уже существует, закон лишь расширяет перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских нарушений, к ним будут относиться и преступления против безопасности России.Госдума приняла законопроект 31 января, а Совет Федерации одобрил его 7 февраля. Как подчеркивалось, речь идет о конфискации именно того имущества или денег, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.Кроме того, конфискации подлежат орудия совершения преступления.
https://ria.ru/20240131/zakon-1924597879.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир полетаев, владимир путин, совет федерации рф, общество
Россия, Владимир Полетаев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Общество
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии, соответствующий документ разместили на сайте
официального опубликования правовых актов.
Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.
Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Как отмечал на прошлой неделе первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев
, действующая система не меняется, институт конфискации, как и прежде, остается не наказанием, а иной мерой уголовно-правового воздействия. Он уточнил, что она призвана "предотвратить дальнейшее совершение преступления" или "оказать профилактическое воздействие".
В Госдуме назвали закон о конфискации нокаутом для спонсоров ВСУ
По словам сенатора, возможность конфискации уже существует, закон лишь расширяет перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских нарушений, к ним будут относиться и преступления против безопасности России.
Госдума
приняла законопроект 31 января, а Совет Федерации одобрил его 7 февраля. Как подчеркивалось, речь идет о конфискации именно того имущества или денег, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.
Кроме того, конфискации подлежат орудия совершения преступления.
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии