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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России - РИА Новости, 14.02.2024
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09:41 14.02.2024 (обновлено: 14:01 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/zakon-1927240674.html
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России - РИА Новости, 14.02.2024
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии, соответствующий документ разместили на сайте официального... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:41
2024-02-14T14:01
россия
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владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Как отмечал на прошлой неделе первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев, действующая система не меняется, институт конфискации, как и прежде, остается не наказанием, а иной мерой уголовно-правового воздействия. Он уточнил, что она призвана "предотвратить дальнейшее совершение преступления" или "оказать профилактическое воздействие".По словам сенатора, возможность конфискации уже существует, закон лишь расширяет перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских нарушений, к ним будут относиться и преступления против безопасности России.Госдума приняла законопроект 31 января, а Совет Федерации одобрил его 7 февраля. Как подчеркивалось, речь идет о конфискации именно того имущества или денег, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.Кроме того, конфискации подлежат орудия совершения преступления.
https://ria.ru/20240131/zakon-1924597879.html
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россия, владимир полетаев, владимир путин, совет федерации рф, общество
Россия, Владимир Полетаев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Общество
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.
Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Как отмечал на прошлой неделе первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев, действующая система не меняется, институт конфискации, как и прежде, остается не наказанием, а иной мерой уголовно-правового воздействия. Он уточнил, что она призвана "предотвратить дальнейшее совершение преступления" или "оказать профилактическое воздействие".
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По словам сенатора, возможность конфискации уже существует, закон лишь расширяет перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских нарушений, к ним будут относиться и преступления против безопасности России.
Госдума приняла законопроект 31 января, а Совет Федерации одобрил его 7 февраля. Как подчеркивалось, речь идет о конфискации именно того имущества или денег, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.
Кроме того, конфискации подлежат орудия совершения преступления.
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