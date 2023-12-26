https://ria.ru/20231226/proverka-1918135741.html

Источник: материалы проверки по Пугачевой и Галкину* вернули в полицию

Источник: материалы проверки по Пугачевой и Галкину* вернули в полицию - РИА Новости, 26.12.2023

Источник: материалы проверки по Пугачевой и Галкину* вернули в полицию

Материалы проверки Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (включен в реестр иноагентов) по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию, сообщил РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:26

2023-12-26T12:26

2023-12-26T12:26

происшествия

россия

алла пугачева

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Материалы проверки Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (включен в реестр иноагентов) по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Материалы доследственной проверки по статье 207.3 УК РФ, проводимой в отношении Пугачевой и Галкина*, возвращены в ГУМВД", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по Пугачевой также проводилась проверка по 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ), этот материал тоже вернули полиции. Супруги вместе с детьми уехали из России в октябре прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231216/pugacheva-1916143524.html

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происшествия, россия, алла пугачева