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Источник: материалы проверки по Пугачевой и Галкину* вернули в полицию
Источник: материалы проверки по Пугачевой и Галкину* вернули в полицию - РИА Новости, 26.12.2023
Источник: материалы проверки по Пугачевой и Галкину* вернули в полицию
Материалы проверки Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (включен в реестр иноагентов) по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию, сообщил РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:26
2023-12-26T12:26
2023-12-26T12:26
происшествия
россия
алла пугачева
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Материалы проверки Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (включен в реестр иноагентов) по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Материалы доследственной проверки по статье 207.3 УК РФ, проводимой в отношении Пугачевой и Галкина*, возвращены в ГУМВД", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по Пугачевой также проводилась проверка по 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ), этот материал тоже вернули полиции. Супруги вместе с детьми уехали из России в октябре прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231216/pugacheva-1916143524.html
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происшествия, россия, алла пугачева
Происшествия, Россия, Алла Пугачева
Источник: материалы проверки по Пугачевой и Галкину* вернули в полицию
Материалы проверки Пугачевой и Галкина о фейках про ВС РФ вернули в полицию
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Материалы проверки Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (включен в реестр иноагентов) по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Материалы доследственной проверки по статье 207.3 УК РФ, проводимой в отношении Пугачевой и Галкина*, возвращены в ГУМВД", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по Пугачевой также проводилась проверка по 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ), этот материал тоже вернули полиции.
Супруги вместе с детьми уехали из России в октябре прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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