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Глава Якутии встретился с бойцами СВО и волонтерами Мирнинского района

Глава Якутии встретился с бойцами СВО и волонтерами Мирнинского района - РИА Новости, 20.02.2024

Глава Якутии встретился с бойцами СВО и волонтерами Мирнинского района

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с бойцами СВО и волонтерами Мирнинского района, республика обеспечивает надежный тыл своим бойцам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:55

2024-02-20T17:55

2024-02-20T17:55

республика саха (якутия)

мирнинский район

айсен николаев

мирный

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ЯКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с бойцами СВО и волонтерами Мирнинского района, республика обеспечивает надежный тыл своим бойцам, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Николаев в ходе рабочего визита в город Мирный встретился с участниками специальной военной операции, волонтерами штаба "Народный актив", членами волонтерского штаба "Золотые руки Ангела" и молодежными волонтерами", - рассказали в пресс-службе. "Народный актив" был создан в сентябре 2022 года. По словам координатора штаба, волонтеры на постоянной связи с земляками, отправляют им дополнительное обмундирование и экипировку. Активисты штаба несколько раз побывали с гуманитарной миссией в зоне спецоперации. Семьям мобилизованных так же оказывается помощь. Волонтеры штаба "Золотые руки Ангела" занимаются пошивом носилок, сумок, белья, маскировочных сеток для бойцов. Ими на фронт отправлено более 20 тонн гуманитарного груза, собранного с филиалов штаба во всех населенных пунктах района. Глава региона отметил, что Якутия делает все, чтобы бойцы получали все необходимое для победы. "В эти дни меняется уклад жизни, экономика, меняются вопросы, связанные с военной службой, но в наших сердцах всегда остаются патриотизм и любовь к Родине. Мы сделаем всё, чтобы победа пришла к нам как можно быстрее", – подчеркнул он. Участник СВО, боец 14-й отдельной бригады специального назначения рассказал Николаеву о том, что кураторы из фонда "Защитники Отечества" постоянно помогают по социальным вопросам, устройству на работу демобилизованных воинов. "Напомним, в Якутии действуют 28 мер поддержки: федеральных, региональных, муниципальных, которые оказываются исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, филиалом фонда "Защитники Отечества", психологами. В работу включены активисты общественных организаций и волонтеры", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240217/festival-1927963648.html

https://ria.ru/20240119/dokuchaevsk-1922242373.html

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мирнинский район, айсен николаев, мирный