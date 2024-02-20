https://ria.ru/20240220/tokaev-1928515474.html

Президент Казахстана приедет в Россию с рабочим визитом

Президент Казахстана приедет в Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 20.02.2024

Президент Казахстана приедет в Россию с рабочим визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду приедет с рабочим визитом в Россию, где примет участие в открытии международного турнира "Игры будущего" в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:35

2024-02-20T16:35

2024-02-20T17:43

казахстан

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касым-жомарт токаев

казань

игры будущего

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АЛМА-АТА, 21 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду приедет с рабочим визитом в Россию, где примет участие в открытии международного турнира "Игры будущего" в Казани, сообщает пресс-служба главы республики в Telegram-канале."Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани. Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств", - говорится в сообщении.Это первый визит Токаева в Россию в этом году. В декабре 2023 года президент Казахстана приезжал в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и встрече глав государств СНГ. Тогда казахстанский лидер предложил построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран и заявил, что страны Евразийского экономического союза могут прокормить около 600 миллионов голодающих за счет экспорта сельскохозяйственной продукции."Игры Будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.

https://ria.ru/20240103/rossiya-1919544857.html

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казахстан, россия, в мире, касым-жомарт токаев, казань, игры будущего