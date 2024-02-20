https://ria.ru/20240220/test-1928531677.html
В России зарегистрировали тест-систему для новорожденных
В России зарегистрировали тест-систему для новорожденных - РИА Новости, 20.02.2024
В России зарегистрировали тест-систему для новорожденных
Тест-система для новорожденных, способная выявить около 2,5 тысяч наследственных заболеваний в первые дни жизни малыша, зарегистрирована в России, заявил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:27
2024-02-20T17:27
2024-02-20T17:27
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тест-система для новорожденных, способная выявить около 2,5 тысяч наследственных заболеваний в первые дни жизни малыша, зарегистрирована в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития. "Разрабатываются также препараты на основе клеточных технологий – уже зарегистрирована одна тест-система для новорожденных, она способная выявить около 2,5 тысяч наследственных заболеваний в первые дни жизни малыша, ну и значит, вовремя ему помочь. Завершаются клинические испытания продуктов тканевой инженерии для лечения болезней суставов и переломов. Такую терапию сможет получать очень широкий круг пациентов. Рассчитываем, что наши специалисты, ученые представят еще больше полезных продуктов", – отметил Мишустин. Также он рассказал о развитии системы здравоохранения РФ. За последние несколько лет переоснащено более 700 отделений и свыше 2,5 миллионов граждан обратились к специалистам для восстановления здоровья. Кроме того, за последние годы расширена сеть центров для изучения опасных инфекций, работает 19 новых мобильных лабораторий. Появилось около 40 тестов, позволяющих диагностировать различные заболевания в короткие сроки.
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здоровье - общество, россия, михаил мишустин
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин
В России зарегистрировали тест-систему для новорожденных
В РФ зарегистрировали тест для новорожденных, выявляющий 2,5 тысячи заболеваний
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тест-система для новорожденных, способная выявить около 2,5 тысяч наследственных заболеваний в первые дни жизни малыша, зарегистрирована в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.
«
"Разрабатываются также препараты на основе клеточных технологий – уже зарегистрирована одна тест-система для новорожденных, она способная выявить около 2,5 тысяч наследственных заболеваний в первые дни жизни малыша, ну и значит, вовремя ему помочь. Завершаются клинические испытания продуктов тканевой инженерии для лечения болезней суставов и переломов. Такую терапию сможет получать очень широкий круг пациентов. Рассчитываем, что наши специалисты, ученые представят еще больше полезных продуктов", – отметил Мишустин.
Также он рассказал о развитии системы здравоохранения РФ. За последние несколько лет переоснащено более 700 отделений и свыше 2,5 миллионов граждан обратились к специалистам для восстановления здоровья. Кроме того, за последние годы расширена сеть центров для изучения опасных инфекций, работает 19 новых мобильных лабораторий. Появилось около 40 тестов, позволяющих диагностировать различные заболевания в короткие сроки.
В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний