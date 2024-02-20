Рейтинг@Mail.ru
В СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 20.02.2024 (обновлено: 11:03 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/sf-1928398735.html
В СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время
В СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время - РИА Новости, 20.02.2024
В СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время
Подготовлен законопроект об уголовной ответственности за саботаж в военное время, эта инициатива направлена на защиту прав граждан и государства, планируется... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:49
2024-02-20T11:03
россия
ольга ковитиди
общество
рсфср
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Подготовлен законопроект об уголовной ответственности за саботаж в военное время, эта инициатива направлена на защиту прав граждан и государства, планируется дальнейшее обсуждение инициативы, сообщила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.В понедельник в Совете Федерации прошёл круглый стол на тему установления уголовной ответственности за саботаж."Мы сейчас должны обобщить результаты нашей работы в ходе круглого стола. Законопроект был подготовлен ещё осенью, но без обсуждения законопроекта, без мнения научного сообщества я его не решилась представлять. Мне, естественно, его нужно будет согласовать, посоветоваться с коллегами, председателями комитетов. Этот закон должен быть выверенным, это чрезвычайно важно. В нём есть ряд особенностей: о том, что применение закона возможно только в определенный временной период. Я считаю, что сегодняшняя редакция Уголовного кодекса охватывает все составы, которые необходимы в гражданской жизни", - сказала Ковитиди.Сенатор напомнила о том, что данное наказание уже существовало в Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 года."Для нас очень важно, чтобы не было карательной направленности. Это ни в коей мере не содержит какую-то агрессивную составляющую – это закон, направленный на защиту законных прав и интересов граждан и государства. Я бы рассматривала именно его в таком аспекте, потому что мы не сможем защитить себя, если кто-то будет саботировать и причинять вред. Мы же понимаем, что исподтишка можно причинить много вреда", - подчеркнула парламентарий.Как отметила Ковитиди, абсолютно все участники прошедшего в понедельник на данную тему совещания поддержали эту инициативу: "Были свои мнения по формулировкам, были конструктивные предложения, в основном, вопрос был именно в формулировке"."Ни одного открытого выступления, которое было бы против этой нормы, не прозвучало", - добавила парламентарий.По словам Ковитиди, в России "не сформировано законодательство военного времени"."Это будет самостоятельная статья Уголовного кодекса, мы знаем, где и в каком разделе. Есть у нас положительное заключение правового управления Совета Федерации, но хочется, чтобы он был очень выверенным, правильным. Помимо правовой составляющей хочется ещё и мнение экспертного, профессионального и гражданского сообществ", - добавила она.
https://ria.ru/20240219/proekt-1928297786.html
https://ria.ru/20231121/oon-1910864197.html
россия
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга ковитиди, общество, рсфср, совет федерации рф
Россия, Ольга Ковитиди, Общество, РСФСР, Совет Федерации РФ
В СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время

В СФ подготовили проект об уголовной ответственности в военное время за саботаж

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Подготовлен законопроект об уголовной ответственности за саботаж в военное время, эта инициатива направлена на защиту прав граждан и государства, планируется дальнейшее обсуждение инициативы, сообщила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.
В понедельник в Совете Федерации прошёл круглый стол на тему установления уголовной ответственности за саботаж.
«
"Мы сейчас должны обобщить результаты нашей работы в ходе круглого стола. Законопроект был подготовлен ещё осенью, но без обсуждения законопроекта, без мнения научного сообщества я его не решилась представлять. Мне, естественно, его нужно будет согласовать, посоветоваться с коллегами, председателями комитетов. Этот закон должен быть выверенным, это чрезвычайно важно. В нём есть ряд особенностей: о том, что применение закона возможно только в определенный временной период. Я считаю, что сегодняшняя редакция Уголовного кодекса охватывает все составы, которые необходимы в гражданской жизни", - сказала Ковитиди.
Сенатор напомнила о том, что данное наказание уже существовало в Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 года.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
19 февраля, 17:34
"Для нас очень важно, чтобы не было карательной направленности. Это ни в коей мере не содержит какую-то агрессивную составляющую – это закон, направленный на защиту законных прав и интересов граждан и государства. Я бы рассматривала именно его в таком аспекте, потому что мы не сможем защитить себя, если кто-то будет саботировать и причинять вред. Мы же понимаем, что исподтишка можно причинить много вреда", - подчеркнула парламентарий.
Как отметила Ковитиди, абсолютно все участники прошедшего в понедельник на данную тему совещания поддержали эту инициативу: "Были свои мнения по формулировкам, были конструктивные предложения, в основном, вопрос был именно в формулировке".
"Ни одного открытого выступления, которое было бы против этой нормы, не прозвучало", - добавила парламентарий.
По словам Ковитиди, в России "не сформировано законодательство военного времени".
"Это будет самостоятельная статья Уголовного кодекса, мы знаем, где и в каком разделе. Есть у нас положительное заключение правового управления Совета Федерации, но хочется, чтобы он был очень выверенным, правильным. Помимо правовой составляющей хочется ещё и мнение экспертного, профессионального и гражданского сообществ", - добавила она.
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Путин рассказал о последствиях саботажа решений ООН в секторе Газа
21 ноября 2023, 16:50
 
РоссияОльга КовитидиОбществоРСФСРСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала