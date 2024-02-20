https://ria.ru/20240220/sf-1928398735.html
В СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время
В СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время - РИА Новости, 20.02.2024
В СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время
Подготовлен законопроект об уголовной ответственности за саботаж в военное время, эта инициатива направлена на защиту прав граждан и государства, планируется... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:49
2024-02-20T10:49
2024-02-20T11:03
россия
ольга ковитиди
общество
рсфср
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Подготовлен законопроект об уголовной ответственности за саботаж в военное время, эта инициатива направлена на защиту прав граждан и государства, планируется дальнейшее обсуждение инициативы, сообщила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.В понедельник в Совете Федерации прошёл круглый стол на тему установления уголовной ответственности за саботаж."Мы сейчас должны обобщить результаты нашей работы в ходе круглого стола. Законопроект был подготовлен ещё осенью, но без обсуждения законопроекта, без мнения научного сообщества я его не решилась представлять. Мне, естественно, его нужно будет согласовать, посоветоваться с коллегами, председателями комитетов. Этот закон должен быть выверенным, это чрезвычайно важно. В нём есть ряд особенностей: о том, что применение закона возможно только в определенный временной период. Я считаю, что сегодняшняя редакция Уголовного кодекса охватывает все составы, которые необходимы в гражданской жизни", - сказала Ковитиди.Сенатор напомнила о том, что данное наказание уже существовало в Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 года."Для нас очень важно, чтобы не было карательной направленности. Это ни в коей мере не содержит какую-то агрессивную составляющую – это закон, направленный на защиту законных прав и интересов граждан и государства. Я бы рассматривала именно его в таком аспекте, потому что мы не сможем защитить себя, если кто-то будет саботировать и причинять вред. Мы же понимаем, что исподтишка можно причинить много вреда", - подчеркнула парламентарий.Как отметила Ковитиди, абсолютно все участники прошедшего в понедельник на данную тему совещания поддержали эту инициативу: "Были свои мнения по формулировкам, были конструктивные предложения, в основном, вопрос был именно в формулировке"."Ни одного открытого выступления, которое было бы против этой нормы, не прозвучало", - добавила парламентарий.По словам Ковитиди, в России "не сформировано законодательство военного времени"."Это будет самостоятельная статья Уголовного кодекса, мы знаем, где и в каком разделе. Есть у нас положительное заключение правового управления Совета Федерации, но хочется, чтобы он был очень выверенным, правильным. Помимо правовой составляющей хочется ещё и мнение экспертного, профессионального и гражданского сообществ", - добавила она.
https://ria.ru/20240219/proekt-1928297786.html
https://ria.ru/20231121/oon-1910864197.html
россия
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга ковитиди, общество, рсфср, совет федерации рф
Россия, Ольга Ковитиди, Общество, РСФСР, Совет Федерации РФ
В СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время
В СФ подготовили проект об уголовной ответственности в военное время за саботаж
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Подготовлен законопроект об уголовной ответственности за саботаж в военное время, эта инициатива направлена на защиту прав граждан и государства, планируется дальнейшее обсуждение инициативы, сообщила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.
В понедельник в Совете Федерации прошёл круглый стол на тему установления уголовной ответственности за саботаж.
«
"Мы сейчас должны обобщить результаты нашей работы в ходе круглого стола. Законопроект был подготовлен ещё осенью, но без обсуждения законопроекта, без мнения научного сообщества я его не решилась представлять. Мне, естественно, его нужно будет согласовать, посоветоваться с коллегами, председателями комитетов. Этот закон должен быть выверенным, это чрезвычайно важно. В нём есть ряд особенностей: о том, что применение закона возможно только в определенный временной период. Я считаю, что сегодняшняя редакция Уголовного кодекса охватывает все составы, которые необходимы в гражданской жизни", - сказала Ковитиди.
Сенатор напомнила о том, что данное наказание уже существовало в Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 года.
Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
"Для нас очень важно, чтобы не было карательной направленности. Это ни в коей мере не содержит какую-то агрессивную составляющую – это закон, направленный на защиту законных прав и интересов граждан и государства. Я бы рассматривала именно его в таком аспекте, потому что мы не сможем защитить себя, если кто-то будет саботировать и причинять вред. Мы же понимаем, что исподтишка можно причинить много вреда", - подчеркнула парламентарий.
Как отметила Ковитиди, абсолютно все участники прошедшего в понедельник на данную тему совещания поддержали эту инициативу: "Были свои мнения по формулировкам, были конструктивные предложения, в основном, вопрос был именно в формулировке".
"Ни одного открытого выступления, которое было бы против этой нормы, не прозвучало", - добавила парламентарий.
По словам Ковитиди, в России "не сформировано законодательство военного времени".
"Это будет самостоятельная статья Уголовного кодекса, мы знаем, где и в каком разделе. Есть у нас положительное заключение правового управления Совета Федерации, но хочется, чтобы он был очень выверенным, правильным. Помимо правовой составляющей хочется ещё и мнение экспертного, профессионального и гражданского сообществ", - добавила она.
Путин рассказал о последствиях саботажа решений ООН в секторе Газа