https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928608091.html
В Совфеде пригрозили ответными мерами в случае принятия США пакета санкций
В Совфеде пригрозили ответными мерами в случае принятия США пакета санкций - РИА Новости, 20.02.2024
В Совфеде пригрозили ответными мерами в случае принятия США пакета санкций
Если США примут новый пакет санкций против России, Москва обязательно ответит соразмерно, заявила РИА Новости член международного комитета Совфеда Наталья... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:54
2024-02-20T23:54
2024-02-20T23:54
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Если США примут новый пакет санкций против России, Москва обязательно ответит соразмерно, заявила РИА Новости член международного комитета Совфеда Наталья Никонорова. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США 23 февраля объявят о крупном пакете санкций против РФ в связи со смертью Алексея Навального. "Полагаю, что в случае принятия этого очередного пакета ответ с нашей стороны обязательно последует и будет соразмерным", - сказала Никонорова. Сенатор отметила, что российская экономика уже доказала "свои устойчивость и силу". Она напомнила, что по итогам 2023 года рост российского ВВП составил 3,5%. "И это несмотря на уже действующее беспрецедентное количество незаконных санкций. Справимся и с новыми", - резюмировала парламентарий. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html
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сша, россия, наталья никонорова, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), в мире, алексей навальный*
США, Россия, Наталья Никонорова, Совет Федерации РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), В мире, Алексей Навальный*
В Совфеде пригрозили ответными мерами в случае принятия США пакета санкций
Сенатор: РФ соразмерно ответит в случае принятия США нового пакета санкций
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Если США примут новый пакет санкций против России, Москва обязательно ответит соразмерно, заявила РИА Новости член международного комитета Совфеда Наталья Никонорова.
Представитель Белого дома Джон Кирби
ранее заявил, что США 23 февраля объявят о крупном пакете санкций против РФ в связи со смертью Алексея Навального.
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"Полагаю, что в случае принятия этого очередного пакета ответ с нашей стороны обязательно последует и будет соразмерным", - сказала Никонорова.
Сенатор отметила, что российская экономика уже доказала "свои устойчивость и силу". Она напомнила, что по итогам 2023 года рост российского ВВП составил 3,5%.
"И это несмотря на уже действующее беспрецедентное количество незаконных санкций. Справимся и с новыми", - резюмировала парламентарий.
По данным ямальского управления ФСИН
, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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