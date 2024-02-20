https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928607883.html

В Совфеде заявили, что США исчерпали свои санкционные фантазии

В Совфеде заявили, что США исчерпали свои санкционные фантазии - РИА Новости, 20.02.2024

В Совфеде заявили, что США исчерпали свои санкционные фантазии

США исчерпали свой потенциал в плане обоснования новых санкций против России, прикрываясь темой смерти Алексея Навального, они могут попытаться вновь вернуться... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T23:54

2024-02-20T23:54

2024-02-20T23:54

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владимир путин

александр шендерюк-жидков

джон кирби

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. США исчерпали свой потенциал в плане обоснования новых санкций против России, прикрываясь темой смерти Алексея Навального, они могут попытаться вновь вернуться к идее воровства российских активов, а также попробовать разблокировать ситуацию в конгрессе вокруг помощи Украине, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. США в пятницу, 23 февраля, объявят крупный пакет санкций против Москвы в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник представитель Белого дома Джон Кирби. "Американцы уже исчерпали свои санкционные фантазии, а каждая новая угроза, по сути дела, является повторением предыдущих. Конечно, истерика вокруг смерти Навального является удобным политическим поводом, чтобы попробовать разблокировать ситуацию в конгрессе вокруг помощи Украине", - отметил парламентарий. Он добавил, что американские власти, "вероятно, снова попробуют вернуться к идее воровства российских активов, ведь предыдущая попытка споткнулась о юридическую невозможность исполнения безумных политических идей". "В целом же, несмотря на все попытки за счет санкций раскачать ситуацию в стране, экономика России который месяц демонстрирует уверенный рост", - заключил он. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, мудрым решениям руководства РФ и титанической работе кабмина удалось стабилизировать ситуацию в экономике и даже выйти на траекторию роста. По словам президента РФ Владимира Путина, этап восстановления экономики России завершен, РФ выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление.

https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928597668.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

https://ria.ru/20240215/vlast-1927449265.html

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алексей навальный*, россия, сша, украина, владимир путин, александр шендерюк-жидков, джон кирби, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, в мире