https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928607883.html
В Совфеде заявили, что США исчерпали свои санкционные фантазии
В Совфеде заявили, что США исчерпали свои санкционные фантазии - РИА Новости, 20.02.2024
В Совфеде заявили, что США исчерпали свои санкционные фантазии
США исчерпали свой потенциал в плане обоснования новых санкций против России, прикрываясь темой смерти Алексея Навального, они могут попытаться вновь вернуться... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:54
2024-02-20T23:54
2024-02-20T23:54
алексей навальный*
россия
сша
украина
владимир путин
александр шендерюк-жидков
джон кирби
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. США исчерпали свой потенциал в плане обоснования новых санкций против России, прикрываясь темой смерти Алексея Навального, они могут попытаться вновь вернуться к идее воровства российских активов, а также попробовать разблокировать ситуацию в конгрессе вокруг помощи Украине, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. США в пятницу, 23 февраля, объявят крупный пакет санкций против Москвы в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник представитель Белого дома Джон Кирби. "Американцы уже исчерпали свои санкционные фантазии, а каждая новая угроза, по сути дела, является повторением предыдущих. Конечно, истерика вокруг смерти Навального является удобным политическим поводом, чтобы попробовать разблокировать ситуацию в конгрессе вокруг помощи Украине", - отметил парламентарий. Он добавил, что американские власти, "вероятно, снова попробуют вернуться к идее воровства российских активов, ведь предыдущая попытка споткнулась о юридическую невозможность исполнения безумных политических идей". "В целом же, несмотря на все попытки за счет санкций раскачать ситуацию в стране, экономика России который месяц демонстрирует уверенный рост", - заключил он. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, мудрым решениям руководства РФ и титанической работе кабмина удалось стабилизировать ситуацию в экономике и даже выйти на траекторию роста. По словам президента РФ Владимира Путина, этап восстановления экономики России завершен, РФ выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление.
https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928597668.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
https://ria.ru/20240215/vlast-1927449265.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный*, россия, сша, украина, владимир путин, александр шендерюк-жидков, джон кирби, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, в мире
Алексей Навальный*, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Александр Шендерюк-Жидков, Джон Кирби, Совет Федерации РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше, В мире
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. США исчерпали свой потенциал в плане обоснования новых санкций против России, прикрываясь темой смерти Алексея Навального, они могут попытаться вновь вернуться к идее воровства российских активов, а также попробовать разблокировать ситуацию в конгрессе вокруг помощи Украине, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
США в пятницу, 23 февраля, объявят крупный пакет санкций против Москвы
в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник представитель Белого дома Джон Кирби
.
Лидер АдГ раскритиковал обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального
"Американцы уже исчерпали свои санкционные фантазии, а каждая новая угроза, по сути дела, является повторением предыдущих. Конечно, истерика вокруг смерти Навального является удобным политическим поводом, чтобы попробовать разблокировать ситуацию в конгрессе вокруг помощи Украине", - отметил парламентарий.
Он добавил, что американские власти, "вероятно, снова попробуют вернуться к идее воровства российских активов, ведь предыдущая попытка споткнулась о юридическую невозможность исполнения безумных политических идей".
"В целом же, несмотря на все попытки за счет санкций раскачать ситуацию в стране, экономика России который месяц демонстрирует уверенный рост", - заключил он.
Путин сделал свой выбор для Америки
По данным ямальского управления ФСИН
, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы
и США. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.
В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, мудрым решениям руководства РФ и титанической работе кабмина удалось стабилизировать ситуацию в экономике и даже выйти на траекторию роста.
По словам президента РФ Владимира Путина, этап восстановления экономики России завершен, РФ выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление.
Не такие, как все: великий американский миф умер