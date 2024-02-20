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Путин предложил учредить День здоровой мамы в поликлиниках - РИА Новости, 20.02.2024
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20:06 20.02.2024 (обновлено: 20:29 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/mama-1928576362.html
Путин предложил учредить День здоровой мамы в поликлиниках
Путин предложил учредить День здоровой мамы в поликлиниках - РИА Новости, 20.02.2024
Путин предложил учредить День здоровой мамы в поликлиниках
Президент России Владимир Путин высказал идею учредить День здоровой мамы в поликлиниках, чтобы на регулярной основе оказывать поддержку женщинам с... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:06
2024-02-20T20:29
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал идею учредить День здоровой мамы в поликлиниках, чтобы на регулярной основе оказывать поддержку женщинам с новорожденными детьми."По примеру дня здорового ребёнка вполне можно было бы учредить День здоровой мамы и на регулярной основе с молодыми мамами работать и поддерживать их и психологически, и по линии различных специалистов медиков. Спасибо за подсказку, обязательно постараемся это реализовать", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", отвечая на просьбу одной из участниц встречи, предложившей ввести программу послеродовой поддержки женщин с новорожденными детьми.Президент заверил, что обязательно обсудит этот вопрос с министром здравоохранения и правительством, "решение найдем".При этом глава государства не согласился с молодой мамой, по словам которой после родов женщиной никто не занимается и не поддерживает."Всё-таки сказать, что в нашей стране после родов мама никому не нужна… Я понимаю, что есть, наверное, вопросы, проблемы, вы хотите их заострить, но мне кажется, что это не совсем справедливо. Такая программа нами выработана: от беременности женщины до совершеннолетия ребёнка, а для тех ребят, которые учатся и получают образование, до 23 лет. Всё-таки систему поддержки семьи мы старались создать, и она работает в целом", - добавил он.Путин отметил, что знает о проблемах некоторых женщин после родов и согласен, что им нужна особая поддержка."Я мамой не был, поэтому мне трудно понять состояние женщины, хотя я знаю, что такое послеродовое состояние из литературы и общение со специалистами, это такой, наверное, специалисты говорят, для женщины непростой период. И психологически тоже, не у всех, но у некоторых женщин возникает такой период сложный. И здесь, конечно, нужна особая поддержка. Спасибо, что вы обратили внимание на эту тонкую сферу", - сказал он.
https://ria.ru/20240219/ottsy-1928326856.html
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин предложил учредить День здоровой мамы в поликлиниках

Путин обсудит с главой Минздрава учреждение Дня здоровой мамы в поликлиниках

© iStock.com / shironosovБеременная женщина во время онлайн-консультации с врачом
Беременная женщина во время онлайн-консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© iStock.com / shironosov
Беременная женщина во время онлайн-консультации с врачом . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал идею учредить День здоровой мамы в поликлиниках, чтобы на регулярной основе оказывать поддержку женщинам с новорожденными детьми.
"По примеру дня здорового ребёнка вполне можно было бы учредить День здоровой мамы и на регулярной основе с молодыми мамами работать и поддерживать их и психологически, и по линии различных специалистов медиков. Спасибо за подсказку, обязательно постараемся это реализовать", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", отвечая на просьбу одной из участниц встречи, предложившей ввести программу послеродовой поддержки женщин с новорожденными детьми.
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Президент заверил, что обязательно обсудит этот вопрос с министром здравоохранения и правительством, "решение найдем".
При этом глава государства не согласился с молодой мамой, по словам которой после родов женщиной никто не занимается и не поддерживает.
"Всё-таки сказать, что в нашей стране после родов мама никому не нужна… Я понимаю, что есть, наверное, вопросы, проблемы, вы хотите их заострить, но мне кажется, что это не совсем справедливо. Такая программа нами выработана: от беременности женщины до совершеннолетия ребёнка, а для тех ребят, которые учатся и получают образование, до 23 лет. Всё-таки систему поддержки семьи мы старались создать, и она работает в целом", - добавил он.
Путин отметил, что знает о проблемах некоторых женщин после родов и согласен, что им нужна особая поддержка.
"Я мамой не был, поэтому мне трудно понять состояние женщины, хотя я знаю, что такое послеродовое состояние из литературы и общение со специалистами, это такой, наверное, специалисты говорят, для женщины непростой период. И психологически тоже, не у всех, но у некоторых женщин возникает такой период сложный. И здесь, конечно, нужна особая поддержка. Спасибо, что вы обратили внимание на эту тонкую сферу", - сказал он.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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