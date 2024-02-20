https://ria.ru/20240220/mama-1928576362.html

Путин предложил учредить День здоровой мамы в поликлиниках

Путин предложил учредить День здоровой мамы в поликлиниках - РИА Новости, 20.02.2024

Путин предложил учредить День здоровой мамы в поликлиниках

Президент России Владимир Путин высказал идею учредить День здоровой мамы в поликлиниках, чтобы на регулярной основе оказывать поддержку женщинам с... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:06

2024-02-20T20:06

2024-02-20T20:29

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал идею учредить День здоровой мамы в поликлиниках, чтобы на регулярной основе оказывать поддержку женщинам с новорожденными детьми."По примеру дня здорового ребёнка вполне можно было бы учредить День здоровой мамы и на регулярной основе с молодыми мамами работать и поддерживать их и психологически, и по линии различных специалистов медиков. Спасибо за подсказку, обязательно постараемся это реализовать", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", отвечая на просьбу одной из участниц встречи, предложившей ввести программу послеродовой поддержки женщин с новорожденными детьми.Президент заверил, что обязательно обсудит этот вопрос с министром здравоохранения и правительством, "решение найдем".При этом глава государства не согласился с молодой мамой, по словам которой после родов женщиной никто не занимается и не поддерживает."Всё-таки сказать, что в нашей стране после родов мама никому не нужна… Я понимаю, что есть, наверное, вопросы, проблемы, вы хотите их заострить, но мне кажется, что это не совсем справедливо. Такая программа нами выработана: от беременности женщины до совершеннолетия ребёнка, а для тех ребят, которые учатся и получают образование, до 23 лет. Всё-таки систему поддержки семьи мы старались создать, и она работает в целом", - добавил он.Путин отметил, что знает о проблемах некоторых женщин после родов и согласен, что им нужна особая поддержка."Я мамой не был, поэтому мне трудно понять состояние женщины, хотя я знаю, что такое послеродовое состояние из литературы и общение со специалистами, это такой, наверное, специалисты говорят, для женщины непростой период. И психологически тоже, не у всех, но у некоторых женщин возникает такой период сложный. И здесь, конечно, нужна особая поддержка. Спасибо, что вы обратили внимание на эту тонкую сферу", - сказал он.

https://ria.ru/20240219/ottsy-1928326856.html

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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)