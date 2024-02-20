https://ria.ru/20240220/lechenie-1928383258.html
Московские специалисты помогают в лечении онкобольных детей из ЛНР
Московские специалисты помогают в лечении онкобольных детей из ЛНР - РИА Новости, 20.02.2024
Московские специалисты помогают в лечении онкобольных детей из ЛНР
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве наладили... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:36
2024-02-20T09:36
2024-02-20T09:36
здоровье - общество
луганская народная республика
галина новичкова
москва
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве наладили взаимодействие с луганскими медиками в сфере лечения онкологических заболеваний у детей, рассказала журналистам генеральный директор центра Галина Новичкова в ходе визита делегации в луганские медучреждения. "Мы наладили взаимодействие, сейчас мы создадим отчет, внесем свои предложения, как развивать онкогематологическую помощь в вашем регионе", – сказала Новичкова. Московские специалисты осмотрели детей, проходящих лечение в онкогематологическом отделении Луганской республиканской детской клинической больницы, осмотрели ее лабораторию и посетили Республиканскую станцию переливания крови, после чего приняли участие в совещании министерства здравоохранения ЛНР. "Мы хотели бы, чтобы каждый ребенок, который заболел злокачественным заболеванием, где бы он ни находился, получил максимально хорошую помощь, потому что шансы на выздоровление очень большие", – подытожила она Заместитель министра здравоохранения ЛНР Алексей Рукавишников отметил, что между центром имени Дмитрия Рогачева и луганскими специалистами давно налажено сотрудничество и такие мероприятия проводятся регулярно в рамках интеграции в российскую систему здравоохранения.
https://ria.ru/20240214/onkopreparaty-1927426401.html
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здоровье - общество, луганская народная республика, галина новичкова, москва
Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Галина Новичкова, Москва
Московские специалисты помогают в лечении онкобольных детей из ЛНР
Специалисты из МИЦ ДГОИ им. Рогачева помогают в лечении онкобольных детей из ЛНР
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве наладили взаимодействие с луганскими медиками в сфере лечения онкологических заболеваний у детей, рассказала журналистам генеральный директор центра Галина Новичкова в ходе визита делегации в луганские медучреждения.
"Мы наладили взаимодействие, сейчас мы создадим отчет, внесем свои предложения, как развивать онкогематологическую помощь в вашем регионе", – сказала Новичкова.
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Московские специалисты осмотрели детей, проходящих лечение в онкогематологическом отделении Луганской республиканской детской клинической больницы, осмотрели ее лабораторию и посетили Республиканскую станцию переливания крови, после чего приняли участие в совещании министерства здравоохранения ЛНР.
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"Мы хотели бы, чтобы каждый ребенок, который заболел злокачественным заболеванием, где бы он ни находился, получил максимально хорошую помощь, потому что шансы на выздоровление очень большие", – подытожила она
Заместитель министра здравоохранения ЛНР Алексей Рукавишников отметил, что между центром имени Дмитрия Рогачева и луганскими специалистами давно налажено сотрудничество и такие мероприятия проводятся регулярно в рамках интеграции в российскую систему здравоохранения.
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