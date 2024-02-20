Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале о патриотическом кино

Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале "Кино на службе отечества"
На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".
В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".
Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.
Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.
На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".
На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".
На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"
На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"
Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".
Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.
В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.
В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".
В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.
В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.
На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".
В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".
Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.
Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.
Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.
Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.
Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".
Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".
В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.
В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.
Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".
Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".
На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".
Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.
На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".
На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"
Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.
В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".
В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.
На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".
Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.
Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.
Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".
В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.
Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".
На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".
Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".
Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.
Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.
Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.
Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.
Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".
Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".
Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.
Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.
На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.
На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.
Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.
Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.
Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".
На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.
На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.
Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".
Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".
Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".
Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".
На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".
Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.
Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.
Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".
Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.
На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.
Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.
Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".
На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.
Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".
Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".