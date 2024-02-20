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Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале о патриотическом кино - РИА Новости, 20.02.2024
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22:15 20.02.2024
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Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале о патриотическом кино
Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале о патриотическом кино - РИА Новости, 20.02.2024
Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале о патриотическом кино
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил благодарственные письма от президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:15
2024-02-20T22:15
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил благодарственные письма от президента РФ Владимира Путина режиссерам-документалистам, снимающим фильмы про СВО, на открытии фестиваля "Кино на службе отечества". Церемония открытия первого передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" прошла на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. "Есть один очень важный момент: знания могут передаваться неодушевленными предметами и неодушевленными носителями, можно передать учебник, можно записать диск или флешку, а вот эмоция, убеждение, гордость, настоящий патриотизм - они передаются только от человека к человеку. И поэтому так важна работа режиссеров, которые тоже рискнули жизнью, направляясь прямо на передовую, для того чтобы снять эти фильмы, работа художников проекта "Уголь земли русской"… У меня сегодня ... ответственное поручение от нашего президента Владимира Владимировича Путина вручить его персональные благодарственные письма целому ряду режиссеров-участников этого замечательного проекта", - сказал Кириенко на церемонии открытия. Благодарственные письма и награды были вручены режиссерам Максу Фадееву, Наталье Батраевой, Валерию Тимощенко, Владимиру Аграновичу.
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Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Общество, Выставка-форум "Россия"
Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале о патриотическом кино

Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале "Кино на службе отечества"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил благодарственные письма от президента РФ Владимира Путина режиссерам-документалистам, снимающим фильмы про СВО, на открытии фестиваля "Кино на службе отечества".
Церемония открытия первого передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" прошла на международной выставке-форуме "Россия" в Москве.
Создавая будущее: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
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На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

Работа выставки Россия

На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
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В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

Ансамбль песни и танца Русский Север

В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
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Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

Ведущий программист Дирекции медиадизайна медиагруппы Россия сегодня Михаил Шестаков на Международной выставке-форуме Россия

Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
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На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

Концертная программа карьерного форума Труд крут

На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
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На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

Творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

Демонстрация эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и создание собственных образов с украшениями из солнечного камня

В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
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В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

Дискуссия Наука – дело семейное

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на торжественном открытии Координационного центра Кемеровской области

В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

Студенческий лекторий Мы разные! Мы равные! Мы вместе!

На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

Пресс-конференция Открывая Арктику заново

В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

Торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Ханты-Мансийского автономного округа Югры

Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

Студенческий лекторий Мы разные! Мы равные! Мы вместе!

Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

День русского валенка на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

Пленарная сессия Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда

Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18

Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
"Есть один очень важный момент: знания могут передаваться неодушевленными предметами и неодушевленными носителями, можно передать учебник, можно записать диск или флешку, а вот эмоция, убеждение, гордость, настоящий патриотизм - они передаются только от человека к человеку. И поэтому так важна работа режиссеров, которые тоже рискнули жизнью, направляясь прямо на передовую, для того чтобы снять эти фильмы, работа художников проекта "Уголь земли русской"… У меня сегодня ... ответственное поручение от нашего президента Владимира Владимировича Путина вручить его персональные благодарственные письма целому ряду режиссеров-участников этого замечательного проекта", - сказал Кириенко на церемонии открытия.
Благодарственные письма и награды были вручены режиссерам Максу Фадееву, Наталье Батраевой, Валерию Тимощенко, Владимиру Аграновичу.
Наши таланты: чем удивляет международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в павильоне №19 АТОМ

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

Пленарная сессия О ключевых результатах и достижениях в области культуры

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Прошел показ "Носи российское".

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ "Носи российское".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

Шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей выставки угощали блинами.

Блинный фестиваль на Международной выставке-форуме Россия

Гостей выставки угощали блинами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

Презентация комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

Александр Малькевич на презентации комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

Пленарная сессия О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

Панельная дискуссия Государственные приоритеты в молодежной политике

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

Концерт лауреатов Агутин разных лет

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стенд Ямало-Ненецкого автономного округа

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

Концерт творческих коллективов регионов России Наши Таланты

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

Торжественный концерт Ритмы промышленности

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На нем выступил певец Денис Майданов.

Денис Майданов на торжественном концерте Ритмы промышленности

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Прошел показ "Носи российское".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Гостей выставки угощали блинами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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