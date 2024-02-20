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Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале о патриотическом кино

Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале о патриотическом кино - РИА Новости, 20.02.2024

Кириенко вручил благодарности от Путина на фестивале о патриотическом кино

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил благодарственные письма от президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:15

2024-02-20T22:15

2024-02-20T22:15

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил благодарственные письма от президента РФ Владимира Путина режиссерам-документалистам, снимающим фильмы про СВО, на открытии фестиваля "Кино на службе отечества". Церемония открытия первого передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" прошла на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. "Есть один очень важный момент: знания могут передаваться неодушевленными предметами и неодушевленными носителями, можно передать учебник, можно записать диск или флешку, а вот эмоция, убеждение, гордость, настоящий патриотизм - они передаются только от человека к человеку. И поэтому так важна работа режиссеров, которые тоже рискнули жизнью, направляясь прямо на передовую, для того чтобы снять эти фильмы, работа художников проекта "Уголь земли русской"… У меня сегодня ... ответственное поручение от нашего президента Владимира Владимировича Путина вручить его персональные благодарственные письма целому ряду режиссеров-участников этого замечательного проекта", - сказал Кириенко на церемонии открытия. Благодарственные письма и награды были вручены режиссерам Максу Фадееву, Наталье Батраевой, Валерию Тимощенко, Владимиру Аграновичу.

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россия, москва, владимир путин, сергей кириенко, общество, выставка-форум "россия"