https://ria.ru/20240219/rossiya-1928181715.html

Создавая будущее: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"

Создавая будущее: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 19.02.2024

Создавая будущее: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"

На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:25

2024-02-19T11:25

2024-02-19T11:29

фото

выставка-форум "россия"

россия

дарья донцова

кемеровская область

ханты-мансийский автономный округ

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На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.

россия

кемеровская область

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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