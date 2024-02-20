https://ria.ru/20240220/granitsa-1928449038.html
Россиянам рассказали о новом правиле при вывозе детей за границу
Россиянам рассказали о новом правиле при вывозе детей за границу - РИА Новости, 20.02.2024
Россиянам рассказали о новом правиле при вывозе детей за границу
Российских детей перестанут пускать через границу с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если там нет... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:34
2024-02-20T13:34
2024-02-20T13:34
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
абхазия
казахстан
белоруссия
киргизия
южная осетия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Российских детей перестанут пускать через границу с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если там нет отметки о гражданстве России, разъяснили РИА Новости во вторник в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. По заграничному паспорту порядок не меняется, речь именно о выезде ребенка по свидетельству о рождении. "С 1 марта текущего года в случае отсутствия документов (отметки), подтверждающих наличие гражданства Российской Федерации, несовершеннолетним гражданам будет отказано в выезде за пределы России", – рассказали в ведомстве. С весны этого года при пересечении границы с указанными странами детьми младше 14 лет требуется соблюсти одно из условий: наличие в свидетельстве о рождении отметки, подтверждающей гражданство России, либо наличие сведений о детях в документах их законных представителей (в российском внутреннем, заграничном, дипломатическом или служебном паспорте). Проблема актуальная: только при выезде из Челябинской области с начала года зафиксировано более 145 случаев, когда детей вывозили за рубеж по свидетельствам о рождении без отметки о российском гражданстве.
https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html
https://ria.ru/20240117/deti-1921692783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, абхазия, казахстан, белоруссия, киргизия, южная осетия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Абхазия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Южная Осетия
Россиянам рассказали о новом правиле при вывозе детей за границу
Детям до 14 лет для выезда за границу потребуется отметка о гражданстве России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Российских детей перестанут пускать через границу с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если там нет отметки о гражданстве России, разъяснили РИА Новости во вторник в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
По заграничному паспорту порядок не меняется, речь именно о выезде ребенка по свидетельству о рождении.
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"С 1 марта текущего года в случае отсутствия документов (отметки), подтверждающих наличие гражданства Российской Федерации, несовершеннолетним гражданам будет отказано в выезде за пределы России", – рассказали в ведомстве.
С весны этого года при пересечении границы с указанными странами детьми младше 14 лет требуется соблюсти одно из условий: наличие в свидетельстве о рождении отметки, подтверждающей гражданство России, либо наличие сведений о детях в документах их законных представителей (в российском внутреннем, заграничном, дипломатическом или служебном паспорте).
Проблема актуальная: только при выезде из Челябинской области с начала года зафиксировано более 145 случаев, когда детей вывозили за рубеж по свидетельствам о рождении без отметки о российском гражданстве.
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