https://ria.ru/20240220/granitsa-1928449038.html

Россиянам рассказали о новом правиле при вывозе детей за границу

Россиянам рассказали о новом правиле при вывозе детей за границу - РИА Новости, 20.02.2024

Россиянам рассказали о новом правиле при вывозе детей за границу

Российских детей перестанут пускать через границу с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если там нет... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:34

2024-02-20T13:34

2024-02-20T13:34

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

абхазия

казахстан

белоруссия

киргизия

южная осетия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Российских детей перестанут пускать через границу с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если там нет отметки о гражданстве России, разъяснили РИА Новости во вторник в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. По заграничному паспорту порядок не меняется, речь именно о выезде ребенка по свидетельству о рождении. "С 1 марта текущего года в случае отсутствия документов (отметки), подтверждающих наличие гражданства Российской Федерации, несовершеннолетним гражданам будет отказано в выезде за пределы России", – рассказали в ведомстве. С весны этого года при пересечении границы с указанными странами детьми младше 14 лет требуется соблюсти одно из условий: наличие в свидетельстве о рождении отметки, подтверждающей гражданство России, либо наличие сведений о детях в документах их законных представителей (в российском внутреннем, заграничном, дипломатическом или служебном паспорте). Проблема актуальная: только при выезде из Челябинской области с начала года зафиксировано более 145 случаев, когда детей вывозили за рубеж по свидетельствам о рождении без отметки о российском гражданстве.

https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html

https://ria.ru/20240117/deti-1921692783.html

россия

абхазия

казахстан

белоруссия

киргизия

южная осетия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, абхазия, казахстан, белоруссия, киргизия, южная осетия