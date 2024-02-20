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Эксперт рассказал о последствиях назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО - РИА Новости, 20.02.2024
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07:24 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/evropa-1928371088.html
Эксперт рассказал о последствиях назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО
Эксперт рассказал о последствиях назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО - РИА Новости, 20.02.2024
Эксперт рассказал о последствиях назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО
Урсула фон дер Ляйен причинит меньше вреда в должности главы Еврокомиссии, чем на посту генерального секретаря НАТО, поскольку в таком случае политическая... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T07:24
2024-02-20T07:24
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Урсула фон дер Ляйен причинит меньше вреда в должности главы Еврокомиссии, чем на посту генерального секретаря НАТО, поскольку в таком случае политическая ситуация стала бы еще более нестабильной и мировая война была бы ближе, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. Ранее издание Welt со ссылкой на источники сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц в конце прошлого года выступил против ее назначения генсеком НАТО в качестве преемника Йенса Столтенберга, в том числе из-за ее "слишком критического" отношения к Москве. "Совершенно точно лучше, что она во главе ЕК, а не во главе НАТО, в НАТО было бы гораздо хуже, потому что она совершенно проукраинская, каждый день носит значок с украинским флагом и в хороших отношениях с Зеленским. Политическая ситуация стала бы гораздо более неопределенной и мир бы гораздо больше приблизился к мировой войне, если бы она заняла такой важный пост в НАТО, как генеральный секретарь. Так что, по-моему, если она остается здесь, в ЕС, то причинит меньше вреда, она менее опасна для мира, но для Евросоюза лучше она не сделает", - сказал Шпётле. По его словам, других кандидатов на пост председателя Еврокомиссии не было видно, и маловероятно, что фон дер Ляйен смогут сменить по итогам выборов в Европарламент, поскольку она устраивает как либеральные партии, так и консервативные из Европейской народной партии, несмотря на коррупционные скандалы, в которых она была замешана. При этом эксперт полагает, что ее переизбрание не повлияет на давление Брюсселя на Венгрию, говорить о каких-то изменениях можно будет только по итогам выборов в Европарламент. "Давление на Венгрию зависит от того, каким будет состав Европарламента после выборов – будет ли там такое же леволиберальное большинство или будет сдвиг в консервативном направлении, которое ближе Венгрии. Если выберут тех политиков, которые не осуждают так Венгрию, например, в связи с миграцией, то и Урсула фон дер Ляйен не сможет сделать многого против Венгрии", - отметил Шпётле. Премьер-министр страны Виктор Орбан не раз заявлял, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой". Венгерский премьер также признавался, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отмечал, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей.
https://ria.ru/20240219/evropa-1928324489.html
https://ria.ru/20240219/lyayen-1928127200.html
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в мире, венгрия, брюссель, европа, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, европарламент
В мире, Венгрия, Брюссель, Европа, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Европарламент
Эксперт рассказал о последствиях назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО

Эксперт: фон дер Ляйен принесет меньше вреда как глава ЕК, чем генсек НАТО

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Урсула фон дер Ляйен причинит меньше вреда в должности главы Еврокомиссии, чем на посту генерального секретаря НАТО, поскольку в таком случае политическая ситуация стала бы еще более нестабильной и мировая война была бы ближе, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. Ранее издание Welt со ссылкой на источники сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц в конце прошлого года выступил против ее назначения генсеком НАТО в качестве преемника Йенса Столтенберга, в том числе из-за ее "слишком критического" отношения к Москве.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК
19 февраля, 19:47
"Совершенно точно лучше, что она во главе ЕК, а не во главе НАТО, в НАТО было бы гораздо хуже, потому что она совершенно проукраинская, каждый день носит значок с украинским флагом и в хороших отношениях с Зеленским. Политическая ситуация стала бы гораздо более неопределенной и мир бы гораздо больше приблизился к мировой войне, если бы она заняла такой важный пост в НАТО, как генеральный секретарь. Так что, по-моему, если она остается здесь, в ЕС, то причинит меньше вреда, она менее опасна для мира, но для Евросоюза лучше она не сделает", - сказал Шпётле.
По его словам, других кандидатов на пост председателя Еврокомиссии не было видно, и маловероятно, что фон дер Ляйен смогут сменить по итогам выборов в Европарламент, поскольку она устраивает как либеральные партии, так и консервативные из Европейской народной партии, несмотря на коррупционные скандалы, в которых она была замешана.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры
19 февраля, 08:00
При этом эксперт полагает, что ее переизбрание не повлияет на давление Брюсселя на Венгрию, говорить о каких-то изменениях можно будет только по итогам выборов в Европарламент.
"Давление на Венгрию зависит от того, каким будет состав Европарламента после выборов – будет ли там такое же леволиберальное большинство или будет сдвиг в консервативном направлении, которое ближе Венгрии. Если выберут тех политиков, которые не осуждают так Венгрию, например, в связи с миграцией, то и Урсула фон дер Ляйен не сможет сделать многого против Венгрии", - отметил Шпётле.
Премьер-министр страны Виктор Орбан не раз заявлял, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой". Венгерский премьер также признавался, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отмечал, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции
19 февраля, 02:55
 
В миреВенгрияБрюссельЕвропаУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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