https://ria.ru/20240219/zyuganov-1928305663.html
Зюганов провел встречу с делегацией ЮАР
Зюганов провел встречу с делегацией ЮАР - РИА Новости, 19.02.2024
Зюганов провел встречу с делегацией ЮАР
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с делегацией Южно-Африканской коммунистической партии и вспомнил свою встречу с бывшим президентом ЮАР Нельсоном... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:18
2024-02-19T18:18
2024-02-19T18:18
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с делегацией Южно-Африканской коммунистической партии и вспомнил свою встречу с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой. "Когда Манделу выпустили из тюрьмы, он приезжал в нашу страну... Он тогда поставил условие: посетить места, связанные с Лениным и нашей Победой и встретиться с председателем партии, мы подробно с ним беседовали долго, выдающийся человек был", - поделился своими впечатлениями Зюганов. Он отметил, что очень рад видеть членов делегации Южно-Африканской коммунистической партии. С коллегами парламентарии обсудили в том числе антиколониальный форум, который прошел в России в феврале. "Мы очень рады вас видеть, и, считаю, ваш визит послужит дальнейшему укреплению наших тесных связей, взаимной поддержки... В лице компартии России и нашего депутатского корпуса вы видите своих друзей, надёжных союзников и помощников", - добавил Зюганов. В свою очередь, генеральный секретарь Южно-Африканской коммунистической партии Солли Африка Мапаила отметил, что народ республики испытывает глубокое уважение по отношению к КПСС и КПРФ. "Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить российский народ за ту помощь, поддержку, которую они оказали нашей революции ", - сказал он.
https://ria.ru/20240130/doppolnomochiya-1924425696.html
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россия, юар, геннадий зюганов, кпрф
Россия, ЮАР, Геннадий Зюганов, КПРФ
Зюганов провел встречу с делегацией ЮАР
Зюганов провел встречу с делегацией ЮАР и рассказал о своей встрече с Манделой
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с делегацией Южно-Африканской коммунистической партии и вспомнил свою встречу с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой.
"Когда Манделу выпустили из тюрьмы, он приезжал в нашу страну... Он тогда поставил условие: посетить места, связанные с Лениным и нашей Победой и встретиться с председателем партии, мы подробно с ним беседовали долго, выдающийся человек был", - поделился своими впечатлениями Зюганов.
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Он отметил, что очень рад видеть членов делегации Южно-Африканской коммунистической партии. С коллегами парламентарии обсудили в том числе антиколониальный форум, который прошел в России в феврале.
"Мы очень рады вас видеть, и, считаю, ваш визит послужит дальнейшему укреплению наших тесных связей, взаимной поддержки... В лице компартии России и нашего депутатского корпуса вы видите своих друзей, надёжных союзников и помощников", - добавил Зюганов.
В свою очередь, генеральный секретарь Южно-Африканской коммунистической партии Солли Африка Мапаила отметил, что народ республики испытывает глубокое уважение по отношению к КПСС и КПРФ.
"Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить российский народ за ту помощь, поддержку, которую они оказали нашей революции ", - сказал он.
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