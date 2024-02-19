https://ria.ru/20240219/zapovednik-1928342299.html

У заповедника в Ленинградской области появится попечительский совет

У заповедника в Ленинградской области появится попечительский совет - РИА Новости, 19.02.2024

У заповедника в Ленинградской области появится попечительский совет

Попечительский совет появится у заповедника "Старая Ладога" в Ленобласти, в планах расширение музея и реставрация крепости, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:49

2024-02-19T21:49

2024-02-19T21:50

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Попечительский совет появится у заповедника "Старая Ладога" в Ленобласти, в планах расширение музея и реставрация крепости, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Принял решение о создании попечительского совета из заинтересованных и статусных людей, которые смогут помочь в развитии первой столицы Древней Руси", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Глава региона рассказал, что в понедельник прошла встреча с директором Староладожского музея-заповедника Людмилой Губчевской и советником по корпоративному развитию ООО "Яндекс" Алексеем Кудриным. По словам Дрозденко, главная тема, которая волнует музей, — восстановление северо-восточного и юго-восточного прясла, разработка проектно-сметной документации Тайничной башни, "раскрытие" ранее скрытой под землей башни времен Вещего Олега и новое фондохранилище. На эти цели планируется выделить деньги из бюджета Ленинградской области и привлечь федеральное финансирование. "Первое: сделаем Тайничную башню, два прясла – северо-восточное и юго-восточное, инженерно-технические сети - вода, канализация, завершим работы по благоустройству, построим новое хранилище. Проектирование фондохранилища можем начать уже в этом году", - сказал Дрозденко. В 2014 году в Ленобласти начат масштабный проект по реставрации Ладожской крепости. К 2018 году были восстановлены северо-западное прясло, Стрелочная и Раскатная башни. В 2024 году планируется продолжить работы по реставрации объектов крепости, а также создать новое фондохранилище. Сейчас экспонаты хранятся в бывшем хозяйственном корпусе усадьбы "Успенское", которое тоже требует проведения комплексной реставрации.

https://ria.ru/20240216/natsproekty-1927872543.html

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ленинградская область, александр дрозденко