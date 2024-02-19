https://ria.ru/20240219/preddiabet-1927771751.html

"Даже не догадывались". Названы простые способы избежать диабета

"Даже не догадывались". Названы простые способы избежать диабета - РИА Новости, 19.02.2024

"Даже не догадывались". Названы простые способы избежать диабета

Все чаще врачи говорят об обратимости преддиабета, когда уровень сахара в крови начинает понемногу повышаться. По данным Американской диабетической ассоциации,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:04

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Все чаще врачи говорят об обратимости преддиабета, когда уровень сахара в крови начинает понемногу повышаться. По данным Американской диабетической ассоциации, лишь в семидесяти процентах случаев он переходит в диабет II типа. РИА Новости вместе с экспертами разбирается, что это за состояние и как его распознать.Что такое преддиабетСахарный диабет не возникает сразу в один день, ему предшествует многолетняя скрытая стадия. Углеводный обмен дает сбои, но внешне это практически не проявляется. О проблемах свидетельствует лишь несколько повышенный уровень глюкозы в крови. Это называют преддиабетом.Различают два этапа. При нарушении гликемии натощак уровень глюкозы в крови — 5,6-6,9 миллимоля на литр. При нарушении толерантности к глюкозе — 7,8-11 миллимолей на литр.В 2021-м насчитали полмиллиарда взрослых с первой стадией преддиабета и более трехсот миллионов со второй. Российское исследование NATION в 2013-м выявило это состояние у 19,3 процента участников. Перспективы совсем не радужные: по оценкам, к 2045-му прибавится еще десять процентов. В общем, четверть человечества склонна к диабету по тем или иным показателям.Среди факторов риска — наследственность, ожирение, возраст (больше 45 лет).Для раннего выявления преддиабета ученые активно используют искусственный интеллект. К примеру, исследователи из Канады сравнили семь моделей машинного обучения на большой выборке оцифрованных медицинских данных со всей страны. Преддиабет предсказали 60 процентам. ИИ выявил также три основных признака: возраст, индекс массы тела и прием лекарств от давления.О чем говорит повышенный сахарКогда глюкоза поступает в организм вместе с пищей, в кровь впрыскивается инсулин для ее расщепления и снабжения всех клеток и тканей энергией. Инсулин производят бета-клетки поджелудочной железы. Они могут не действовать по какой-то причине, например в результате генетических мутаций (у европейцев насчитали аж 120 вариантов, способствующих нарушению углеводного обмена), или истощиться из-за большой нагрузки. Кроме того, ткани организма порой теряют чувствительность к инсулину, он накапливается, но не участвует в переработке глюкозы."Для точного диагноза нужны лабораторные исследования. Венозную кровь сдают натощак. У здорового человека в возрасте от 18 до 59 лет глюкозы в крови — 4,1-6,1 миллимоля на литр. Все, что выше, — преддиабет или диабет. Также проводят анализ на гликированный гемоглобин, который показывает среднюю концентрацию глюкозы в крови за последние три месяца. Если результат до шести процентов включительно — человек здоров, 6-6,4 процента — стоит обратиться к врачу, чтобы исключить риск нарушения углеводного обмена. Показатель 6,5 процента и выше указывает на диабет", — объясняет врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.По подсчетам Института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава, выполненным в 2022-м, у каждого пятого-шестого россиянина — преддиабет, у каждого 13-14-го — диабет. "Причем многие не догадываются о своем диагнозе", — подчеркивает медик.Еще есть обезличенные данные "Гемотеста" за 2023-й. Гликированный гемоглобин больше нормы у 14 процентов сдавших анализы, глюкоза — у 3,2. Кроме того, у 13,5 процента повышен инсулин, что может указывать на инсулинорезистентность.Впрочем, однократный скачок сахара в крови — не повод для паники, указывает врач-эндокринолог Московского центра имени А. Р. Довженко, кандидат медицинских наук Юлиана Белова. Это может быть связано со стрессом, тяжелыми физическими нагрузками, приемом некоторых лекарств и даже случайно проглоченной зубной пастой. Однако если вы в группе риска, то лучше пересдать анализ и посетить врача."Лишний вес, нарушение зрения, высыпания на коже или зуд, повышенное артериальное давление, боли в сердце, боли или онемение в ногах — негативные факторы. Риск преддиабета также повышается с возрастом и у людей с отягощенной наследственностью по диабету II типа", — уточняет эндокринолог.Как избежать преддиабетаРиск можно существенно снизить коррекцией образа жизни, в первую очередь диетой."Если неправильное питание ведет к ожирению или даже просто появлению большого живота при нормальном весе, то у предрасположенных к диабету лиц может развиться каскад гормональных нарушений, результатом которых и станет преддиабет", — поясняет Белова.В любом случае никому не полезно увлекаться фастфудом и сладким. По словам медика, сейчас рекомендуют долю простых углеводов (сиропов, сладостей, кондитерских изделий, добавленных сахаров) снизить до десяти процентов рациона, а фрукты, служащие источником природных глюкозы и фруктозы, ограничить двумя порциями в день.Некоторые продукты способны вызвать резкий всплеск глюкозы в крови. Медики в данном случае пользуются гликемическим индексом. Чем он выше, тем быстрее высвобождается сахар. Это, например, финики, белый хлеб, выпечка, сладости, мед, фруктовые соки, пиво, мороженое, чипсы. Диетологи рекомендуют сочетать такие продукты с клетчаткой, растительными жирами, чтобы замедлить всасывание углеводов. Но есть нюанс."В одном блюде могут быть ингредиенты с разным гликемическим индексом. Усвоение глюкозы зависит от их сочетания, а также от микрофлоры кишечника. Поэтому теперь специалисты меньше внимания уделяют гликемическому индексу и советуют больше придерживаться принципов рационального питания", — отмечает Кашух.Коварство преддиабета в том, что он прогрессирует в диабет и незаметно подтачивает здоровье, поражая жизненно важные органы, заключает Белова. Если его вовремя заметить, скорректировать питание и образ жизни, посетить врача, то нарушения углеводного обмена можно обратить вспять или надолго стабилизировать.

https://ria.ru/20191025/1560228040.html

https://ria.ru/20200529/1572138689.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

здоровье, биология, медицина, диабет, эндокринная система, глюкоза, диета, ожирение, генетика