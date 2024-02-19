https://ria.ru/20240219/bulaev-1928237614.html

В ЦИК призвали наказывать за "мертвые души" в списке подписавшихся

В ЦИК призвали наказывать за "мертвые души" в списке подписавшихся - РИА Новости, 19.02.2024

В ЦИК призвали наказывать за "мертвые души" в списке подписавшихся

Наличие умерших людей в списке подписавшихся за кандидата на должность президента должно порочить все подписные листы, законодатель должен наказывать за такие... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:03

2024-02-19T14:03

2024-02-19T14:03

выборы президента россии — 2024

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николай булаев

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наличие умерших людей в списке подписавшихся за кандидата на должность президента должно порочить все подписные листы, законодатель должен наказывать за такие случаи, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. "Наличие умерших как подписавшего лист должно порочить все подписные листы. Таков должен быть закон. На мой взгляд, это было бы правильно. Если вы перешли границу, пограничник вас может наказать. Поэтому "перешел границу" - законодатель должен за это жестко наказывать", - сказал Булаев на совещании ЦИК РФ с сенаторами Совета Федерации. Ранее по итогам проверки подписей, собранных в поддержку ряда выдвинутых кандидатов на должность президента РФ, в ЦИК сообщали, что в списках есть данные уже умерших людей.

https://ria.ru/20240217/isk-1927969827.html

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политика, россия, николай булаев, совет федерации рф