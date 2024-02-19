Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК призвали наказывать за "мертвые души" в списке подписавшихся - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:03 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/bulaev-1928237614.html
В ЦИК призвали наказывать за "мертвые души" в списке подписавшихся
В ЦИК призвали наказывать за "мертвые души" в списке подписавшихся - РИА Новости, 19.02.2024
В ЦИК призвали наказывать за "мертвые души" в списке подписавшихся
Наличие умерших людей в списке подписавшихся за кандидата на должность президента должно порочить все подписные листы, законодатель должен наказывать за такие... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:03
2024-02-19T14:03
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай булаев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924994392_167:0:3808:2048_1920x0_80_0_0_fc51a5eac49792d7f4130ae5f8fefc13.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наличие умерших людей в списке подписавшихся за кандидата на должность президента должно порочить все подписные листы, законодатель должен наказывать за такие случаи, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. "Наличие умерших как подписавшего лист должно порочить все подписные листы. Таков должен быть закон. На мой взгляд, это было бы правильно. Если вы перешли границу, пограничник вас может наказать. Поэтому "перешел границу" - законодатель должен за это жестко наказывать", - сказал Булаев на совещании ЦИК РФ с сенаторами Совета Федерации. Ранее по итогам проверки подписей, собранных в поддержку ряда выдвинутых кандидатов на должность президента РФ, в ЦИК сообщали, что в списках есть данные уже умерших людей.
https://ria.ru/20240217/isk-1927969827.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924994392_622:0:3353:2048_1920x0_80_0_0_9ff0d1da19186a74da785e7dd1bc513f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, николай булаев, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Булаев, Совет Федерации РФ
В ЦИК призвали наказывать за "мертвые души" в списке подписавшихся

Булаев призвал наказывать за случаи, когда в списке подписавшихся есть умершие

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заседание ЦИК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наличие умерших людей в списке подписавшихся за кандидата на должность президента должно порочить все подписные листы, законодатель должен наказывать за такие случаи, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
«
"Наличие умерших как подписавшего лист должно порочить все подписные листы. Таков должен быть закон. На мой взгляд, это было бы правильно. Если вы перешли границу, пограничник вас может наказать. Поэтому "перешел границу" - законодатель должен за это жестко наказывать", - сказал Булаев на совещании ЦИК РФ с сенаторами Совета Федерации.
Ранее по итогам проверки подписей, собранных в поддержку ряда выдвинутых кандидатов на должность президента РФ, в ЦИК сообщали, что в списках есть данные уже умерших людей.
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации
17 февраля, 16:48
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай БулаевСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала