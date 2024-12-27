https://ria.ru/20241227/glaza-1883291156.html

Долой усталость ваших глаз: укрепляем мышцы с помощью зарядки

Зарядка для глаз: упражнения для восстановления и улучшения зрения

Долой усталость ваших глаз: укрепляем мышцы с помощью зарядки

Зарядка для глаз — одна из главных составляющих гигиены зрения, которая помогает сохранить и поддерживать здоровье зрительного аппарата в норме. Рассказываем о... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:11:00+03:00

2024-12-27T14:11:00+03:00

2024-12-27T14:11:00+03:00

зож

здоровье

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883271856_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_076d8c12d9255ad96d57709ac3017473.jpg

Зарядка для глаз — одна из главных составляющих гигиены зрения, которая помогает сохранить и поддерживать здоровье зрительного аппарата в норме. Рассказываем о пользе зарядки для глаз, как правильно ее делать и какие упражнения помогут улучшить зрение или восстановиться после долгой работы за компьютером.Зарядка для глазРабота за компьютером или другими устройствами, постоянное чтение мелкого шрифта на документах, монотонная работа с мелкими деталями, просмотр телевизора в вечернее время, недостаток сна — все это приводит к перенапряжению глаз, которое имеет свои неприятные последствия. Изначально это может быть ощущение сухости и жжения в глазах, затем — головная боль и общее истощение организма. Если не избавляться от этих симптомов, итогом станет ухудшение зрения и развитие сложных глазных патологий.Избежать этого поможет ежедневная зарядка для глаз, которую можно выполнять не отходя от рабочего места. К тому же, она не займет много времени, но значительно улучшит здоровье зрительного аппарата.ПользаРегулярное выполнение зарядки для глаз укрепляет мышцы и снижает риски развития офтальмологических заболеваний. Несмотря на простоту упражнений, они оказывают комплексное положительное воздействие на органы зрения:Как отмечают офтальмологи, людям, желающим вернуть зрение или избавить от катаракты и других патологий, важно понимать, что зарядка не способна полностью решить эти проблемы. Это лишь профилактическая мера, которая поможет избежать ухудшения состояния здоровья глаз и облегчить течение уже имеющихся заболеваний.ПротивопоказанияЗарядка для глаз противопоказана при наличии следующих диагностированных нарушениях:При наличии близорукости или дальнозоркости, а также астигматизме, катаракте, внутриглазном давлении и восстановлении в послеоперационный период, перед выполнением упражнений необходимо проконсультироваться с врачом. В таких случаях офтальмолог назначает комплекс специальных упражнений, которые могут отличаться от стандартной зарядки для глаз.Как делать зарядку для глазКак и обычную утреннюю зарядку для тела, гимнастику для глаз необходимо делать ежедневно, соблюдая основные правила.Особенности и правилаЧтобы упражнения были эффективными, их нужно выполнять ежедневно по 2-3 раза в день не более 2-х минут. При этом важно не перенапрягать глаза и не выполнять большое количество повторов — достаточно делать каждое движение по 2-3 раза. Также:После зарядки нужно дать глазам немного отдохнуть в течение 1 минуты, поэтому не нужно сразу приступать к работе. Для отслеживания прогресса или предупреждения появления нарушений важно не забывать своевременно посещать офтальмолога и следовать его рекомендациям.Комплексы упражненийВсе упражнения для глаз, которые выполняются в ходе зарядки, делятся на укрепляющие и расслабляющие. Часто они чередуются между собой, что позволяет решить отдельные задачи. Так, существуют комплексы для улучшения или восстановления зрения, для детей в целях профилактики различных нарушений. Делать зарядку могут даже те, кто носит контактные линзы — для выполнения упражнений можно не снимать линзы, если движения не вызывают дискомфорт.Для улучшения зренияКак уже упоминалось, зарядка не поможет вылечить уже диагностированные близорукость или дальнозоркость, но способна предотвратить прогрессирование болезни.Комплекс для людей, страдающих миопией (близорукостью):Зарядка для людей с дальнозоркостью:Во время зарядки нужно принять удобное положение сидя и не допускать движения головой. Работают только глаза. Если вы носите очки, их необходимо снять перед занятием.Для восстановления зрения при работеДля расслабления глаз после долгой работы за компьютером подойдут вышеуказанные комплексы. Также гимнастику можно дополнить следующими упражнениями:После зарядки закрыть глаза ладонями и посидеть в таком положении около 30 секунд. Гимнастику рекомендуется выполнять каждые 2-3 часа. Также при долгой работе за компьютером рекомендуется каждые 30-60 минут отводить взгляд на другие предметы, отрываясь от монитора.Для детейКомплекс упражнений для детей:Дополнительно в комплекс можно включить вышеуказанные упражнения: "порисовать" восьмерки, "написать" носом слова в воздухе или последить за "маятником".С линзамиУпражнения для тех, кто носит линзы и не хочет их снимать:После каждого упражнения нужно часто моргать, чтобы не допустить сухости. Если все же ощущается дискомфорт, воспользуйтесь каплями для глаз. Также гимнастика может не подойти людям с астигматизмом — торические линзы могут перемещаться по глазу, вызывая неприятные ощущения. В этом случае линзы придется снять.Рекомендации экспертовКак отмечают специалисты, выполнять вышеуказанные упражнения может каждый желающий, если нет противопоказаний и после зарядки не ощущается дискомфорт. Но лучше всего проконсультироваться с офтальмологом: он назначит именно тот комплекс, который идеально подойдет для решения определенных проблем. Также важно помнить, что у каждого человека эффект от регулярных занятий может быть разным, так как все зависит от индивидуальных особенностей организма.В любом случае зарядку нужно делать ежедневно. Дополнительно, чтобы поддерживать состояние глаз в норме или не допустить прогрессирования заболевания, важно следить за питанием, высыпаться, заниматься спортом и менять виды активности в течение дня. Также офтальмологи рекомендуют позаботиться о правильной организации рабочего места и сократить время использования гаджетов. Соблюдение этих рекомендаций и ежедневная зарядка для глаз дадут максимально возможную пользу.

https://rsport.ria.ru/20241205/zrenie-1795283465.html

https://rsport.ria.ru/20220518/zaryadka-1777292958.html

https://rsport.ria.ru/20241219/uprazhneniya-na-stule-1875615972.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, здоровье - общество