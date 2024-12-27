Долой усталость ваших глаз: укрепляем мышцы с помощью зарядки
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Зарядка для глаз — одна из главных составляющих гигиены зрения, которая помогает сохранить и поддерживать здоровье зрительного аппарата в норме. Рассказываем о пользе зарядки для глаз, как правильно ее делать и какие упражнения помогут улучшить зрение или восстановиться после долгой работы за компьютером.
Зарядка для глаз
Работа за компьютером или другими устройствами, постоянное чтение мелкого шрифта на документах, монотонная работа с мелкими деталями, просмотр телевизора в вечернее время, недостаток сна — все это приводит к перенапряжению глаз, которое имеет свои неприятные последствия. Изначально это может быть ощущение сухости и жжения в глазах, затем — головная боль и общее истощение организма. Если не избавляться от этих симптомов, итогом станет ухудшение зрения и развитие сложных глазных патологий.
Избежать этого поможет ежедневная зарядка для глаз, которую можно выполнять не отходя от рабочего места. К тому же, она не займет много времени, но значительно улучшит здоровье зрительного аппарата.
Польза
Регулярное выполнение зарядки для глаз укрепляет мышцы и снижает риски развития офтальмологических заболеваний. Несмотря на простоту упражнений, они оказывают комплексное положительное воздействие на органы зрения:
- 1.Восстановление кровообращения. Статичное положение глаз замедляет кровообращение, что препятствует насыщению тканей и органов кислородом и питательными веществами. Гимнастика для глаз предупреждает и предотвращает эту проблему.
- 2.Помощь в профилактике синдрома сухого глаза. Упражнения стимулируют работу слезных желез и снижают риски развития синдрома с неприятной симптоматикой.
- 3.Избавление от усталости. Зарядка для глаз — вариант смены "активности", которая избавляет от дискомфорта и неприятных ощущений.
Как отмечают офтальмологи, людям, желающим вернуть зрение или избавить от катаракты и других патологий, важно понимать, что зарядка не способна полностью решить эти проблемы. Это лишь профилактическая мера, которая поможет избежать ухудшения состояния здоровья глаз и облегчить течение уже имеющихся заболеваний.
Противопоказания
Зарядка для глаз противопоказана при наличии следующих диагностированных нарушениях:
- Отслоение сетчатки глаза;
- Конъюнктивит;
- Блефарит;
- Неврологические заболевания;
- Нарушение работы глазодвигательных мышц.
При наличии близорукости или дальнозоркости, а также астигматизме, катаракте, внутриглазном давлении и восстановлении в послеоперационный период, перед выполнением упражнений необходимо проконсультироваться с врачом. В таких случаях офтальмолог назначает комплекс специальных упражнений, которые могут отличаться от стандартной зарядки для глаз.
Гимнастика для глаз: эти простые упражнения улучшат ваше зрение
5 декабря, 13:33
Как делать зарядку для глаз
Как и обычную утреннюю зарядку для тела, гимнастику для глаз необходимо делать ежедневно, соблюдая основные правила.
Особенности и правила
Чтобы упражнения были эффективными, их нужно выполнять ежедневно по 2-3 раза в день не более 2-х минут. При этом важно не перенапрягать глаза и не выполнять большое количество повторов — достаточно делать каждое движение по 2-3 раза. Также:
- Не допускайте резких движений;
- Следите за собственными ощущениями;
- Делайте все упражнения строго по технике выполнения.
После зарядки нужно дать глазам немного отдохнуть в течение 1 минуты, поэтому не нужно сразу приступать к работе. Для отслеживания прогресса или предупреждения появления нарушений важно не забывать своевременно посещать офтальмолога и следовать его рекомендациям.
Комплексы упражнений
Все упражнения для глаз, которые выполняются в ходе зарядки, делятся на укрепляющие и расслабляющие. Часто они чередуются между собой, что позволяет решить отдельные задачи. Так, существуют комплексы для улучшения или восстановления зрения, для детей в целях профилактики различных нарушений. Делать зарядку могут даже те, кто носит контактные линзы — для выполнения упражнений можно не снимать линзы, если движения не вызывают дискомфорт.
Для улучшения зрения
Как уже упоминалось, зарядка не поможет вылечить уже диагностированные близорукость или дальнозоркость, но способна предотвратить прогрессирование болезни.
Комплекс для людей, страдающих миопией (близорукостью):
- 1.Нарисовать в воздухе восьмерку, двигая только глазами. Повторить 10 раз, рисуя цифру по часовой и против часовой стрелки.
- 2.С усилием зажмурить глаза на 5 секунд, затем разомкнуть веки и не моргать в течение 5-10 секунд. Повторить 2-3 раза.
- 3.Сесть у окна и вытянуть руку с поднятым указательным пальцем вверх, расположив ее не дальше 30 см от лица. Посмотреть на палец в течение нескольких секунд, затем резко перевести фокус на какой-нибудь предмет за окном. Через 2-3 секунда вновь сфокусироваться на пальце. Повторить движение 2-3 раза.
- 4.Закрыть глаза указательным, средним и безымянным пальцем нажать на верхнее веко обоих глаз. Остаться в таком положении на 1-2 секунды. Повторить 3-4 раза.
- 5.Разогреть ладони и закрыть ими глаза так, чтобы не проникал свет. Опустить веки, расслабиться и посидеть в таком положении 30 секунд.
Зарядка для людей с дальнозоркостью:
- 1.Удобно сесть и максимально расслабиться, направив взгляд прямо перед собой. Повернуть голову вправо, переводя взгляд вместе с ней в сторону, затем, вернувшись в исходное положение, повернуть голову влево. Повторить 8-10 раз.
- 2.Вытянуть вперед немного согнутую правую руку так, чтобы расстояние между кончиками пальцев и глазами составляло 50 см. Вращать рукой по часовой стрелке, следя за пальцами лишь взглядом. Выполнить 7 раз каждой рукой.
- 3.Часто поморгать 20 секунд.
- 4.Посмотреть вдаль, поднимая глаза вверх-вниз, вправо-влево. Выполнять в течение 10-20 секунд.
- 5.Подушечками пальцев слегка надавить на сомкнутые веки, затем открыть глаза. Повторить пять раз.
Во время зарядки нужно принять удобное положение сидя и не допускать движения головой. Работают только глаза. Если вы носите очки, их необходимо снять перед занятием.
Для восстановления зрения при работе
Для расслабления глаз после долгой работы за компьютером подойдут вышеуказанные комплексы. Также гимнастику можно дополнить следующими упражнениями:
- 1.Контуры. Посмотреть вокруг и выбрать 3-5 предметов разной формы и размера. Взглядом обвести их контуры. Выполнить 5-7 подходов.
- 2.Маятник. Взять в руку карандаш и вытянуть ее перед собой. Начать покачивать им в разные стороны, наблюдая за движениями глазами. Можно менять скорость "маятника". Делать в течение 1 минуты.
- 3.Письмо носом. Перевести взгляд на нос и начать его кончиком писать различные слова в воздухе, не отводя глаз. Выполнять 1 минуту.
- 4.Сквозь пальцы. Поставить ладонь перед лицом на расстоянии примерно 30 см. Развести пальцы как можно шире и рассмотреть предметы, находящиеся за рукой. Не переводите взгляд в течение 1 минуты.
- 5.Большой круг. "Рисовать" глазами по 10 больших кругов по часовой и против часовой стрелки.
После зарядки закрыть глаза ладонями и посидеть в таком положении около 30 секунд. Гимнастику рекомендуется выполнять каждые 2-3 часа. Также при долгой работе за компьютером рекомендуется каждые 30-60 минут отводить взгляд на другие предметы, отрываясь от монитора.
Для детей
Комплекс упражнений для детей:
- 1.Крестики-нолики. Сесть напротив любой стены. Наертить взглядом "крестик": от верхнего правого угла в нижний левый угол, затем от левого верхнего в правый нижний. После этого на стене нарисовать большой "нолик", который касается боковых стен, пола и потолка. Повторить 5-6 раз.
- 2.Лабиринт. Нарисовать на бумаге круги, квадраты, линии разного цвета и размера. Ребенок должен водить взглядом по этим линиям в течение 1 минуты.
- 3.Часики. Встать на расстоянии 40 см от циферблата часов и следить за движением секундной стрелки, останавливаясь на каждой цифре на 1-2 секунды. Выполнить 5 раз и повторить в другую сторону.
- 4.Движения головой вперед-назад. Опустить подбородок на грудь и расслабить шею. Затем поднять голову и осторожно откинуть ее как можно дальше назад. Сделать 5 повторений.
- 5.Повороты головы в стороны. Повернуть голову как можно дальше вправо, затем вернуться в исходное положение. После повернуть голову влево и обратно. Сделать по 6 поворотов в каждую сторону.
Дополнительно в комплекс можно включить вышеуказанные упражнения: "порисовать" восьмерки, "написать" носом слова в воздухе или последить за "маятником".
С линзами
Упражнения для тех, кто носит линзы и не хочет их снимать:
- 1.Взять в руку карандаш и вытянуть ее на 30 см. Сфокусируйте взгляд на его кончике и медленно приблизить его к переносице, не отрывая взгляда. Повторить 10 раз.
- 2.Полностью расслабиться и посмотреть вперед, сфокусировавшись на какой-нибудь точке на расстоянии. Далее начать плавно двигать глазами, "рисуя" большие круги по часовой и против часовой стрелки. Повторить 5 раз.
- 3.Для этого упражнения необходимо сделать точку на окне: ее можно нарисовать маркером, сделать из пластилина или наклеить маленький стикер для заметок. Сфокусировать на точке взгляд, не отводя его в течение 10 секунд. Затем перевести взгляд на заранее выбранный объект за окном, посмотреть на него 10-15 секунд и перевести взгляд обратно на точку на окне. Повторить 5-10 раз.
После каждого упражнения нужно часто моргать, чтобы не допустить сухости. Если все же ощущается дискомфорт, воспользуйтесь каплями для глаз. Также гимнастика может не подойти людям с астигматизмом — торические линзы могут перемещаться по глазу, вызывая неприятные ощущения. В этом случае линзы придется снять.
Рекомендации экспертов
Как отмечают специалисты, выполнять вышеуказанные упражнения может каждый желающий, если нет противопоказаний и после зарядки не ощущается дискомфорт. Но лучше всего проконсультироваться с офтальмологом: он назначит именно тот комплекс, который идеально подойдет для решения определенных проблем. Также важно помнить, что у каждого человека эффект от регулярных занятий может быть разным, так как все зависит от индивидуальных особенностей организма.
В любом случае зарядку нужно делать ежедневно. Дополнительно, чтобы поддерживать состояние глаз в норме или не допустить прогрессирования заболевания, важно следить за питанием, высыпаться, заниматься спортом и менять виды активности в течение дня. Также офтальмологи рекомендуют позаботиться о правильной организации рабочего места и сократить время использования гаджетов. Соблюдение этих рекомендаций и ежедневная зарядка для глаз дадут максимально возможную пользу.
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