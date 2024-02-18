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В Дагестане нашли пропавшую девочку-подростка на пятый день поисков - РИА Новости, 18.02.2024
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01:19 18.02.2024 (обновлено: 01:30 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/spasenie-1928015696.html
В Дагестане нашли пропавшую девочку-подростка на пятый день поисков
В Дагестане нашли пропавшую девочку-подростка на пятый день поисков - РИА Новости, 18.02.2024
В Дагестане нашли пропавшую девочку-подростка на пятый день поисков
Полицейские нашли 15-летнюю девочку из Махачкалы Айшат Абдулмуталибову, которую искали пять дней - за это время она побывала в нескольких районах Дагестана и... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T01:19
2024-02-18T01:30
происшествия
махачкала
грозный
дербент
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 18 фев — РИА Новости. Полицейские нашли 15-летнюю девочку из Махачкалы Айшат Абдулмуталибову, которую искали пять дней - за это время она побывала в нескольких районах Дагестана и даже в Чечне, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева. Ранее в МВД сообщали, что 15-летняя Абдулмуталибова вышла из дома в 5 утра 13 февраля и не вернулась. "Разыскиваемая с 13 февраля 15-летняя жительница Махачкалы Абдулмуталибова Айшат найдена вечером (17 февраля) ППСниками Дербентского горотдела. Девочка успела побывать в нескольких районах республики, выехать в Грозный и вновь вернуться в Дербент, где и была найдена полицейскими ППС", — рассказала Гариева. Девочку отвезли в отдел полиции для разбирательства в ситуации, предстоит установить причины произошедшего.
https://ria.ru/20240208/rebenok-1926263875.html
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происшествия, махачкала, грозный, дербент, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Грозный, Дербент, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане нашли пропавшую девочку-подростка на пятый день поисков

МВД: пропавшую девочку-подростка из Махачкалы нашли на пятый день поисков

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 18 фев — РИА Новости. Полицейские нашли 15-летнюю девочку из Махачкалы Айшат Абдулмуталибову, которую искали пять дней - за это время она побывала в нескольких районах Дагестана и даже в Чечне, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.
Ранее в МВД сообщали, что 15-летняя Абдулмуталибова вышла из дома в 5 утра 13 февраля и не вернулась.
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"Разыскиваемая с 13 февраля 15-летняя жительница Махачкалы Абдулмуталибова Айшат найдена вечером (17 февраля) ППСниками Дербентского горотдела. Девочка успела побывать в нескольких районах республики, выехать в Грозный и вновь вернуться в Дербент, где и была найдена полицейскими ППС", — рассказала Гариева.
Девочку отвезли в отдел полиции для разбирательства в ситуации, предстоит установить причины произошедшего.
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