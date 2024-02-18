https://ria.ru/20240218/spasenie-1928015696.html
В Дагестане нашли пропавшую девочку-подростка на пятый день поисков
В Дагестане нашли пропавшую девочку-подростка на пятый день поисков - РИА Новости, 18.02.2024
В Дагестане нашли пропавшую девочку-подростка на пятый день поисков
Полицейские нашли 15-летнюю девочку из Махачкалы Айшат Абдулмуталибову, которую искали пять дней - за это время она побывала в нескольких районах Дагестана и... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T01:19
2024-02-18T01:19
2024-02-18T01:30
происшествия
махачкала
грозный
дербент
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
МАХАЧКАЛА, 18 фев — РИА Новости. Полицейские нашли 15-летнюю девочку из Махачкалы Айшат Абдулмуталибову, которую искали пять дней - за это время она побывала в нескольких районах Дагестана и даже в Чечне, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева. Ранее в МВД сообщали, что 15-летняя Абдулмуталибова вышла из дома в 5 утра 13 февраля и не вернулась. "Разыскиваемая с 13 февраля 15-летняя жительница Махачкалы Абдулмуталибова Айшат найдена вечером (17 февраля) ППСниками Дербентского горотдела. Девочка успела побывать в нескольких районах республики, выехать в Грозный и вновь вернуться в Дербент, где и была найдена полицейскими ППС", — рассказала Гариева. Девочку отвезли в отдел полиции для разбирательства в ситуации, предстоит установить причины произошедшего.
https://ria.ru/20240208/rebenok-1926263875.html
https://ria.ru/20240212/propavshaya-1926836465.html
махачкала
грозный
дербент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, грозный, дербент, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Грозный, Дербент, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане нашли пропавшую девочку-подростка на пятый день поисков
МВД: пропавшую девочку-подростка из Махачкалы нашли на пятый день поисков