https://ria.ru/20240218/evrokomissiya-1928092143.html

СМИ: фон дер Ляйен намерена избираться на второй срок на пост главы ЕК

СМИ: фон дер Ляйен намерена избираться на второй срок на пост главы ЕК - РИА Новости, 18.02.2024

СМИ: фон дер Ляйен намерена избираться на второй срок на пост главы ЕК

Урсула фон дер Ляйен собирается в понедельник объявить о том, что намерена пойти на второй срок председателем Еврокомиссии, сообщает издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T16:03

2024-02-18T16:03

2024-02-18T16:27

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урсула фон дер ляйен

олаф шольц

йенс столтенберг

еврокомиссия

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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Урсула фон дер Ляйен собирается в понедельник объявить о том, что намерена пойти на второй срок председателем Еврокомиссии, сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники. "Урсула фон дер Ляйен планирует объявить о своей готовности к избранию на второй срок в понедельник утром - после встречи с исполнительным комитетом ХДС. Ожидается, что она прибудет в Берлин сегодня после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности", - пишет издание. Ранее издание Welt со ссылкой на источники сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц в конце прошлого года выступил против назначения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен генсеком НАТО в качестве преемника Йенса Столтенберга, в том числе из-за ее "слишком критического" отношения к Москве.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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в мире, берлин (город), германия, москва, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, йенс столтенберг, еврокомиссия, bild