Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг признал наличие у НАТО проблем с военными запасами - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 17.02.2024 (обновлено: 15:55 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/nato-1927938569.html
Столтенберг признал наличие у НАТО проблем с военными запасами
Столтенберг признал наличие у НАТО проблем с военными запасами - РИА Новости, 17.02.2024
Столтенберг признал наличие у НАТО проблем с военными запасами
У НАТО есть проблемы с военными запасами, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:46
2024-02-17T15:55
в мире
нато
россия
йенс столтенберг
сергей чемезов
сергей шойгу
ростех
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823175063_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c547a98bd0dee14ce3e070580b675a8.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. У НАТО есть проблемы с военными запасами, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции.&quot;Война на Украине продемонстрировала, что у нас есть серьезные проблемы. Например, что касается поддержания вооружения, у нас современные системы, но необходимы запасные детали, обслуживание, необходимы боеприпасы. В начале войны мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов&quot;, — отметил он.Кроме того, Столтенберг сказал, что НАТО якобы "сильнее России в военном плане".Как подчеркивал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере — это из области мифов. Он уточнил, что в чем-то западные конструкторы сильны, но количество Leopard, Challenger, Bradley и другой ржавеющей на полях боев западной техники — это лучшее подтверждение российских возможностей. При этом отечественные конструкторы берут на заметку некоторые решения из трофейных образцов.Министр обороны Сергей Шойгу также указывал, что во многих случаях техника даже советского производства превосходит по боевым качествам западные образцы, а что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства, то "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет".
https://ria.ru/20240205/es-1925524873.html
https://ria.ru/20240207/problemy-1925739967.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823175063_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_14f56ca77a7ab6d7c91d9a28bdfde084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, россия, йенс столтенберг, сергей чемезов, сергей шойгу, ростех, украина
В мире, НАТО, Россия, Йенс Столтенберг, Сергей Чемезов, Сергей Шойгу, Ростех, Украина
Столтенберг признал наличие у НАТО проблем с военными запасами

Столтенберг признал, что у НАТО есть проблемы с военными запасами

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. У НАТО есть проблемы с военными запасами, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции.
«

"Война на Украине продемонстрировала, что у нас есть серьезные проблемы. Например, что касается поддержания вооружения, у нас современные системы, но необходимы запасные детали, обслуживание, необходимы боеприпасы. В начале войны мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов", — отметил он.

В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на тот момент передали Украине 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного миллиона. Как признал министр обороны Германии Борис Писториус, Евросоюзу не удастся выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года. Дефицит боеприпасов признал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.

Кроме того, Столтенберг сказал, что НАТО якобы "сильнее России в военном плане".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Боррель призвал отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины
5 февраля, 17:10
Как подчеркивал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере — это из области мифов. Он уточнил, что в чем-то западные конструкторы сильны, но количество Leopard, Challenger, Bradley и другой ржавеющей на полях боев западной техники — это лучшее подтверждение российских возможностей. При этом отечественные конструкторы берут на заметку некоторые решения из трофейных образцов.
Министр обороны Сергей Шойгу также указывал, что во многих случаях техника даже советского производства превосходит по боевым качествам западные образцы, а что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства, то "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет".
Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Выводы пугают". В НАТО вскрылись проблемы перед "войной с Россией"
7 февраля, 08:00
 
В миреНАТОРоссияЙенс СтолтенбергСергей ЧемезовСергей ШойгуРостехУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала