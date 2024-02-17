https://ria.ru/20240217/nato-1927938569.html

Столтенберг признал наличие у НАТО проблем с военными запасами

Столтенберг признал наличие у НАТО проблем с военными запасами - РИА Новости, 17.02.2024

Столтенберг признал наличие у НАТО проблем с военными запасами

У НАТО есть проблемы с военными запасами, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T12:46

2024-02-17T12:46

2024-02-17T15:55

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. У НАТО есть проблемы с военными запасами, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции."Война на Украине продемонстрировала, что у нас есть серьезные проблемы. Например, что касается поддержания вооружения, у нас современные системы, но необходимы запасные детали, обслуживание, необходимы боеприпасы. В начале войны мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов", — отметил он.Кроме того, Столтенберг сказал, что НАТО якобы "сильнее России в военном плане".Как подчеркивал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере — это из области мифов. Он уточнил, что в чем-то западные конструкторы сильны, но количество Leopard, Challenger, Bradley и другой ржавеющей на полях боев западной техники — это лучшее подтверждение российских возможностей. При этом отечественные конструкторы берут на заметку некоторые решения из трофейных образцов.Министр обороны Сергей Шойгу также указывал, что во многих случаях техника даже советского производства превосходит по боевым качествам западные образцы, а что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства, то "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет".

https://ria.ru/20240205/es-1925524873.html

https://ria.ru/20240207/problemy-1925739967.html

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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, сергей чемезов, сергей шойгу, ростех, украина