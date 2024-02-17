https://ria.ru/20240217/lavra-1927896951.html

Киево-Печерская лавра попросила у мирового сообщества защиты прав верующих

Киево-Печерская лавра попросила у мирового сообщества защиты прав верующих - РИА Новости, 17.02.2024

Киево-Печерская лавра попросила у мирового сообщества защиты прав верующих

Киево-Печерская лавра обратилась к мировому сообществу с просьбой организовать информационную кампанию по защите прав верующих и монахов канонической Украинской РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T00:09

2024-02-17T00:09

2024-02-17T00:09

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Киево-Печерская лавра обратилась к мировому сообществу с просьбой организовать информационную кампанию по защите прав верующих и монахов канонической Украинской православной церкви на фоне систематических репрессий со стороны украинских властей, а также их попыток срыть правду от мировой общественности, сообщила в пятницу пресс-служба лавры. Отмечается, что в связи с многочисленными нарушениями на Украине прав на свобод совести и вероисповедания, дискриминационной политикой в отношении верующих УПЦ Киево-Печерская лавра решила опубликовать заявление в качестве опровержения информации, предоставленной украинскими властями 22 января на запрос ООН о дискриминации и нарушений прав верующих УПЦ. "Этот ответ содержит недостоверную информацию, является неполным и свидетельствует о попытке правительства Украины в лице соответствующих министерств скрыть факты нарушений прав верующих УПЦ и ввести в заблуждение представителей международного сообщества", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте лавры. В монастыре не согласились с трактовками украинских властей по ряду вопросов, в том числе об описании ситуации о владении храмами и сооружениями святыни, в законности решения о лишении Свято-Успенского монастыря УПЦ прав на пользование храмами и другим имуществом. В частности отмечается, что монастырь находится в лавре не с 2013 года, как утверждают власти, а около 1000 лет, с момента основания в 1051 году монахами Антонием и Феодосием в пещерах возле летней княжеской резиденции Берестово под Киевом. Отмечается, что лишение монастыря права пользования лаврой сопровождалось травлей УПЦ и монахов как в СМИ, так и со стороны высокопоставленных должностных лиц, госорганов. В лавре добавили, что отказ Украины в продолжении договорных отношений по пользованию лаврой и досрочное прекращение соглашения с попыткой выселить монахов является нарушением решений ЕСПЧ. В связи с этим Лавра решила обратится к международным правозащитным организациям, в том числе к правозащитному объединению "Церковь против ксенофобии и дискриминации", неправительственной организации Public Advocacy с инициативой информационной кампании и юридической защиты права насельников и верующих на международном уровне. Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240216/khram-1927879276.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927708707.html

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украина, киев, россия, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц