https://ria.ru/20240216/vsm-1927695275.html
Москва наряду с другими регионами примет участие в финансировании ВСМ
Москва наряду с другими регионами примет участие в финансировании ВСМ - РИА Новости, 16.02.2024
Москва наряду с другими регионами примет участие в финансировании ВСМ
Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T00:28
2024-02-16T00:28
2024-02-16T00:28
москва
санкт-петербург
зеленоград
сергей собянин
владимир путин
виталий савельев
ленинградский вокзал
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 16 фев – РИА Новости. Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин по итогам совещания с участием президента России Владимира Путина. Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что строительство ВСМ из Москвы в Петербург потребует свыше 600 миллиардов рублей из федерального бюджета. На первом этапе потребуется 28 поездов. "Конечно, все регионы (через которые пройдет ВСМ - Москва, Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Петербург) будут участвовать в финансировании по мере возможностей", - сказал он. По его словам, вокзал в Зеленограде станет больше, дополнительно расширят пути и эстакады до него. Он отметил, что дополнительный терминал для ВСМ будет также на Рижском вокзале. Заммэра Москвы Максим Ликсутов пояснил, что поезда будут уходить с Ленинградского вокзала с остановками на Рижском, на Петровско-Разумовской и в Зеленограде.
https://ria.ru/20240215/poezda-1927693074.html
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москва, санкт-петербург, зеленоград, сергей собянин, владимир путин, виталий савельев, ленинградский вокзал
Москва, Санкт-Петербург, Зеленоград, Сергей Собянин, Владимир Путин, Виталий Савельев, Ленинградский вокзал
Москва наряду с другими регионами примет участие в финансировании ВСМ
Собянин: Москва наряду с другими регионами примет участие в финансировании ВСМ