https://ria.ru/20240216/pomosch-1927889596.html
Минздрав подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим
Минздрав подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим - РИА Новости, 16.02.2024
Минздрав подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим
Минздрав России подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также установил перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T22:16
2024-02-16T22:16
2024-02-16T22:16
общество
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минздрав России подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также установил перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить прилагаемый Порядок оказания первой помощи",- говорится в проекте. Согласно документу, планируется разрешить оказание первой помощи без согласия пострадавшего, одного из родителей или иного законного представителя, если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи. Кроме того, оказание первой помощи может осуществляться с использованием инструкций от диспетчера по приему вызовов скорой медицинской помощи, уточняется в проекте. Для оказания первой помощи разрешат использовать отдельные не входящие в состав аптечек, укладок, наборов и комплектов медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, а также подручные средства, отмечается в документе. Проектом документа также устанавливаются перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность проведения мероприятий по оказанию первой помощи, следует из пояснительной записки. Среди состояний, при которых оказывается первая помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные различными факторами, отравления, укусы ядовитых животных, судороги, острые психологические реакции на стресс и прочие состояния, требующие вызова скоро медпомощи.
https://ria.ru/20240214/minzdrav-1927382425.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим
Минздрав установил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Минздрав России подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также установил перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана, соответствующий проект
приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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"Утвердить прилагаемый Порядок оказания первой помощи",- говорится в проекте.
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Согласно документу, планируется разрешить оказание первой помощи без согласия пострадавшего, одного из родителей или иного законного представителя, если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи.
Кроме того, оказание первой помощи может осуществляться с использованием инструкций от диспетчера по приему вызовов скорой медицинской помощи, уточняется в проекте.
Для оказания первой помощи разрешат использовать отдельные не входящие в состав аптечек, укладок, наборов и комплектов медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, а также подручные средства, отмечается в документе.
Проектом документа также устанавливаются перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность проведения мероприятий по оказанию первой помощи, следует из пояснительной записки.
Среди состояний, при которых оказывается первая помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные различными факторами, отравления, укусы ядовитых животных, судороги, острые психологические реакции на стресс и прочие состояния, требующие вызова скоро медпомощи.
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