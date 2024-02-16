https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927803890.html

В НАТО прокомментировали смерть Навального

В НАТО прокомментировали смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024

В НАТО прокомментировали смерть Навального

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что все факты смерти Алексея Навального должны быть установлены, "Россия... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:14

2024-02-16T15:14

2024-02-16T17:53

алексей навальный

нато

россия

в мире

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что все факты смерти Алексея Навального должны быть установлены, "Россия должна ответить на серьезные вопросы".Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства."Пока нет никакой информации, все факты должны быть установлены. Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы", - сказал он.Его заявление транслировалось на сайте альянса.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/zhaloby-1927796252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей навальный, нато, россия, в мире, йенс столтенберг