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В НАТО прокомментировали смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
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15:14 16.02.2024 (обновлено: 17:53 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927803890.html
В НАТО прокомментировали смерть Навального
В НАТО прокомментировали смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
В НАТО прокомментировали смерть Навального
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что все факты смерти Алексея Навального должны быть установлены, "Россия... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:14
2024-02-16T17:53
алексей навальный
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что все факты смерти Алексея Навального должны быть установлены, "Россия должна ответить на серьезные вопросы".Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства."Пока нет никакой информации, все факты должны быть установлены. Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы", - сказал он.Его заявление транслировалось на сайте альянса.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
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алексей навальный, нато, россия, в мире, йенс столтенберг
Алексей Навальный, НАТО, Россия, В мире, Йенс Столтенберг
В НАТО прокомментировали смерть Навального

Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал смерть Навального

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что все факты смерти Алексея Навального должны быть установлены, "Россия должна ответить на серьезные вопросы".
Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.
"Пока нет никакой информации, все факты должны быть установлены. Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы", - сказал он.
Его заявление транслировалось на сайте альянса.
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В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.
В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
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