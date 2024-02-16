Нацпроекты в Ленобласти реализуются на 99,4 процента, заявил губернатор
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Нацпроекты в Ленобласти реализуются на 99,4%, регион входит в двадцатку лучших по развитию инвестиционного климата, об этом со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Как и прежде, мы входим в двадцатку регионов по состоянию инвестиционного климата - у нас показатели выше средних по стране по индексу промышленного производства, сельскому хозяйству, розничной торговле, инвестициям", - рассказал Дрозденко на встрече с полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном.
Дрозденко добавил, что по итогам года нацпроекты в регионе выполнены на 99,4%, достигнуты высокие показатели социально-экономического развития, что отразилось в общероссийском рейтинге качества жизни населения, где область заняла 6 место, а работа всей команды губернатора вошла в десятку лучших по стране.
Отмечается, что Гуцан заострил внимание на вопросе расселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Он поручил не снижать темпы по переселению жителей и держать этот вопрос на личном постоянном контроле.
По словам Дрозденко, в 2024 году в бюджете региона предусмотрено увеличение до 10,6 миллиарда рублей средств на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, идет строительство микрорайонов в Луге, Подпорожье, Сясьстрое и других населенных пунктах.