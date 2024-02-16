https://ria.ru/20240216/natsproekty-1927872543.html

Нацпроекты в Ленобласти реализуются на 99,4 процента, заявил губернатор

Нацпроекты в Ленобласти реализуются на 99,4 процента, заявил губернатор - РИА Новости, 16.02.2024

Нацпроекты в Ленобласти реализуются на 99,4 процента, заявил губернатор

Нацпроекты в Ленобласти реализуются на 99,4%, регион входит в двадцатку лучших по развитию инвестиционного климата, об этом со ссылкой на губернатора Александра РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:45

2024-02-16T19:45

2024-02-16T19:45

ленинградская область

экономика

ленинградская область

александр дрозденко

сзфо

луга

александр гуцан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Нацпроекты в Ленобласти реализуются на 99,4%, регион входит в двадцатку лучших по развитию инвестиционного климата, об этом со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Как и прежде, мы входим в двадцатку регионов по состоянию инвестиционного климата - у нас показатели выше средних по стране по индексу промышленного производства, сельскому хозяйству, розничной торговле, инвестициям", - рассказал Дрозденко на встрече с полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном. Дрозденко добавил, что по итогам года нацпроекты в регионе выполнены на 99,4%, достигнуты высокие показатели социально-экономического развития, что отразилось в общероссийском рейтинге качества жизни населения, где область заняла 6 место, а работа всей команды губернатора вошла в десятку лучших по стране. Отмечается, что Гуцан заострил внимание на вопросе расселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Он поручил не снижать темпы по переселению жителей и держать этот вопрос на личном постоянном контроле. По словам Дрозденко, в 2024 году в бюджете региона предусмотрено увеличение до 10,6 миллиарда рублей средств на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, идет строительство микрорайонов в Луге, Подпорожье, Сясьстрое и других населенных пунктах.

https://ria.ru/20240210/postavschiki-1926615558.html

https://ria.ru/20240130/nko-1924449425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ленинградская область, александр дрозденко, сзфо, луга, александр гуцан