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В Москве женщина умерла после операции в частной клинике
В Москве женщина умерла после операции в частной клинике - РИА Новости, 16.02.2024
В Москве женщина умерла после операции в частной клинике
Женщина умерла после операции, которую ей провели в одной из частных клиник в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T21:08
2024-02-16T21:08
2024-02-16T21:50
происшествия
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Женщина умерла после операции, которую ей провели в одной из частных клиник в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. "Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту смерти пациента в частной медицинской клинике", — говорится в заявлении.По информации ведомства, 15 февраля в частной медицинской клинике в Пуговишниковом переулке 56-летней женщине провели операцию. На следующий день ее состояние ухудшилось и она умерла. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.В свою очередь, в Росздравнадзоре уточнили, что женщине делали круговую подтяжку лица. Специалисты также выясняют причину ее смерти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, здоровье - общество
Происшествия, Москва, Здоровье - Общество
В Москве женщина умерла после операции в частной клинике
Женщина умерла после операции, проведенной в одной из частных клиник в Москве