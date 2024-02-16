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В Москве женщина умерла после операции в частной клинике - РИА Новости, 16.02.2024
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21:08 16.02.2024 (обновлено: 21:50 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/klinika-1927882691.html
В Москве женщина умерла после операции в частной клинике
В Москве женщина умерла после операции в частной клинике - РИА Новости, 16.02.2024
В Москве женщина умерла после операции в частной клинике
Женщина умерла после операции, которую ей провели в одной из частных клиник в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T21:08
2024-02-16T21:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Женщина умерла после операции, которую ей провели в одной из частных клиник в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. &quot;Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту смерти пациента в частной медицинской клинике&quot;, — говорится в заявлении.По информации ведомства, 15 февраля в частной медицинской клинике в Пуговишниковом переулке 56-летней женщине провели операцию. На следующий день ее состояние ухудшилось и она умерла. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.В свою очередь, в Росздравнадзоре уточнили, что женщине делали круговую подтяжку лица. Специалисты также выясняют причину ее смерти.
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происшествия, москва, здоровье - общество
Происшествия, Москва, Здоровье - Общество
В Москве женщина умерла после операции в частной клинике

Женщина умерла после операции, проведенной в одной из частных клиник в Москве

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль прокуратуры
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль прокуратуры. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Женщина умерла после операции, которую ей провели в одной из частных клиник в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«

"Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту смерти пациента в частной медицинской клинике", — говорится в заявлении.

По информации ведомства, 15 февраля в частной медицинской клинике в Пуговишниковом переулке 56-летней женщине провели операцию. На следующий день ее состояние ухудшилось и она умерла. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.
В свою очередь, в Росздравнадзоре уточнили, что женщине делали круговую подтяжку лица. Специалисты также выясняют причину ее смерти.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Источник: петербурженка умерла вскоре после липосакции
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