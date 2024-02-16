https://ria.ru/20240216/klinika-1927882691.html

В Москве женщина умерла после операции в частной клинике

В Москве женщина умерла после операции в частной клинике - РИА Новости, 16.02.2024

В Москве женщина умерла после операции в частной клинике

Женщина умерла после операции, которую ей провели в одной из частных клиник в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:08

2024-02-16T21:08

2024-02-16T21:50

происшествия

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Женщина умерла после операции, которую ей провели в одной из частных клиник в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. "Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту смерти пациента в частной медицинской клинике", — говорится в заявлении.По информации ведомства, 15 февраля в частной медицинской клинике в Пуговишниковом переулке 56-летней женщине провели операцию. На следующий день ее состояние ухудшилось и она умерла. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.В свою очередь, в Росздравнадзоре уточнили, что женщине делали круговую подтяжку лица. Специалисты также выясняют причину ее смерти.

https://ria.ru/20230911/liposaktsiya-1895521371.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, здоровье - общество