https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927854008.html
В РПЦ прокомментировали принятый в Греции закон об однополых браках
В РПЦ прокомментировали принятый в Греции закон об однополых браках - РИА Новости, 16.02.2024
В РПЦ прокомментировали принятый в Греции закон об однополых браках
Закон об однополых браках, за который проголосовал парламент Греции, противоречит христианскому представлению о семье и направлен на разрушение Церкви, он... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:51
2024-02-16T17:51
2024-02-16T17:51
религия
россия
греция
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
европарламент
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f391964072fc5bdab4847ee0c63c2a10.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Закон об однополых браках, за который проголосовал парламент Греции, противоречит христианскому представлению о семье и направлен на разрушение Церкви, он окажет катастрофическое воздействие на греческое общество, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Парламент Греции поздно вечером в четверг проголосовал за закон об однополых браках. Греческое правительство, несмотря на позицию Церкви, считает, что он защищает права человека."Подобного рода законодательные изменения полностью противоречит христианскому представлению о семье. Но, разумеется, политики и депутаты Европарламента проигнорировали это предупреждение, это свидетельство и приняли решение, которое, как мне кажется, противоречит большинству греческих верующих и наверняка окажет катастрофическое воздействие на греческое общество, будет способствовать дальнейшему изживанию в нем традиционных представления о семье", - сказал Кипшидзе в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что подобное "тоталитарное давление" оказывается на многие государства Европейского союза, которых "принуждают к тому, чтобы они принимали эту идеологию". Он подчеркнул, что вся христианская цивилизация, в том числе и все Церкви, опираются на традиционное представление о семье."То государство, которое легализует однополые союзы, несомненно ставит стратегической целью уничтожение самой Церкви. Церковь не может строиться на ЛГБТ*-идеологии (признано экстремистским движением в России и запрещено - ред.), потому что ЛГБТ*-идеология и Церковь несовместимы. Церкви, которые признают ЛГБТ*-идеологию, благословляют браки, они из Церквей превращаются в организации по защите прав ЛГБТ*-людей", - сказал Кипшидзе.Заявление греческого правительства о том, что принятие закона имеет значение для "геостратегической борьбы" с Россией, поскольку в России ЛГБТ* признана экстремистской организацией, Кипшидзе назвал "полным бредом"."Я думаю, что это полный бред. Никакого геостратегического конфликта между Россией и Грецией нет, никогда не было и не будет. Дело в том, что эти политики, они живут в каком-то своем политическом континууме, который существует в их воображении, они думают, что те потоки грязи и лжи, которые выливаются со страниц европейских СМИ в отношении России, они как будто бы создают некое пространство, в котором использование России в качестве образа врага может стать оправданием их безнравственного решения", - подчеркнул Кипшидзе.Он отметил, что подобные решения лишают греческое общество будущего, это "акт духовного самоуничтожения, которое совершается под "совершенно вымышленным предлогом какой-то российской угрозы".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927696084.html
https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927795812.html
https://ria.ru/20240125/rpts-1923492918.html
россия
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e6e8bc12f549fe0b0ea1fee582c90d56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, греция, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, европарламент, религия
Религия, Россия, Греция, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Европарламент, Религия
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Закон об однополых браках, за который проголосовал парламент Греции, противоречит христианскому представлению о семье и направлен на разрушение Церкви, он окажет катастрофическое воздействие на греческое общество, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Парламент Греции поздно вечером в четверг проголосовал за закон об однополых браках. Греческое правительство, несмотря на позицию Церкви, считает, что он защищает права человека.
Парламент Греции одобрил закон об однополых браках
"Подобного рода законодательные изменения полностью противоречит христианскому представлению о семье. Но, разумеется, политики и депутаты Европарламента
проигнорировали это предупреждение, это свидетельство и приняли решение, которое, как мне кажется, противоречит большинству греческих верующих и наверняка окажет катастрофическое воздействие на греческое общество, будет способствовать дальнейшему изживанию в нем традиционных представления о семье", - сказал Кипшидзе в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что подобное "тоталитарное давление" оказывается на многие государства Европейского союза, которых "принуждают к тому, чтобы они принимали эту идеологию". Он подчеркнул, что вся христианская цивилизация, в том числе и все Церкви, опираются на традиционное представление о семье.
"То государство, которое легализует однополые союзы, несомненно ставит стратегической целью уничтожение самой Церкви. Церковь не может строиться на ЛГБТ*-идеологии (признано экстремистским движением в России
и запрещено - ред.), потому что ЛГБТ*-идеология и Церковь несовместимы. Церкви, которые признают ЛГБТ*-идеологию, благословляют браки, они из Церквей превращаются в организации по защите прав ЛГБТ*-людей", - сказал Кипшидзе.
В Греции исправили данные голосования за закон об однополых браках
Заявление греческого правительства о том, что принятие закона имеет значение для "геостратегической борьбы" с Россией, поскольку в России ЛГБТ* признана экстремистской организацией, Кипшидзе назвал "полным бредом".
"Я думаю, что это полный бред. Никакого геостратегического конфликта между Россией и Грецией нет, никогда не было и не будет. Дело в том, что эти политики, они живут в каком-то своем политическом континууме, который существует в их воображении, они думают, что те потоки грязи и лжи, которые выливаются со страниц европейских СМИ в отношении России, они как будто бы создают некое пространство, в котором использование России в качестве образа врага может стать оправданием их безнравственного решения", - подчеркнул Кипшидзе.
Он отметил, что подобные решения лишают греческое общество будущего, это "акт духовного самоуничтожения, которое совершается под "совершенно вымышленным предлогом какой-то российской угрозы".
* Запрещенная в России экстремистская организация
В РПЦ прокомментировали решение Элладской церкви об однополых браках