https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927854008.html

В РПЦ прокомментировали принятый в Греции закон об однополых браках

В РПЦ прокомментировали принятый в Греции закон об однополых браках - РИА Новости, 16.02.2024

В РПЦ прокомментировали принятый в Греции закон об однополых браках

Закон об однополых браках, за который проголосовал парламент Греции, противоречит христианскому представлению о семье и направлен на разрушение Церкви, он... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:51

2024-02-16T17:51

2024-02-16T17:51

религия

россия

греция

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

европарламент

религия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Закон об однополых браках, за который проголосовал парламент Греции, противоречит христианскому представлению о семье и направлен на разрушение Церкви, он окажет катастрофическое воздействие на греческое общество, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Парламент Греции поздно вечером в четверг проголосовал за закон об однополых браках. Греческое правительство, несмотря на позицию Церкви, считает, что он защищает права человека."Подобного рода законодательные изменения полностью противоречит христианскому представлению о семье. Но, разумеется, политики и депутаты Европарламента проигнорировали это предупреждение, это свидетельство и приняли решение, которое, как мне кажется, противоречит большинству греческих верующих и наверняка окажет катастрофическое воздействие на греческое общество, будет способствовать дальнейшему изживанию в нем традиционных представления о семье", - сказал Кипшидзе в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что подобное "тоталитарное давление" оказывается на многие государства Европейского союза, которых "принуждают к тому, чтобы они принимали эту идеологию". Он подчеркнул, что вся христианская цивилизация, в том числе и все Церкви, опираются на традиционное представление о семье."То государство, которое легализует однополые союзы, несомненно ставит стратегической целью уничтожение самой Церкви. Церковь не может строиться на ЛГБТ*-идеологии (признано экстремистским движением в России и запрещено - ред.), потому что ЛГБТ*-идеология и Церковь несовместимы. Церкви, которые признают ЛГБТ*-идеологию, благословляют браки, они из Церквей превращаются в организации по защите прав ЛГБТ*-людей", - сказал Кипшидзе.Заявление греческого правительства о том, что принятие закона имеет значение для "геостратегической борьбы" с Россией, поскольку в России ЛГБТ* признана экстремистской организацией, Кипшидзе назвал "полным бредом"."Я думаю, что это полный бред. Никакого геостратегического конфликта между Россией и Грецией нет, никогда не было и не будет. Дело в том, что эти политики, они живут в каком-то своем политическом континууме, который существует в их воображении, они думают, что те потоки грязи и лжи, которые выливаются со страниц европейских СМИ в отношении России, они как будто бы создают некое пространство, в котором использование России в качестве образа врага может стать оправданием их безнравственного решения", - подчеркнул Кипшидзе.Он отметил, что подобные решения лишают греческое общество будущего, это "акт духовного самоуничтожения, которое совершается под "совершенно вымышленным предлогом какой-то российской угрозы".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927696084.html

https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927795812.html

https://ria.ru/20240125/rpts-1923492918.html

россия

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, греция, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, европарламент, религия