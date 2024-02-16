https://ria.ru/20240216/filosofskiy-1927852175.html

Первый евразийский философский конгресс проходит в Москве

Первый евразийский философский конгресс проходит в Москве - РИА Новости, 16.02.2024

Первый евразийский философский конгресс проходит в Москве

Первый Евразийский философский конгресс, который пройдет в Москве 16 и 17 февраля, примет докладчиков из России и еще 11 стран мира, на нем прозвучит более 30... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:43

2024-02-16T17:43

2024-02-16T17:43

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Первый Евразийский философский конгресс, который пройдет в Москве 16 и 17 февраля, примет докладчиков из России и еще 11 стран мира, на нем прозвучит более 30 докладов, посвященных темам диалога и столкновения цивилизаций, месту в ней философской мысли России, глобальных юга и востока, осмыслению новых технологий и конфликту неолиберальной этики с традиционными ценностями, рассказал РИА Новости один из его организаторов, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег МатвейчевКонгресс проводится при поддержке гранта Президентского фонда поддержки культурных инициатив. Он пройдет 16 и 17 февраля в Центре международной торговли, в последний день работы конгресса будут оглашены лауреаты Награждение лауреатов Философской премии 2024 года. Согласно сайту мероприятия, его главная цель – организация свободной площадки для философских дискуссий с участием авторитетных российских и мировых философов. Все доклады панельных дискуссий будут опубликованы в специальном научном сборнике, который будет издан по итогам работы Конгресса, а дискуссии – транслироваться на YouTube.“В нём примут участие 170 человек, но непосредственно докладчиков порядка 30-35. Из них 18 докладчиков – иностранцы из 11 стран мира: это Белоруссия, Китай, Индия, Шри Ланка, Монголия, Иран, Сербия, Франция, Австрия, Германия и Испания. Поэтому у нас будет довольно широкое представительство”, – сообщил Матвейчев РИА Новости.На конгрессе, рассказал он, будет пять панелей с докладами.Первая из них будет посвящена теме диалога цивилизаций или конфликта цивилизаций и их столкновению, а также месту евразийского проекта в современном мире. “Тому, как стоит вопрос цивилизации – диалог это или конфликт? Мы видим, что западная позиция – это конфликтная позиция, и, как писал Хантингтон в “Столкновении цивилизаций”, мы выступаем за диалог. Мы будем обсуждать, какие предпосылки есть для диалога, и так далее”, – рассказал профессор.На панели “Философская футурология. Мышление и вызовы будущего: человек и новые технологии” будут представлены темы развития искусственного интеллекта, редактирования генома, технических вызовов, которые стоят перед цивилизацией, и того, нужно ли бояться их в современном мире.Еще одна панель – “Разнообразие рациональностей. Восток и глобальный Юг на философской карте мира” на тему их голоса в мировой философии. “Насколько сейчас он слышен? Сейчас это актуально, потому что мы все знаем, что европоцентризм господствует в философии, но понятно, что глобальный юг тоже имеет свой голос, и поэтому люди хотят заявить об этом”, – сказал Матвейчев.Следующая тема обсуждения – это идущий в мире конфликт традиционных ценностей и неолиберальной этики.Наконец, панель к 150-летию русского философа Николая Бердяева – автору термина “новое средневековье” и одноименного труда, – будет посвящена теме русской идее в современности. “Там и иностранцы дадут обратную связь. Что она для мира? Знают ли они о русской идее, как они вообще относятся к философскому голосу России в мире?”, – заключил Матвейчев, описывая программу конгресса.

https://ria.ru/20230922/filosofiya-1897986916.html

https://ria.ru/20230128/solovev-1848135830.html

https://ria.ru/20221117/filosofskiy-1832305095.html

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Никита Бизин

москва, россия, религия