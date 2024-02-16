https://ria.ru/20240216/assanzh-1927886776.html

Жена Ассанжа назвала заявления Запада о смерти Навального неискренними

Жена Ассанжа назвала заявления Запада о смерти Навального неискренними - РИА Новости, 16.02.2024

Жена Ассанжа назвала заявления Запада о смерти Навального неискренними

Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла обвинила Запад в неискренности заявлений в связи со смертью Алексея Навального: комментируя слова... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:55

2024-02-16T21:55

2024-02-16T21:55

в мире

россия

багдад (город)

сша

джулиан ассанж

алексей навальный

риши сунак

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784493555_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b120d489d5410a582fa2a9a16136c348.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла обвинила Запад в неискренности заявлений в связи со смертью Алексея Навального: комментируя слова премьер-министра Британии Риши Сунака она сказала, что, если бы он был честен, то британские власти освободили бы ее мужа. Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства. "Я сочувствую семье Навального. Но давайте начистоту: если бы вы были честны, то освободили бы Ассанжа. ЦРУ планировало убить Джулиана Ассанжа. А ваше правительство подписало его экстрадицию", - написала Стелла Ассанж в соцсети X в ответ на публикацию Сунака, в которой он комментировал смерть Навального. Стелла Ассанж также раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, написав, что ее слова о смерти Навального "звучат фальшиво" на фоне молчания о политическом преследовании Ассанжа. "Вы не можете помочь Навальному, но можете спасти Ассанжа. Защита свободы и безопасности начинается дома", - ответила она на пост фон дер Ляйен. Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Следующее заседание по делу Ассанжа пройдет 20 и 21 февраля. Ему грозит 175 лет тюрьмы в США по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сам основатель WikiLeaks пытается обжаловать решение о его экстрадиции из Великобритании.

https://ria.ru/20240216/bayden-1927881480.html

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869964.html

россия

багдад (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, багдад (город), сша, джулиан ассанж, алексей навальный, риши сунак, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), wikileaks