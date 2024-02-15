https://ria.ru/20240215/uralvagonzavod-1927635237.html

Путин прибыл на Уралвагонзавод

Путин прибыл на Уралвагонзавод - РИА Новости, 15.02.2024

Путин прибыл на Уралвагонзавод

Владимир Путин прибыл на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:26

2024-02-15T17:26

2024-02-15T18:32

россия

владимир путин

уралвагонзавод

безопасность

свердловская область

нижний тагил

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства осмотрит недавно построенный цех предприятия, а также ознакомится с производством бронетехники и пообщается с рабочими.Ожидается, что затем Путин направится в Верхнюю Пышму. Там он посетит завод "Уральские локомотивы", на котором производят тяговые подвижные составы нового поколения. Как сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля, предприятие уже приступило к серийному выпуску нового грузового магистрального локомотива ЗЭС8 "Малахит" с российским асинхронным тяговым приводом.После этого президент проведет совещание по строительству железнодорожной ВСМ Москва — Петербург. На нем с основным докладом выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будут присутствовать глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Сбера" Герман Греф и производители техники.

https://ria.ru/20231227/tank-1918370710.html

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нижний тагил

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Путин на предприятиях в Свердловской области Путин на предприятиях в Свердловской области 2024-02-15T17:26 true PT28M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, уралвагонзавод, безопасность, свердловская область, нижний тагил