https://ria.ru/20240215/uralvagonzavod-1927635237.html
Путин прибыл на Уралвагонзавод
Путин прибыл на Уралвагонзавод - РИА Новости, 15.02.2024
Путин прибыл на Уралвагонзавод
Владимир Путин прибыл на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:26
2024-02-15T17:26
2024-02-15T18:32
россия
владимир путин
уралвагонзавод
безопасность
свердловская область
нижний тагил
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства осмотрит недавно построенный цех предприятия, а также ознакомится с производством бронетехники и пообщается с рабочими.Ожидается, что затем Путин направится в Верхнюю Пышму. Там он посетит завод "Уральские локомотивы", на котором производят тяговые подвижные составы нового поколения. Как сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля, предприятие уже приступило к серийному выпуску нового грузового магистрального локомотива ЗЭС8 "Малахит" с российским асинхронным тяговым приводом.После этого президент проведет совещание по строительству железнодорожной ВСМ Москва — Петербург. На нем с основным докладом выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будут присутствовать глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Сбера" Герман Греф и производители техники.
https://ria.ru/20231227/tank-1918370710.html
россия
свердловская область
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Путин на предприятиях в Свердловской области
Путин на предприятиях в Свердловской области
2024-02-15T17:26
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, уралвагонзавод, безопасность, свердловская область, нижний тагил
Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод, Безопасность, Свердловская область, Нижний Тагил
Путин прибыл на Уралвагонзавод
Путин на Уралвагонзаводе ознакомится с производством и пообщается с рабочими