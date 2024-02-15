"Чем больше выгода, тем выше риск": как вернуть деньги за авиабилет
Эксперты рассказали, на что имеют право пассажиры при возврате авиабилетов
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А. С. Пушкина
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Впереди длинные февральские и мартовские выходные, да и летний сезон не так далеко. Туристы активно планируют поездки. Но иногда задуманное приходится отменять, да и рейсы порой задерживают. О том, на что имеют право пассажиры и можно ли получить деньги за билет, купленный по невозвратному тарифу, — в материале РИА Новости.
Вынужденный отказ
"Невозвратные авиабилеты можно сравнить с инвестициями. Основное правило общее — чем больше выгода, тем выше риск. Они позволяют сэкономить, но сдать их нельзя, — объясняет к. э. н., доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. — При отказе от поездки вы потеряете деньги. При изменении даты вылета придется заплатить штраф и разницу в цене с другим рейсом".
Но есть исключения. "Деньги вернут в случае вынужденного отказа от перевозки", — уточняет адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева.
В соответствии с ч. 2 ст. 108 Воздушного кодекса, невозвратный билет можно сдать, если заболел сам пассажир, член его семьи или близкий родственник, путешествующий с ним, а также при отмене и задержке рейса, изменении маршрута, понижении класса обслуживания, овербукинге.
© AP PhotoПассажиры ждут вылета в аэропорту Шарм-эш-Шейха после падения самолета Airbus А321 авиакомпании "Когалымавиа"
© AP Photo
Пассажиры ждут вылета в аэропорту Шарм-эш-Шейха после падения самолета Airbus А321 авиакомпании "Когалымавиа"
Ведущий специалист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин добавляет: "Вынужденным также считается отказ от перевозки, вызванной задержкой пассажира в аэропорту на досмотре. Если, конечно, не обнаружено запрещенных веществ и предметов".
Нужно предоставить соответствующие документальные подтверждения туда, где приобретали билет: в авиакомпанию, турфирму, к агрегатору.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОчередь в авиакассы в терминале международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Очередь в авиакассы в терминале международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
В Роспотребнадзоре подчеркивают: авиакомпания или уполномоченное лицо обязаны информировать пассажира об условиях возврата до заключения договора. Если этого не сделали, то и при добровольном отказе можно попробовать вернуть средства.
Нюансы гибких тарифов
"Если билет с условием возврата провозной платы, фактически понесенные перевозчиком расходы все равно вычтут — согласно ст. 108 Воздушного кодекса", — предупреждает Дмитрий Безделин.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры у стойки регистрации в аэропорту Домодедово
Пассажиры у стойки регистрации в аэропорту Домодедово
Важно сообщить авиакомпании об отказе не позднее чем за 24 часа до окончания регистрации на рейс. Иначе — неустойка в 25 процентов.
Тем, кто передумал лететь уже после окончания регистрации, деньги за билет, скорее всего, не вернут.
Форс-мажор или нет
В некоторых случаях можно потребовать и компенсацию за другие расходы. Например, при опоздании из-за задержки или отмены вылета на стыковочный рейс, потерянных днях отдыха, когда не удалось попасть в круиз или на мероприятие.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПротивообледенительная обработка самолета перед вылетом
Противообледенительная обработка самолета перед вылетом
"По общему правилу пассажир в случае задержки имеет право отказаться от перевозки, потребовав неустойку, компенсацию морального вреда, убытков, — перечисляет Дмитрий Безделин. — Но при форс-мажоре авиакомпания освобождается от подобных взысканий. Это устанавливает суд".
Перевозчик должен доказать, что обстоятельства, связанные с задержкой рейса, от него не зависели. Например, нелетная погода — это форс-мажор.
Федеральные авиационные правила гласят: "Перевозчик вправе отменить, задержать рейс, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия безопасности полетов".
Стыковочные рейсы и зарубежные авиакомпании
"Если рейс отменили, деньги вернут, а вот перспектива возмещения убытков достаточно туманна", — отмечает Маргарита Еремеева.
Еще сложнее с билетом иностранной авиакомпании. Судиться за границей — очень затратно.
Юристы рекомендуют при бронировании предварительно уточнять на сайтах перевозчиков или агентов условия возврата. Конечно, это стоит делать и при покупке билета российской авиакомпании.
Есть важная деталь, связанная со стыковочными перелетами. Так, если пассажир купил два отдельных авиабилета, а первый рейс отменили, задержали или из-за погодных условий отправили в другой аэропорт, возвращать деньги за второй придется на общих основаниях. Не факт, что авиакомпания, из-за которой пассажир опоздал, что-то компенсирует.
Если же оба перелета — в одной квитанции, перевозчик сделает все возможное, чтобы доставить пассажира к месту назначения. Вывод: стыковочные рейсы лучше приобретать у одной компании.
Что обязаны предоставить при задержке
В любом случае перевозчик обязан заботиться о клиентах. Например, при задержке рейса пассажирам с детьми до семи лет полагается комната матери и ребенка.
При опоздании лайнера на два часа и более пассажир имеет право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте, а также прохладительные напитки.
© РИА Новости / Георгий Куролесин | Перейти в медиабанкПассажиры отмененных рейсов в аэропорту Шереметьево
Пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Шереметьево
Если задержка более четырех часов, обязаны предоставлять горячее питание каждые шесть часов в дневное время и восемь — в ночное.
При опоздании самолета на восемь часов и более в дневное время (шесть и более — в ночное) авиакомпания должна разместить пассажиров в гостинице, обеспечить трансфер от аэропорта до отеля и обратно, а также камеру хранения для багажа.
Новые правила
Уже в этом году в правилах могут произойти изменения, делающие пассажиров более защищенными. В частности, в Минтрансе подготовили законопроект, предусматривающий штрафы за ошибочные данные о времени вылетов и некорректное оформление билетов.
Кроме того, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) выступили за компенсации пассажирам в случаях овербукинга — когда билетов продается больше, чем мест в самолете.
© Pixabay / StockSnapНа борту самолета
© Pixabay / StockSnap
На борту самолета
"Сейчас при перепродаже билетов пассажиры остаются фактически и без перелета, и без достойной компенсации. В суде пострадавшие выигрывают лишь половину таких дел", — говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
По мнению вице-президента РСТ Дмитрия Горина, правила должны быть четкими и понятными для всех. Он напомнил: во всем мире в случае овербукинга авиакомпании обычно тут же возвращают пассажирам деньги и те просто покупают другой билет.