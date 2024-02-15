https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html

"Чем больше выгода, тем выше риск": как вернуть деньги за авиабилет

"Чем больше выгода, тем выше риск": как вернуть деньги за авиабилет - РИА Новости, 15.02.2024

"Чем больше выгода, тем выше риск": как вернуть деньги за авиабилет

Впереди длинные февральские и мартовские выходные, да и летний сезон не так далеко. Туристы активно планируют поездки. Но иногда задуманное приходится отменять, РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:00

2024-02-15T08:00

2024-02-15T08:17

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Впереди длинные февральские и мартовские выходные, да и летний сезон не так далеко. Туристы активно планируют поездки. Но иногда задуманное приходится отменять, да и рейсы порой задерживают. О том, на что имеют право пассажиры и можно ли получить деньги за билет, купленный по невозвратному тарифу, — в материале РИА Новости.Вынужденный отказ"Невозвратные авиабилеты можно сравнить с инвестициями. Основное правило общее — чем больше выгода, тем выше риск. Они позволяют сэкономить, но сдать их нельзя, — объясняет к. э. н., доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. — При отказе от поездки вы потеряете деньги. При изменении даты вылета придется заплатить штраф и разницу в цене с другим рейсом".Но есть исключения. "Деньги вернут в случае вынужденного отказа от перевозки", — уточняет адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева.В соответствии с ч. 2 ст. 108 Воздушного кодекса, невозвратный билет можно сдать, если заболел сам пассажир, член его семьи или близкий родственник, путешествующий с ним, а также при отмене и задержке рейса, изменении маршрута, понижении класса обслуживания, овербукинге.Ведущий специалист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин добавляет: "Вынужденным также считается отказ от перевозки, вызванной задержкой пассажира в аэропорту на досмотре. Если, конечно, не обнаружено запрещенных веществ и предметов".Нужно предоставить соответствующие документальные подтверждения туда, где приобретали билет: в авиакомпанию, турфирму, к агрегатору.В Роспотребнадзоре подчеркивают: авиакомпания или уполномоченное лицо обязаны информировать пассажира об условиях возврата до заключения договора. Если этого не сделали, то и при добровольном отказе можно попробовать вернуть средства.Нюансы гибких тарифов"Если билет с условием возврата провозной платы, фактически понесенные перевозчиком расходы все равно вычтут — согласно ст. 108 Воздушного кодекса", — предупреждает Дмитрий Безделин.Важно сообщить авиакомпании об отказе не позднее чем за 24 часа до окончания регистрации на рейс. Иначе — неустойка в 25 процентов.Тем, кто передумал лететь уже после окончания регистрации, деньги за билет, скорее всего, не вернут.Форс-мажор или нетВ некоторых случаях можно потребовать и компенсацию за другие расходы. Например, при опоздании из-за задержки или отмены вылета на стыковочный рейс, потерянных днях отдыха, когда не удалось попасть в круиз или на мероприятие."По общему правилу пассажир в случае задержки имеет право отказаться от перевозки, потребовав неустойку, компенсацию морального вреда, убытков, — перечисляет Дмитрий Безделин. — Но при форс-мажоре авиакомпания освобождается от подобных взысканий. Это устанавливает суд".Перевозчик должен доказать, что обстоятельства, связанные с задержкой рейса, от него не зависели. Например, нелетная погода — это форс-мажор.Федеральные авиационные правила гласят: "Перевозчик вправе отменить, задержать рейс, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия безопасности полетов".Стыковочные рейсы и зарубежные авиакомпании"Если рейс отменили, деньги вернут, а вот перспектива возмещения убытков достаточно туманна", — отмечает Маргарита Еремеева.Еще сложнее с билетом иностранной авиакомпании. Судиться за границей — очень затратно. Юристы рекомендуют при бронировании предварительно уточнять на сайтах перевозчиков или агентов условия возврата. Конечно, это стоит делать и при покупке билета российской авиакомпании.Есть важная деталь, связанная со стыковочными перелетами. Так, если пассажир купил два отдельных авиабилета, а первый рейс отменили, задержали или из-за погодных условий отправили в другой аэропорт, возвращать деньги за второй придется на общих основаниях. Не факт, что авиакомпания, из-за которой пассажир опоздал, что-то компенсирует.Если же оба перелета — в одной квитанции, перевозчик сделает все возможное, чтобы доставить пассажира к месту назначения. Вывод: стыковочные рейсы лучше приобретать у одной компании. Что обязаны предоставить при задержке В любом случае перевозчик обязан заботиться о клиентах. Например, при задержке рейса пассажирам с детьми до семи лет полагается комната матери и ребенка.При опоздании лайнера на два часа и более пассажир имеет право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте, а также прохладительные напитки.Если задержка более четырех часов, обязаны предоставлять горячее питание каждые шесть часов в дневное время и восемь — в ночное.При опоздании самолета на восемь часов и более в дневное время (шесть и более — в ночное) авиакомпания должна разместить пассажиров в гостинице, обеспечить трансфер от аэропорта до отеля и обратно, а также камеру хранения для багажа.Новые правилаУже в этом году в правилах могут произойти изменения, делающие пассажиров более защищенными. В частности, в Минтрансе подготовили законопроект, предусматривающий штрафы за ошибочные данные о времени вылетов и некорректное оформление билетов.Кроме того, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) выступили за компенсации пассажирам в случаях овербукинга — когда билетов продается больше, чем мест в самолете."Сейчас при перепродаже билетов пассажиры остаются фактически и без перелета, и без достойной компенсации. В суде пострадавшие выигрывают лишь половину таких дел", — говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.По мнению вице-президента РСТ Дмитрия Горина, правила должны быть четкими и понятными для всех. Он напомнил: во всем мире в случае овербукинга авиакомпании обычно тут же возвращают пассажирам деньги и те просто покупают другой билет.

https://ria.ru/20240126/turizm-1922051742.html

https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html

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2024

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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