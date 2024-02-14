https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927165936.html

"Гуманное" уничтожение. Что задумали чиновники в Астраханской области

"Гуманное" уничтожение. Что задумали чиновники в Астраханской области - РИА Новости, 14.02.2024

"Гуманное" уничтожение. Что задумали чиновники в Астраханской области

Власти Астраханской области вновь пытались ввести штрафы за кормление бездомных животных. По их мнению, это позволило бы избежать роста популяции и нападений на РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:00

2024-02-14T08:00

2024-02-14T11:46

общество

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чукотка

астрахань

владимир бурматов

олег шеин

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закон

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Антонина Матвеева. Власти Астраханской области вновь пытались ввести штрафы за кормление бездомных животных. По их мнению, это позволило бы избежать роста популяции и нападений на граждан. Однако после широкого резонанса передумали. Тем не менее зоозащитники указывают на гораздо более серьезные проблемы.Домашние и уличныеЕще в декабре 2023-го правительство региона выпустило постановление, запрещающее гражданам разводить питомцев в ненадлежащих условиях и подкармливать. Однако касалось это лишь домашних животных."Запрещено содержание и (или) кормление в нежилых помещениях многоквартирных домов, на придомовых территориях, а также территориях общего пользования. Не допускается постоянное (безвыгульное) содержание в гаражах, сараях, транспортных средствах и других закрытых жилых и нежилых помещениях", — говорилось в сообщении пресс-службы губернатора Астраханской области.Между тем наказание за нарушение новых правил так и не ввели. Затем этот момент решили доработать. Но теперь речь зашла о том, что давать еду нельзя будет безнадзорным животным. Иначе — административная ответственность.Заместитель председателя местного правительства Виктория Гурьянова, по сообщениям СМИ, заявила, что в этом вопросе "неотвратимость наказания должна присутствовать как главный принцип".Подобные меры чиновники объясняют частыми нападениями бездомных животных в том числе на детей. Местные жители регулярно жалуются на целые стаи в общественных местах, а в специальные службы поступают многочисленные заявки на их отлов. По подсчетам властей, в регионе свыше 23 тысяч бродяжек."Придется пройти мимо"Идея вызвала возмущение не только у горожан и волонтеров, но и у депутатов. Сразу возник вопрос, как будут выявлять нарушителей."Скорее всего, планируется любое кормление подвести под "нелегальное". Людям придется проходить мимо бродяжек и смотреть, как они умирают. Это аморально и безнравственно", — подчеркивал в беседе с РИА Новости областной депутат Олег Шеин.Проект резко раскритиковали и зоозащитники. Некоторые напоминали о том, что в западных странах вопрос решают иначе — там тоже запрещено кормить четвероногих на улице, однако их защитой занимаются службы спасения животных."Механизм такой: если гражданин видит бродячую собаку, то незамедлительно об этом сообщает, а не бегает за ней по улице, — рассказывает руководитель Центра правовой зоозащиты и юрист Светлана Ильинская. — Сотрудники тут же приезжают и забирают животное. Но у нас таких служб не существует. Поэтому спасение хвостатых ложится на плечи добровольцев".В итоге после двух дней обсуждения в регионе отказались от идеи."В настоящее время законодательная инициатива, предусматривающая запрет подкармливать бездомных животных на улице, в Думе Астраханской области не рассматривается и не обсуждается", — прокомментировал спикер регионального парламента Игорь Мартынов. Открытый вопросВ прошлом году аналогичный запрет пытались ввести на Кубани и Южном Урале, однако в обоих случаях решение отменили после вмешательства прокуратуры и волонтеров.Ведомство опротестовало его как противоречащее федеральному закону № 498 "Об ответственном обращении с животными"."Власти принимают решение, которое невозможно администрировать. За нарушение этих правил никого не смогут наказать, потому что нарушителей сложно выявить. Бездомных животных обычно кормят жители подъездов и сотрудники рядом с работой, а не прохожие на центральной площади", — говорит в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Депутат добавляет: инициатива лишена логики еще и потому, что сытое животное не агрессивно и ни на кого не нападает.А чтобы из-за обилия еды не росла популяция, замечают, в свою очередь, зоозащитники, нужно подходить к вопросу ответственно. Например, искать новый дом кошкам и собакам, стерилизовать их."Конечно, многие сначала кормят, а потом забывают о четвероногих. Те остаются на улице неприспособленными, — говорит владелица частного приюта в Астраханской области Мария П. — Но я знаю и тех, кто раньше постоянно носил корм, а теперь боится наказания. Некоторым запрещает начальство на предприятиях".Массовое истреблениеНегативная реакция общественности связана еще и с тем, что в конце декабря в Астраханской области приняли закон об эвтаназии безнадзорных животных. Местные власти объяснили меру тем, что федеральная программа ОСВВ ("Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат"), предполагающая более гуманный подход, якобы оказалась неэффективной.С улицы, по новым правилам, изымают всех особей от 40 сантиметров в холке, даже прошедших процедуру чипирования (стерилизации). При наличии неизлечимых заболеваний — немедленно усыпляют.Остальных собак, попавших в пункты временного содержания, должны умерщвлять через 15 дней, если не найдется хозяин или опекун. На это из бюджета региона выделили 224 миллиона рублей. Причем в сумму не включена стерилизация — только осмотр и умерщвление. К созданию пунктов временного содержания, где будут проводить эвтаназию, планируют приступить уже в апреле."Уничтожают, очень важно это сказать, гуманным способом: сначала животное умерщвляется, оно ничего не чувствует и погибает во сне", — подчеркнула на пресс-конференции зампред регионального правительства Виктория Гурьянова.Астраханская область — второй после Бурятии субъект, где легализовали убийство бездомных собак. Такое право у регионов появилось после принятых летом 2023-го поправок в закон "Об ответственном обращении с животными".В понедельник усыпление узаконили на Чукотке. Пресс-служба региональной Думы сообщила, что документ разработали "после многочисленных обращений" и он "призван обеспечить безопасность граждан".Депутат Владимир Бурматов подчеркивает: если грамотно реализовывать программу ОСВВ, вводить штрафы за самовыгул и ставить животных на учет, смысла в их убийстве не будет. На это указывает положительный опыт некоторых регионов.Между тем в Астрахани уже были проблемы с исполнением ОСВВ. В прошлом году зоозащитники нашли около 60 погибших изувеченных собак рядом с приютом, который выиграл тендер на 28 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве.

https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html

https://ria.ru/20230602/sobaki-1875541801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, астраханская область, чукотка, астрахань, владимир бурматов, олег шеин, госдума рф, закон, бездомные животные