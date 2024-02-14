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"Гуманное" уничтожение. Что задумали чиновники в Астраханской области - РИА Новости, 14.02.2024
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08:00 14.02.2024 (обновлено: 11:46 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927165936.html
"Гуманное" уничтожение. Что задумали чиновники в Астраханской области
"Гуманное" уничтожение. Что задумали чиновники в Астраханской области - РИА Новости, 14.02.2024
"Гуманное" уничтожение. Что задумали чиновники в Астраханской области
Власти Астраханской области вновь пытались ввести штрафы за кормление бездомных животных. По их мнению, это позволило бы избежать роста популяции и нападений на РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:00
2024-02-14T11:46
общество
астраханская область
чукотка
астрахань
владимир бурматов
олег шеин
госдума рф
закон
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Антонина Матвеева. Власти Астраханской области вновь пытались ввести штрафы за кормление бездомных животных. По их мнению, это позволило бы избежать роста популяции и нападений на граждан. Однако после широкого резонанса передумали. Тем не менее зоозащитники указывают на гораздо более серьезные проблемы.Домашние и уличныеЕще в декабре 2023-го правительство региона выпустило постановление, запрещающее гражданам разводить питомцев в ненадлежащих условиях и подкармливать. Однако касалось это лишь домашних животных."Запрещено содержание и (или) кормление в нежилых помещениях многоквартирных домов, на придомовых территориях, а также территориях общего пользования. Не допускается постоянное (безвыгульное) содержание в гаражах, сараях, транспортных средствах и других закрытых жилых и нежилых помещениях", — говорилось в сообщении пресс-службы губернатора Астраханской области.Между тем наказание за нарушение новых правил так и не ввели. Затем этот момент решили доработать. Но теперь речь зашла о том, что давать еду нельзя будет безнадзорным животным. Иначе — административная ответственность.Заместитель председателя местного правительства Виктория Гурьянова, по сообщениям СМИ, заявила, что в этом вопросе "неотвратимость наказания должна присутствовать как главный принцип".Подобные меры чиновники объясняют частыми нападениями бездомных животных в том числе на детей. Местные жители регулярно жалуются на целые стаи в общественных местах, а в специальные службы поступают многочисленные заявки на их отлов. По подсчетам властей, в регионе свыше 23 тысяч бродяжек."Придется пройти мимо"Идея вызвала возмущение не только у горожан и волонтеров, но и у депутатов. Сразу возник вопрос, как будут выявлять нарушителей.&quot;Скорее всего, планируется любое кормление подвести под &quot;нелегальное&quot;. Людям придется проходить мимо бродяжек и смотреть, как они умирают. Это аморально и безнравственно&quot;, — подчеркивал в беседе с РИА Новости областной депутат Олег Шеин.Проект резко раскритиковали и зоозащитники. Некоторые напоминали о том, что в западных странах вопрос решают иначе — там тоже запрещено кормить четвероногих на улице, однако их защитой занимаются службы спасения животных."Механизм такой: если гражданин видит бродячую собаку, то незамедлительно об этом сообщает, а не бегает за ней по улице, — рассказывает руководитель Центра правовой зоозащиты и юрист Светлана Ильинская. — Сотрудники тут же приезжают и забирают животное. Но у нас таких служб не существует. Поэтому спасение хвостатых ложится на плечи добровольцев".В итоге после двух дней обсуждения в регионе отказались от идеи."В настоящее время законодательная инициатива, предусматривающая запрет подкармливать бездомных животных на улице, в Думе Астраханской области не рассматривается и не обсуждается", — прокомментировал спикер регионального парламента Игорь Мартынов. Открытый вопросВ прошлом году аналогичный запрет пытались ввести на Кубани и Южном Урале, однако в обоих случаях решение отменили после вмешательства прокуратуры и волонтеров.Ведомство опротестовало его как противоречащее федеральному закону № 498 "Об ответственном обращении с животными".&quot;Власти принимают решение, которое невозможно администрировать. За нарушение этих правил никого не смогут наказать, потому что нарушителей сложно выявить. Бездомных животных обычно кормят жители подъездов и сотрудники рядом с работой, а не прохожие на центральной площади&quot;, — говорит в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Депутат добавляет: инициатива лишена логики еще и потому, что сытое животное не агрессивно и ни на кого не нападает.А чтобы из-за обилия еды не росла популяция, замечают, в свою очередь, зоозащитники, нужно подходить к вопросу ответственно. Например, искать новый дом кошкам и собакам, стерилизовать их."Конечно, многие сначала кормят, а потом забывают о четвероногих. Те остаются на улице неприспособленными, — говорит владелица частного приюта в Астраханской области Мария П. — Но я знаю и тех, кто раньше постоянно носил корм, а теперь боится наказания. Некоторым запрещает начальство на предприятиях".Массовое истреблениеНегативная реакция общественности связана еще и с тем, что в конце декабря в Астраханской области приняли закон об эвтаназии безнадзорных животных. Местные власти объяснили меру тем, что федеральная программа ОСВВ ("Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат"), предполагающая более гуманный подход, якобы оказалась неэффективной.С улицы, по новым правилам, изымают всех особей от 40 сантиметров в холке, даже прошедших процедуру чипирования (стерилизации). При наличии неизлечимых заболеваний — немедленно усыпляют.Остальных собак, попавших в пункты временного содержания, должны умерщвлять через 15 дней, если не найдется хозяин или опекун. На это из бюджета региона выделили 224 миллиона рублей. Причем в сумму не включена стерилизация — только осмотр и умерщвление. К созданию пунктов временного содержания, где будут проводить эвтаназию, планируют приступить уже в апреле.&quot;Уничтожают, очень важно это сказать, гуманным способом: сначала животное умерщвляется, оно ничего не чувствует и погибает во сне&quot;, — подчеркнула на пресс-конференции зампред регионального правительства Виктория Гурьянова.Астраханская область — второй после Бурятии субъект, где легализовали убийство бездомных собак. Такое право у регионов появилось после принятых летом 2023-го поправок в закон "Об ответственном обращении с животными".В понедельник усыпление узаконили на Чукотке. Пресс-служба региональной Думы сообщила, что документ разработали "после многочисленных обращений" и он "призван обеспечить безопасность граждан".Депутат Владимир Бурматов подчеркивает: если грамотно реализовывать программу ОСВВ, вводить штрафы за самовыгул и ставить животных на учет, смысла в их убийстве не будет. На это указывает положительный опыт некоторых регионов.Между тем в Астрахани уже были проблемы с исполнением ОСВВ. В прошлом году зоозащитники нашли около 60 погибших изувеченных собак рядом с приютом, который выиграл тендер на 28 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве.
https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html
https://ria.ru/20230602/sobaki-1875541801.html
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общество, астраханская область, чукотка, астрахань, владимир бурматов, олег шеин, госдума рф, закон, бездомные животные
Общество, Астраханская область, Чукотка, Астрахань, Владимир Бурматов, Олег Шеин, Госдума РФ, закон, бездомные животные
"Гуманное" уничтожение. Что задумали чиновники в Астраханской области

Власти Астрахани отказались от запрета на кормление бездомных животных

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрохожие с собакой
Прохожие с собакой - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Антонина Матвеева. Власти Астраханской области вновь пытались ввести штрафы за кормление бездомных животных. По их мнению, это позволило бы избежать роста популяции и нападений на граждан. Однако после широкого резонанса передумали. Тем не менее зоозащитники указывают на гораздо более серьезные проблемы.

Домашние и уличные

Еще в декабре 2023-го правительство региона выпустило постановление, запрещающее гражданам разводить питомцев в ненадлежащих условиях и подкармливать. Однако касалось это лишь домашних животных.
"Запрещено содержание и (или) кормление в нежилых помещениях многоквартирных домов, на придомовых территориях, а также территориях общего пользования. Не допускается постоянное (безвыгульное) содержание в гаражах, сараях, транспортных средствах и других закрытых жилых и нежилых помещениях", — говорилось в сообщении пресс-службы губернатора Астраханской области.
Между тем наказание за нарушение новых правил так и не ввели. Затем этот момент решили доработать. Но теперь речь зашла о том, что давать еду нельзя будет безнадзорным животным. Иначе — административная ответственность.
Заместитель председателя местного правительства Виктория Гурьянова, по сообщениям СМИ, заявила, что в этом вопросе "неотвратимость наказания должна присутствовать как главный принцип".
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобаки на заснеженных путях
Собаки на заснеженных путях - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Собаки на заснеженных путях
Подобные меры чиновники объясняют частыми нападениями бездомных животных в том числе на детей. Местные жители регулярно жалуются на целые стаи в общественных местах, а в специальные службы поступают многочисленные заявки на их отлов. По подсчетам властей, в регионе свыше 23 тысяч бродяжек.

"Придется пройти мимо"

Идея вызвала возмущение не только у горожан и волонтеров, но и у депутатов. Сразу возник вопрос, как будут выявлять нарушителей.
«

"Скорее всего, планируется любое кормление подвести под "нелегальное". Людям придется проходить мимо бродяжек и смотреть, как они умирают. Это аморально и безнравственно", — подчеркивал в беседе с РИА Новости областной депутат Олег Шеин.

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщины выгуливают собак
Женщины выгуливают собак - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Женщины выгуливают собак
Проект резко раскритиковали и зоозащитники. Некоторые напоминали о том, что в западных странах вопрос решают иначе — там тоже запрещено кормить четвероногих на улице, однако их защитой занимаются службы спасения животных.
"Механизм такой: если гражданин видит бродячую собаку, то незамедлительно об этом сообщает, а не бегает за ней по улице, — рассказывает руководитель Центра правовой зоозащиты и юрист Светлана Ильинская. — Сотрудники тут же приезжают и забирают животное. Но у нас таких служб не существует. Поэтому спасение хвостатых ложится на плечи добровольцев".
В итоге после двух дней обсуждения в регионе отказались от идеи.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Бездомная собака
"В настоящее время законодательная инициатива, предусматривающая запрет подкармливать бездомных животных на улице, в Думе Астраханской области не рассматривается и не обсуждается", — прокомментировал спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

Открытый вопрос

В прошлом году аналогичный запрет пытались ввести на Кубани и Южном Урале, однако в обоих случаях решение отменили после вмешательства прокуратуры и волонтеров.
Ведомство опротестовало его как противоречащее федеральному закону № 498 "Об ответственном обращении с животными".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов
«

"Власти принимают решение, которое невозможно администрировать. За нарушение этих правил никого не смогут наказать, потому что нарушителей сложно выявить. Бездомных животных обычно кормят жители подъездов и сотрудники рядом с работой, а не прохожие на центральной площади", — говорит в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат добавляет: инициатива лишена логики еще и потому, что сытое животное не агрессивно и ни на кого не нападает.
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А чтобы из-за обилия еды не росла популяция, замечают, в свою очередь, зоозащитники, нужно подходить к вопросу ответственно. Например, искать новый дом кошкам и собакам, стерилизовать их.
"Конечно, многие сначала кормят, а потом забывают о четвероногих. Те остаются на улице неприспособленными, — говорит владелица частного приюта в Астраханской области Мария П. — Но я знаю и тех, кто раньше постоянно носил корм, а теперь боится наказания. Некоторым запрещает начальство на предприятиях".

Массовое истребление

Негативная реакция общественности связана еще и с тем, что в конце декабря в Астраханской области приняли закон об эвтаназии безнадзорных животных. Местные власти объяснили меру тем, что федеральная программа ОСВВ ("Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат"), предполагающая более гуманный подход, якобы оказалась неэффективной.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБездомная собака, которую подкармливают местные жители, во дворе жилого дома
Бездомная собака, которую подкармливают местные жители, во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Бездомная собака, которую подкармливают местные жители, во дворе жилого дома
С улицы, по новым правилам, изымают всех особей от 40 сантиметров в холке, даже прошедших процедуру чипирования (стерилизации). При наличии неизлечимых заболеваний — немедленно усыпляют.
Остальных собак, попавших в пункты временного содержания, должны умерщвлять через 15 дней, если не найдется хозяин или опекун. На это из бюджета региона выделили 224 миллиона рублей. Причем в сумму не включена стерилизация — только осмотр и умерщвление. К созданию пунктов временного содержания, где будут проводить эвтаназию, планируют приступить уже в апреле.
«

"Уничтожают, очень важно это сказать, гуманным способом: сначала животное умерщвляется, оно ничего не чувствует и погибает во сне", — подчеркнула на пресс-конференции зампред регионального правительства Виктория Гурьянова.

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомная собака отнимает сумку у прохожей
Бездомная собака отнимает сумку у прохожей - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомная собака отнимает сумку у прохожей
Астраханская область — второй после Бурятии субъект, где легализовали убийство бездомных собак. Такое право у регионов появилось после принятых летом 2023-го поправок в закон "Об ответственном обращении с животными".
В понедельник усыпление узаконили на Чукотке. Пресс-служба региональной Думы сообщила, что документ разработали "после многочисленных обращений" и он "призван обеспечить безопасность граждан".
Депутат Владимир Бурматов подчеркивает: если грамотно реализовывать программу ОСВВ, вводить штрафы за самовыгул и ставить животных на учет, смысла в их убийстве не будет. На это указывает положительный опыт некоторых регионов.
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Между тем в Астрахани уже были проблемы с исполнением ОСВВ. В прошлом году зоозащитники нашли около 60 погибших изувеченных собак рядом с приютом, который выиграл тендер на 28 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве.
 
ОбществоАстраханская областьЧукоткаАстраханьВладимир БурматовОлег ШеинГосдума РФзаконбездомные животные
 
 
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