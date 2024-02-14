https://ria.ru/20240214/ucheniya-1927278663.html
Штаб ОДКБ назвал место проведения учений в 2024 году
Штаб ОДКБ назвал место проведения учений в 2024 году - РИА Новости, 14.02.2024
Штаб ОДКБ назвал место проведения учений в 2024 году
Комплекс совместных и специальных учений ОДКБ пройдет в сентябре-октябре 2024 года на территориях Киргизии, Таджикистана и Казахстана, заявил начальник... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:06
2024-02-14T11:06
2024-02-14T11:06
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комплекс совместных и специальных учений ОДКБ пройдет в сентябре-октябре 2024 года на территориях Киргизии, Таджикистана и Казахстана, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. "В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в центральноазиатском регионе Коллективной безопасности на территории Кыргызской Республики командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие 2024", специального учения силами и средствами разведки "Поиск 2024", специального учения силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024", - сообщил он на брифинге. Сердюков добавил, что в октябре 2024 года в Таджикистане пройдет оперативный сбор с командованием КСБР центральноазиатского региона (ЦАР), а также совместное учение с подразделениями КСБР ЦАР "Рубеж-2024". Кроме того, на территории Казахстана в сентябре-октябре запланировано командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024". "К концу года будет полностью отработан алгоритм принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Будет продолжена практика привлечения оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций в целях исследования актуальных проблем развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ", - отметил Сердюков. Начальник Объединенного штаба ОДКБ подчеркнул, что на активных фазах учений предусматривается участие в качестве наблюдателей "представителей государств, не являющихся членами ОДКБ, международных организаций, военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан".
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казахстан, таджикистан, киргизия, андрей сердюков, одкб
Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Андрей Сердюков, ОДКБ
Штаб ОДКБ назвал место проведения учений в 2024 году
Учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Киргизии, Таджикистане и Казахстане
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комплекс совместных и специальных учений ОДКБ пройдет в сентябре-октябре 2024 года на территориях Киргизии, Таджикистана и Казахстана, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
«
"В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в центральноазиатском регионе Коллективной безопасности на территории Кыргызской Республики командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие 2024", специального учения силами и средствами разведки "Поиск 2024", специального учения силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024", - сообщил он на брифинге.
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Сердюков добавил, что в октябре 2024 года в Таджикистане пройдет оперативный сбор с командованием КСБР центральноазиатского региона (ЦАР), а также совместное учение с подразделениями КСБР ЦАР "Рубеж-2024". Кроме того, на территории Казахстана в сентябре-октябре запланировано командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".
"К концу года будет полностью отработан алгоритм принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Будет продолжена практика привлечения оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций в целях исследования актуальных проблем развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ", - отметил Сердюков.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ подчеркнул, что на активных фазах учений предусматривается участие в качестве наблюдателей "представителей государств, не являющихся членами ОДКБ, международных организаций, военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан".
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