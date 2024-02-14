https://ria.ru/20240214/putin-1927413978.html

Путин рассказал, как ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем

Путин рассказал, как ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем - РИА Новости, 14.02.2024

Путин рассказал, как ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем

Президент России Владимир Путин рассказал, что раньше ругался с вице-премьером Татьяной Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в РФ, в итоге в России... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:23

2024-02-14T18:23

2024-02-14T19:25

россия

владимир путин

общество

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что раньше ругался с вице-премьером Татьяной Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в РФ, в итоге в России получилось лучше, чем в других странах мира."С Татьяной Алексеевной вот ругались. Слушайте, пока ваша тест-система скажет болен человек или нет, он 100 человек заразит вокруг себя. Мы сейчас ускорим, ускорим. Ну, ускорили, хорошо, спасибо. Но надо, чтобы это работало", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.Президент также сказал, что Россия хорошо показала, как можно организовать работу тест-систем."Это правда, у нас лучше получилось, чем в других странах. Это правда, точно, у нас лучше, чем в других странах мира, но может быть еще лучше", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240214/putin-1927410627.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, здоровье - общество, татьяна голикова