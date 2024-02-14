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Путин рассказал, как ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем - РИА Новости, 14.02.2024
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18:23 14.02.2024 (обновлено: 19:25 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927413978.html
Путин рассказал, как ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем
Путин рассказал, как ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем - РИА Новости, 14.02.2024
Путин рассказал, как ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем
Президент России Владимир Путин рассказал, что раньше ругался с вице-премьером Татьяной Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в РФ, в итоге в России... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:23
2024-02-14T19:25
россия
владимир путин
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что раньше ругался с вице-премьером Татьяной Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в РФ, в итоге в России получилось лучше, чем в других странах мира.&quot;С Татьяной Алексеевной вот ругались. Слушайте, пока ваша тест-система скажет болен человек или нет, он 100 человек заразит вокруг себя. Мы сейчас ускорим, ускорим. Ну, ускорили, хорошо, спасибо. Но надо, чтобы это работало&quot;, - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.Президент также сказал, что Россия хорошо показала, как можно организовать работу тест-систем."Это правда, у нас лучше получилось, чем в других странах. Это правда, точно, у нас лучше, чем в других странах мира, но может быть еще лучше", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240214/putin-1927410627.html
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россия, владимир путин, общество, здоровье - общество, татьяна голикова
Россия, Владимир Путин, Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова
Путин рассказал, как ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем

Путин рассказал, как ругался с Голиковой по поводу скорости работы тест-систем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что раньше ругался с вице-премьером Татьяной Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в РФ, в итоге в России получилось лучше, чем в других странах мира.
«

"С Татьяной Алексеевной вот ругались. Слушайте, пока ваша тест-система скажет болен человек или нет, он 100 человек заразит вокруг себя. Мы сейчас ускорим, ускорим. Ну, ускорили, хорошо, спасибо. Но надо, чтобы это работало", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

Президент также сказал, что Россия хорошо показала, как можно организовать работу тест-систем.
«
"Это правда, у нас лучше получилось, чем в других странах. Это правда, точно, у нас лучше, чем в других странах мира, но может быть еще лучше", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России
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РоссияВладимир ПутинОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
 
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